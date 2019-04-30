В Томске заменили оборудование Вечного огня

Накануне в Томске у Мемориала боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду завершились работы по замене газовой горелки.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, из-за постоянного воздействия высоких температур накладка, обрамляющая Вечный огонь, оплавлялась и ежегодно требовала замены. Работы по обслуживанию в рамках контракта проводит служба «Томскоблгаза». В 2019 году было решено изменить конструкцию газоснабжения Вечного огня, чтобы она не требовала постоянного ремонта.

Специалисты Томского электромеханического завода безвозмездно изготовили новое оборудование Вечного огня: газовую горелку и решетку в форме пятиконечной звезды. Решетка сделана из нержавеющей стали, что обеспечит долговечность нового элемента. Координировали работу бригады сотрудники администрации Кировского района Томска.

«Необходимо полностью подготовить главный мемориал к празднованию Дня Победы, завершить наведение порядка на территории Лагерного сада, расставить скамейки для ветеранов и гостей, которые придут сюда 9 мая», - подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн.

Всего в 2019 году на благоустройство аллеи Лагерного сада в Томске запланировано потратить свыше 78 миллионов рублей. На эти деньги заменят тротуарную плитку на гранитную, установят вокруг центральной клумбы гранитный бордюрный камень, заменят освещение, высадят новые деревья.

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