В майские праздники пожарные оштрафовали 45 нарушителей

7 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

С 1 по 5 мая межведомственные патрульные группы представителей МЧС, полиции, районных администраций и волонтеров Россоюзспаса провели рейды на территории 67 садовых обществ. За нарушение требований пожарной безопасности 45 граждан привлечены к административной ответственности.

Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, за разжигание костров в условиях действующего особого противопожарного режима садоводам грозит штраф в размере от 2 до 4 тыс. рублей (статья 20.4 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»).

В сообщении также отмечается, что обстановка с пожарами от разведенных костров и пущенных палов остается напряженной. Только за майские праздники подразделения пожарной охраны совершили почти 150 выездов, две трети из них – на ликвидацию палов. Общая площадь возгорания сухой растительности превысила 200 га.

Главное управление МЧС России по Томской области в очередной раз призывает томичей не поджигать сухую траву и пресекать любые попытки поджогов. Порывы ветра могут превратить любое незначительное загорание в крупный пожар с необратимыми последствиями.

В случае возникновения пожара, необходимо звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101.

О возгораниях в лесу можно сообщить на «прямую линию» лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.

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