Проезд на общественном транспорте Томска будет дорожать на рубль в год

19 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Мэр Томска Иван Кляйн утвердил поэтапное повышение тарифа на проезд в общественном транспорте до 2024 года, сообщает ИА «Интерфакс» со ссылкой на горадминистрацию.

Согласно тексту постановления Кляйна, размещенного на сайте горадминистрации, проезд на автобусе, троллейбусе и трамвае в 2020 г. повысится с нынешнего 21 руб. до 22 руб., в 2021 г. — до 23 руб., в 2022 г. — до 24 руб., с 2024 г. — до 25 руб.

С 21:00 по местному времени будет действовать вечерний тариф. В 2020–2021 годах он составит 25 рублей, в 2022–2024 годы — 30 рублей.

Для пенсионеров проезд в автобусе в 2020 году будет стоить 19 рублей, и до 2024 года будет ежегодно дорожать на 1 рубль. Билет в троллейбусе и трамвае пенсионерам в 2020 году обойдется в 17 рублей, и до 2024 года цена будет расти на 1 рубль в год.

Стоимость провоза багажа в 2020–2021 годах составит 10 рублей, в 2022–2024 годы — 12 рублей.Проезд на общественном транспорте Томска подорожает к 2024 году на 4 рубля.

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