Десять тысяч литров поддельного алкоголя изъяли в Томске

Томский Обзор / Фото: 22 апреля 2019 // Фото: Pixabay.com

Сотрудники управления ФСБ по Томской области задержали лидера преступной группы, который организовал поставку в областной центр немаркированного алкоголя, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято порядка 10 тыс. литров спиртосодержащей жидкости и немаркированной алкогольной продукции», — говорится в пресс-релизе.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1. УК РФ (Приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере).

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