Мужчина с помощью квадрокоптера пытался перебросить в колонию сотовый телефон

20 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: УФСИН по Томской области

Оперативники задержали жителя Колпашева, подозреваемого в передаче запрещенных объектов на территорию режимного объекта, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Мужчину задержали в субботу, 18 мая. Приехав в Томск, он пытался переправить на режимную территорию исправительного учреждения мобильный телефон и три пустые шприца, используя при этом квадрокоптер. Летающий аппарат он запустил с берега Томи, надеясь, что его дерзкая попытка останется незамеченной.

"Запрещенные предметы предназначались осужденному родственнику, отбывающему наказание в исправительной колонии строгого режима за организацию преступной группы, промышлявшей хищением чужого имущества, мошенничеством, незаконным изготовлением и оборотом оружия, боеприпасов, наркотиков. Пять лет назад 11 человек предстали перед судом за совершение серии преступлений и теперь отбывают наказание. Осужденному организатору преступной группы и предназначался сотовый телефон и шприцы", - говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали с поличным. Материалы по этому факту направлены в Мировой суд для принятия процессуального решения. Мужчина ответит по ст.19.12 КоАП РФ.

Тэги/темы: