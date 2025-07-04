Прочувствовать лето. Большой обзор томских веранд [почти 40 мест]

4 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Самое теплое время года в Томске совсем короткое, а летних веранд так много… На каких непременно стоит побывать, чтобы прочувствовать летнюю атмосферу?

Собрали в нашем большом обзоре почти 40 томских летников, где можно провести время в этом году.

Заведения расположены в алфавитном порядке.

Антрекот

Стейк-хаус

ул. Розы Люксембург, 16

Веранда стейк-хауса «Антрекот» в конце прошлого лета стала двухэтажной. Наверху можно расположиться на соломенных креслах с подушками — на свежем воздухе, но при этом под крышей. От оживленного Томска летник «Антрекота» защищают густые деревья. Оба этажа окутаны манящими лампочками гирлянд. Первый этаж веранды по-прежнему с двумя залами — один для холодных вечеров, с диванчиками, закрытый, застекленный, в нем в жару, несмотря на вентиляторы, душновато; другой — уличный, с такой же мебелью, как наверху. Там заметно свежее.

Важно, что летник открывается только в 14:00, работает с воскресенья по четверг до 22:00, то есть на час меньше, чем сам ресторан, и до 23:00 в пятницу и субботу.

Багет-Омлет

Кафе

пр. Ленина, 55

Летник «Багета-Омлета» теперь выглядит скромнее, чем в прежние годы. Соседствовавший с ним Medium, please! с января закрыт на реконструкцию. На его веранде уныло скучает брошенная без дела мебель. А с лужайки возле заведения исчезла деревянная мебель, где можно было неформально расположиться под открытым небом.

Но с самим летником «Багета-Омлета» все в порядке, он и сейчас тянется вдоль здания, от внешнего мира гостей отделяют легкие светлые шторы и цветы в уличных деревянных ящиках. От солнца и дождей защищает навес. Столы тоже по-летнему светлые.

Resto-место Ближе ул. Герцена, 1а

Гости

Кафе

пр. Фрунзе, 90

Не склонен к переменам и летник «Гостей» — это веранда под открытым небом, над столиками — только лёгкие тканевые зонты. Мебель деревянная либо плетеная, визуально пространство решено в бежевых тонах. Это лето объявлено в «Гостях» игристым, что выражается в большом меню фруктовых и ягодных . Еще в кафе насыщенная программа — киновечера, лекции, вечеринки.

Ресторан Грузия и вино ул. Гагарина, 11а

Йохан-Пивохан / «Мы же на ты»

Пивной ресторан / винный ресторан

ул. Нахимова, 8Б / пр. Кирова, 58

«Йохан-Пивохан» на Нахимова — уже давно один из самых масштабных томских летников. Открытая веранда вмещает более 500 человек, застекленный балкон поскромнее, но и там человек сто поместится. В июне здесь по традиции отлично повеселились на «Йохан-Фесте». Каждые выходные в ресторан ждут на вечера с живой музыкой от кавер-групп. А работа диджеев располагает к жарким танцам под хиты разных эпох.

В винном ресторане «Мы же на ты» на Кирова более миниатюрная и спокойная терраса.

К папе на 'pizza

Гастробар

ул. Алексея Беленца, 9/1

Гастробар обладает застекленной верандой, где уютно в дождь. А в жару окна открываются. Оранжевые диванчики, многочисленные подвесные горшки с зелеными растениями напоминают, что на дворе лето. Вечером в выходные на веранде работает диджей.

С июня в «К папе на 'pizza» запустили дополнительное летнее меню. Из него выясняется, что теперь здесь можно отведать тропическую гонконгскую вафлю, мидии в томатном соусе, молочный коктейль с Oreo и многое другое. Еще в заведении могут похвастаться необычными коктейлями — освежающими пробирками с эффектной подачей с сухим льдом.

Кабинет редкостей

Бар

пр. Ленина, 81/1​, цокольный этаж, вход через арку

«Кабинет редкостей» поддерживает стиль неординарного бара и открывает летник только для специальных событий по пятницам и субботам, с 17 до 22 часов. Обычно такие встречи предполагают работу гриль зоны и коктейли, DJ и музыку. Возможны специальные меню.

Кудесы / Пешком постою

Кондитерская / грузинская закусочная

ул. Советская, 80

Небольшие летники-соседи на улице Советской остались вдвоем — городское кафе Break me Fast закрылось, правда, скоро его место займет второе томское «Ребро». У кондитерской «Кудесы» — хорошенькая маленькая верандочка, украшенная резными деревянными кружевами. У грузинского ресторана «Пешком постою» — лаконичный летник под большим зонтиком, отделенный от дороги деревянным забором с ящиками с цветами.

Кухтерин

Ресторан

пер. Нахановича, 9

Веранда ресторана расположена во внутреннем дворике. В интерьере преобладают белые тона, летние плетеные кресла с подушками, белые качели. Зеленое покрытие имитирует лужайку. К этому теплому сезону в «Кухтерине» подготовили коллекцию десертов от шеф-кондитера Арсения Пшонко. Сладости в ней объединяет приятная ностальгия по детству, уважение к классике и множество ягод!

Гастрохолл Лампочка пр. Кирова, 5 ст.13 /​ ул. Белинского, 41

Про крафт / Spirits

Бар/ рюмочная

ул. Розы Люксембург, 5/1

Это летнее пространства по-прежнему привлекает внимание всей округи — вечерами по пятницам и субботам здесь громко. Вечеринки, концерты, танцы, шум разговоров и просто толпы гостей! Пусть веранда «Про крафта» компактная и максимально лаконичная— это несколько столиков под навесом бара. Зато вокруг — кубы, бочки и сцена.

У рюмочной отдельной веранды нет, зато в июне она представила летний спешл — три настойки с . К примеру, манго и имбирь дополняет арбузный джус-болл. Так что попробовать новые вкусы в дополнение к новым эмоциям тоже удастся.

Река 827

Ресторан

пер. Кооперативный, 2

Эта веранда манит видом на Томь. Она застекленная, так что подойдет и для прохладных дней, а также вечеров. Из окон прекрасно виден закат. Внутри — мягкие кресла и любопытный дизайн: словно вязанные абажуры, эффектные украшения, свисающие с потолка, а он сам «мягкий» и фактурный. Хорошо вписывается в атмосферу винтажная кирпичная стена. В ресторане есть специальное летнее меню, бывают праздники с DJ-сетами на веранде и живой музыкой. Курортное настроение навевает не только река, но и живые устрицы, гребешки и морские ежи в большом аквариуме.

А возле «Реки 827» — «Лунный бар» с устрицами на гриле и коктейлями. Имитация газона и деревянная мебель с подушками ярких цветов помогают создать пляжное настроение.

Сибагро Гурмэ

Ресторан

пр. Ленина, 123

Новый ресторан недавно представил свою веранду, расположенную в тени здания. Она очень открытая, отделенная от улицы деревянными ящиками с цветами. На летнике круглые столы, яркие постеры и симпатичные детали, связанные с профилем ресторана — на стене мозаика, изображающая петушка, следы куриной лапы в дизайне плиточек, панно с яйцами.

К лету в «Гурмэ» запустили специальное легкое меню — с салатами, завтраками, лимонадами, коктейлями и трендовым десертом — мороженым «дубайский шоколад».

Трактир Сибирская трапеза ул. Карла Маркса, 20а

Сибирь

Ресторан

пр. Ленина, 91

С завидным постоянством открывает свой летник ресторан «Сибирь». Веранда с одной стороны в самом центре Томска. С другой — ее можно назвать уютной. Темная крыша, стенки из плотных материалов, тумбы с желтыми цветами создают защищенное пространство, а вентиляторы помогают спастись от жары. Темные плетеные кресла удобны благодаря мягким светлым подушкам. А на столиках в этом году без скатертей.

Меню ресторана основано на русской кухне, но бывают и исключения. В жару здесь активно готовят коктейли, в том числе «Мохито».

Гастробар Птичка пр. Ленина, 81

Славянский базар

Ресторан

пл. Ленина, 10

Еще одна веранда для тех, кто летом особенно ценит прогулки по набережной и курортное настроение — это летник «Славянского базара». Здесь в визуальном решении господствует белый цвет. Атмосферу лета поддерживает обилие зеленых растений. Гости располагаются на деревянных белых креслах с подушками, навес плотный, вечерами на потолке сияют уютные гирлянды лампочек.

На веранде ресторана своя программа — это уютные вечера под живые мелодии и оригинальные мастер-классы. К примеру, по созданию собственного парфюмерного аромата.

Снегири / Хуанчо

Ресторан / Таверна

Пр. Ленина, 84

В прошлом году «Снегири» не спешили открывать веранду, а в этом она заработала уже в июне. У гостей есть два варианта — весьма закрытый зал на втором этаже и максимально летний дворик. Зал под крышей, от остальных пространств ресторана его отличает отсутствие одной (выходящей во двор) стены и сдержанный бежевый интерьер и гирлянды из лампочек под потолком.

Дворик — общий с таверной «Хуанчо», он с неформальной атмосферой. На стенах граффити, мебель (лавки и барные стулья) по-уличному жесткая и без подушек, правда, на деревянным настиле ковер. Прямо во дворике — небольшой бар от «Снегирей», напитки расположены на цветных бочках. В таверну удобно зайти через «черный» вход. Также попасть во дворик можно с улицы. Жизнерадостной атмосферы добавляют украшения в виде гирлянд из ярких разноцветных флажков и не слишком многочисленные лампочки.

Ресторан Сыроварня ул. Набережная реки Ушайки, 8

Уголёк

​Гастробистро

пр. Ленина, 62

Новое заведение, занявшее пространство «Барина», сохранило достаточно большую застекленную веранду. Она часть гастробистро, поэтому надежно защищена от капризов погоды. Дизайн сдержанный, бежевый, на веранде много зеленых растений. Для некоторых из них используются колоритный подставки, сделанные из пней.

Харди-Гарди

Гриль-бар

ул. Красноармейская, 31

У гриль-бара непредсказуемый летник — его график работы зависит от погоды. Но при редкости веранд на улице Фрунзе и то хорошо! Атмосферу старого доброго английского паба на летнике подчеркивается телефонной будкой в английском стиле.

Хлеб-соль

Ресторан

ул. Герцена, 21а

Армянский ресторан поддерживает домашнюю атмосферу. Веранда называется «Дача» и напоминает об уютных загородных посиделках. У простого внятного интерьера есть свое очарование — здесь деревянная мебель естественных тонов, клетчатые занавески из плотной натуральной ткани, а от непогоды защищает деревянная крыша.

Шашлыкоff

Гриль-бар

пр. Фрунзе, 103д

Гриль-бар «Шашлыкоff» на Фрунзе уже несколько лет есть свой скромный летник. В этом году он стал компактнее и как никакой другой напоминает повсеместные летники из 90-х. Несколько пластиковых столиков правда, с более современными стульями, под зонтиками из ткани. Рядом — детская площадка, так что днем тихо на таком летнике не посидишь.

Южани с огоньком

Грузинский ресторан

пр. Ленина, 41

Второй год принимает гостей веранда, расположенная прямо на проспекте Ленина возле вторых томских «Южан». Визуально она выглядит лаконично — деревянная светлая мебель с подушками, хрупкая перегородка из дощечек, отделяющая от прохожих, светлые занавески от солнца (здесь можно прочувствовать жару).

В честь лета в ресторане проходит фестиваль окрошки и мохито. Коктейль готовят клубничный, манговый и классический. Окрошку — на айране, квасе и по-грузински (со свекольным фрешем).

El Mucho / Clever

Латиноамериканский бар / паб

пр. Ленина, 41

Летник на втором этаже в нашем городе надо поискать. El Mucho именно такой! Здесь своя атмосфера — внушительное полотно с портретом художницы Фриды Кало, простой и эффектный дизайн из лоскутов, бочки, на которых нарисованы кактусы. От солнца защищает навес.

Вторая часть веранды выглядит более нейтрально и выходит на проезжую часть, она не для негромких бесед. Летник открытый, от дождя не спасет. По вечерам на веранде иногда работает DJ.

На первом этаже веранда Clever. Она, напротив, застекленная. Обстановка на ней — в духе ирландских пабов.

ресто-бар Italy ул. Белинского, 28/1

Make Love Pizza

Пиццерия

пр. Ленина, 85а

В колоритном и напоминающим питерские дворике «на Леннона» расположен инди-бар «Задворки» Make Love Pizza. В этом году он стал комфортнее — появились более удобные кресла и столы. Также заметно освежили граффити на гаражах, примыкающих к летнику. Летник в целом открытый, под зонтиками. Периодически в этом пространстве случаются арт-события и звучит музыка. Работает бар по пятницам, субботам и воскресеньям с 17:00 до 00:00, если погода позволяет.

Кафе LETO ул. Гагарина, 2

МЯСО&БУРГЕРЫ / Кальян-бар RE: BRO / Фабрика пр. Ленина, 77а

PastaMama

Кафе итальянской кухни

пр. Ленина, 121

Как и обычно, работает веранда давнего томского заведения PastaMama. То, что кафе итальянское, можно догадаться, поскольку летник выполнен в зелено-красных цветах, родных для итальянского флага. Яркие тона зеленого покрытия, тумб с цветами и подушек на креслах создают атмосферу. Ее дополняют живые и декоративные растения, гирлянды и светильники с плафонами.

Santa Monica

Стерео-кафе

ул. Кулева, 26

В этом сезоне Santa Monica обновила свой летник. Сейчас он совсем свеженький. В нем отдельные столики с креслами и диванчиками под зонтиками. Кресла разных форм, в том числе достаточно неординарных. Эта веранда радует глаз цветами — свежий бирюзовый, голубой, желтый и летние зеленые принты. В пространстве достаточно растений, даже есть специальный шкаф для них. Так что здесь легко прочувствовать лето.

Гастро-кафе Soft loft ул. Никитина, 8б

South spot bar / Chupito

Бар крафтового пива и бурбонов / кафе-бар мексиканской кухни

пр. Ленина, 1

Летник двух заведений — баров South spot и Chupito по-прежнему располагается в уютном дворике. Здесь можно проводить время легко и непринужденно, расслабленно. Яркие зеленые столики с лавками, столы из дерева и из бочек, несколько гирлянд, зеленые лианы по кирпичным стенам… Здесь бывают масштабные тусовки, как это было, когда готовили 200 беляшей или когда шеф «Чупито» делал шашлычки на лепешке, которые подавали с фирменным соусом.

Рядом недавно открылась кальянная веранда «Дым бокс». У нее есть навес, холодильник с напитками, туда возможно заказывать блюда из кафе.

TomYumBar

Ресторан паназиатской кухни

ул. Обруб, 6

Застекленный балкон ресторана делится на две компактных веранды. В одной серая мягкая мебель, в другой — более летняя бежевая плетеная. Из TomYumBar красивый вид на Ушайку, здесь получаются эффектные снимки. В этом сезоне заведение открыло еще и свою крышу — она дает возможность полюбоваться на вечерний Томск. На крыше проходят различные активности, к примеру, занятия йогой.

Veranda

Летняя веранда

пр. Ленина, 1

С конца июля прошлого года масштабная веранда появилась на Лагерном. В ней несколько зон, где сочетается всё — черные стильные стены, картины и ретро-ковер, простая мебель и цветная фосфоресцирующих цветов, эффектный застекленный потолок, обилие зеленых растений.

На веранде есть небольшой танцпол, здесь могут похвастаться работой Dj и живой музыкой в каждые выходные. Еду в основном готовят на гриле — в заведении есть техасский . Еще в этом пространстве можно курить кальяны.

В этом году мы не досчитались достаточного количества прежних веранд. Больше нет столиков возле Paradox Place / Афоня, грустно выглядит свалка на месте летника Тhe Hall bar, обошлись без столиков на улице в ресторане «1902», «Дыхании вока» на Главпочтамте. Medium, please давно на реконструкции, а «Коробок» и Break me Fast просто закрылись.

Текст: Мария Симонова

Фото: «Томский Обзор», из социальных сетей заведений

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