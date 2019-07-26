Умер председатель совета директоров «Томскпромстройбанка» Виталий Попов

26 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: из архива Законодательной Думы Томской области

Председатель совета директоров Томскпромстройбанка Виталий Попов скончался в возрасте 71 года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу банка.

«Виталий Фёдорович возглавлял совет директоров с 1997 года. Он подходил к своей работе не формально, вносил значимые замечания в решения, всегда отстаивал интересы банка. В том, что банк работает и развивается, во многом его заслуга», — отметил представитель банка.

Дата и место прощания пока не определены.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Попов был также крупнейшим акционером Томскпромстройбанка — ему принадлежало 13,3% акций кредитного учреждения. Кроме того, ему принадлежало 22% в местном кабельном операторе ООО «Новые телесистемы».

Попов родился в 1948 году, окончил Томский институт радиоэлектроники и электронной техники (ныне — ТУСУР). В 1993 году он был избран гендиректором ОАО «Томсктелеком», а с 2002 года занимал пост заместителя гендиректора ОАО «Сибирьтелеком» до его реорганизации в сибирский филиал «Ростелекома» в 2011 году. Также он дважды избирался депутатом думы Томской области — в 2001 и 2007 годах.

Как сообщает «Интерфакс», в публичном пространстве Попов был наиболее заметен в 2006 году, когда, будучи топ-менеджером «Сибирьтелекома», предложил ввести в Томске плату за внутригородской интернет-трафик. В то время томский сегмент интернета (так называемый «Тонет») был частично изолирован от внешнего, и внутренний обмен трафика в нем был традиционно бесплатным и безлимитным. Суть предложения Попова сводилась к поэтапному введению платы за пиринг (обмен трафиком между интернет-провайдерами). Однако эта инициатива встретила жесткую реакцию со стороны пользователей Тонета, которые на фоне приближающегося саммита Россия-Германия (состоялся в Томске в апреле 2006 года) готовили массовую акцию протеста. Руководство томского филиала «Сибирьтелекома» в итоге дезавуировало слова Попова и заявило об отсутствии планов по введению платы за пиринг.

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