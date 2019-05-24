Жительница Томской области получила 8 лет колонии по делу о финансировании терроризма

Томский Обзор / Фото: 24 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

Дальневосточный окружной военный суд признал виновной жительницу города Стрежевой Томской области в содействии финансирования запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское государство».

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР, подсудимая получила восемь лет колонии общего режима.

По данным следствия, в 2015 году женщина попросила свою мать оформить на ее имя банковскую карту, которую потом передала своей соучастнице, а та в свою очередь организовала сбор денег в пользу террористической организации.

«В течение 2015–2018 годов на банковскую карту из разных источников поступило около 7,5 млн рублей, которые в последующем переводились террористам соучастницей через множество финансовых операций. Злоумышленникам удалось перевести почти все деньги — не менее 7,4 млн рублей», — говорится в пресс-релизе.

По материалам томского управления ФСБ возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 205.1 УК РФ (содействии террористической деятельности в форме финансирования терроризма).

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