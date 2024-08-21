Пельмени, динозавры и призы. Что ждет томичей на площадке «Сибагро Гурмэ» на «Празднике топора»

21 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: «Сибагро»

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В пятницу, субботу и воскресенье, с 23 по 25 августа, на одном из главных массовых мероприятий Томской области — «Празднике топора» — будет работать площадка «Сибагро Гурмэ».

Здесь гости фестиваля смогут недорого и вкусно поесть, поучаствовать в конкурсах и просто передохнуть в промежутках между посещением множества площадок, которые будут работать в сельском парке «Околица».

Мы побывали на открытии праздника, посмотрели, что «Сибагро» готовит для томичей и готовы рассказать об этом в нашем материале.

«Сибагро Гурмэ»

Площадку не пропустите — она заметно обозначена на карте праздника Фото: Серафима Кузина

В этом году компания «Сибагро» обновила свою площадку для посетителей. На этот раз к её названию добавилось слово «гурмэ», по названию будущего ресторана, который скоро откроется в самом центре Томска. Новое гастрономическое пространство «Сибагро Гурмэ» станет мясным стрит-фудом, где будут подавать авторские блюда от шефа и комбо-завтраки. А пока заведение готовится к открытию, томичи уже могут познакомиться с частью меню на «Празднике топора». Яркий фудкорт — один из первых, кто встречает гостей на фестивале.

На пути к площадке «Сибагро Гурмэ» посетители встретят традиционную фотозону и первую новинку сезона — качели в окружении деревянных стилизованных «свинок». Арт-объекты создавались в сотрудничестве с томским креативным агентством Street Vision Agency. 23–25 августа эти фотозоны станут частью конкурса. Для участия в нем нужно будет сделать фотографию и выложить в группе «ВКонтакте». Каждые два часа будет определяться победитель, который получит от компании вкусный подарок и сувениры.

Фотозона традиционно привлекает гостей праздника Фото: Серафима Кузина

Участники мастер-класса в процессе лепки пельменей Фото: Серафима Кузина

Но главное нововведение на площадке компании в этом году — мастер-класс по лепке пельменей. В день открытия фестиваля, 17 августа, в нем могли принять участие и дети, и взрослые. Для готовки популярного блюда использовался фарш из мяса с собственных ферм и фирменное цветное тесто на основе куркумы, шпината и свеклы.

Довольные Мироновы в заработанных коронах от «Сибагро» Фото: Серафима Кузина

— Мы шли мимо, захотели поесть. Подошли — говорят: «У нас мастер-класс, хотите пельменей налепить?». Мы ответили: «Давайте полепим». Все принесли, полепили, посмеялись, пообщались приятно. Детям было весело, да и нам тоже, — поделился своими впечатлениями Иван Миронов, глава семьи.

Вот так выглядит станция порционной варки пельменей Фото: Серафима Кузина

Слепленные полуфабрикаты участники мастер-класса передавали на станцию варки — там повара доводили их до готовности. К готовым пельменям прилагались три разных соуса. Для полноты впечатлений вместе с ароматными, дымящимися пельменями все участники получили и забавные короны правителей вкусного царства от «Сибагро».

Мастер-класс на площадке будет работать и в основные дни мероприятия, правда, рассчитан он будет только на детей. Участие в нем было и будет абсолютно бесплатным.

Давида рассмешило тесто Фото: Серафима Кузина

— Обычно мы дома пельмени не лепим, но едим. Брала раньше «Сибагро» малышки, они вкусные, — рассказала Ирина Чепранова, мама Давида. — Дома я не лепила бы их, проще купить. Но еще раз обязательно приедем-поучаствуем, по Даве видно, что он хочет повторить.

В основные дни «Праздника топора» на площадке «Сибагро Гурмэ» можно будет попробовать не только пельмени, но и хот-доги, бургеры, ребра и колбаски гриль с гарниром из картошечки с зеленью, а также пельмешки с различными соусами и топингами. Стоимость всех блюд составит 200 рублей, напитков — 100 рублей.

Когда еще не решил, пельмень ли лепить Фото: Серафима Кузина

— На нашей площадке никто не останется голодным. Разработанное шеф-поваром «Сибагро Гурмэ» меню понравится и ребятишкам, и их родителям. Причем последних приятно удивит стоимость каждой позиции, — рассказала руководитель отдела маркетинга «Сибагро» Ирина Медведева. — Еще у нас можно будет приобрести фирменную продукцию — копченые и сырокопченые колбасы.

В этом загадочном шатре будет происходить анимация Фото: Серафима Кузина

В этом году на площадке «Сибагро Гурмэ» существенно расширена анимационная зона. На этот раз она посвящена динозаврам. Самые маленькие гости праздника смогут заняться настоящими археологическими «раскопками».

Посетить «Сибагро Гурмэ» можно будет 23, 24 и 25 августа, даже после официального окончания «Праздника топора».

— Праздник заканчивается 24-го, но мы понимаем, что люди еще поедут в «Околицу», поэтому мы будем работать в полном объеме и в воскресенье — с фудкортом, мастер-классами, конкурсами и анимацией, — отметила Ирина Медведева. — Мы работаем в Томской области, ее жители, посетители праздника — это наши работники, наши покупатели и члены их семей. По сути, соседи и партнеры. И мы хотим, чтобы на таких важных массовых мероприятиях каждая семья с детьми могла не только посмотреть на праздник, но и с комфортом пообедать. А еще мы хотим, чтобы на вопрос «Где в Томске можно поесть самое вкусное мясо?» любой сибиряк был готов ответить — «Сибагро Гурмэ»!

Фото: «Сибагро»

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