Здоровая экосистема. Как «Томскнефть» заботится о состоянии своих сотрудников

29 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Что в первую очередь важно при трудоустройстве для будущего сотрудника? Конечно же, достойная зарплата и комфортные условия для работы. Но не менее значимым является и то, как компания помогает поддерживать себя в тонусе и какие возможности предоставляет для отдыха. Особенно актуально это для нефтяников, работающих на северных территориях, где от здоровья сотрудников зависит и «самочувствие» компании.

В нашем материале рассказываем, как в «Томскнефти» помогают сотрудникам качественно следить за своим здоровьем, что такое корпоративная диспансеризация и какие ЗОЖ-мероприятия проводятся в компании.

Контроль над сложными условиями

Здоровый образ жизни начинается с зарядки. Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Проводя на работе достаточно много времени, найти его для себя и своего здоровья сложно. Но необходимо, говорят нам исследования ученых из Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ, ведь нарушение баланса между работой и отдыхом приводит к стрессам и снижению продуктивности. А это впоследствии может привести и к серьезным заболеваниям: проблемам с сердцем, эндокринной системой и ЖКТ. И не секрет, что на производствах с особыми условиями труда такие риски еще выше.

«Томскнефть» ведет свою деятельность на севере Томской области и в Ханты-Мансийском автономном округе. Сотрудники регулярно сталкиваются с особенностями влажного континентального климата в Сибири. Чтобы эффективно трудиться в таких условиях, нужно постоянно быть в форме. И в этом нефтяникам активно помогает компания. На предприятии уже давно действует комплекс мероприятий по охране здоровья, начиная от корпоративной диспансеризации и заканчивая масштабными спортивными турнирами.

Хорошее самочувствие помогает нефтяникам достигать как профессиональных, так и спортивных рекордов. Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

— «Томскнефть» уделяет большое внимание заботе о качестве жизни и здоровья персонала, — рассказывает начальник отдела социальных программ в компании Анастасия Дубовик. — Мы создали целую экосистему, которая позволяет охватить все составляющие хорошего физического и эмоционального состояния сотрудников.

Также компания сотрудничает с медицинскими учреждениями Стрежевого. Благодаря системному подходу повышается профессиональное долголетие сотрудников, мы видим наглядные эффекты от реализации нашей программы: медицинские, социальные.

Здоровье — главный капитал

Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Лучший способ предотвратить развитие серьезных заболеваний у персонала — регулярные обследования у врачей, чтобы ни одна проблема не осталась незамеченной. Для этого на законодательном уровне в России закреплено обязательное прохождение профилактических медицинских осмотров, которые оплачиваются компаниями. Но в «Томскнефти» шагнули дальше. С 2020 года на предприятии внедрена корпоративная диспансеризация, которая проводится для тех, кто после отмены периодических медосмотров для непроизводственного персонала мог просто остаться без внимания. Она включает два этапа.

После получения первичных результатов работники направляются на второй этап диспансеризации — углубленное обследование их физического состояния. Процедура проводится только с согласия сотрудников и полностью бесплатна. При этом обследуемые получают более полную картину своего состояния, а при необходимости могут быть направлены в профильную клинику на оперативное лечение, в том числе высокотехнологичное.

— Цель диспансеризации — выявление угрожающих жизни заболеваний на ранних стадиях для дальнейшего диагностирования, лечения и профилактики, — отмечает Анастасия Дубовик. — В основном проект направлен на обнаружение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Проводится глубокий анализ состояния здоровья работников.

Кроме этого, на предприятии реализуются два медицинских проекта: «Дефициты Севера» и «Цеховой терапевт». Первый позволяет провести более полное исследование крови на дефицит или избыток нутриентов — химических соединений, неправильный баланс которых может привести к нарушению функций организма. В этом случае необходима корректировка, которая проводится посредством медикаментозной терапии.

Второй проект — «Цеховой терапевт», отсылающий своим названием ко временам СССР, когда крупные предприятия приглашали к себе на работу врачей из больниц. «Томскнефть» использовала старую идею и переложила на новый лад: в городе Нижневартовске — центре одного из районов ХМАО — находится клиника с профильными специалистами, куда могут приехать и получить консультацию сотрудники.

Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Также на предприятии ведется вакцинация работников как против инфекций, входящих в национальный календарь профилактических прививок, так и по эпидпоказаниям. Например, после информации о вспышках кори, в 2024 году были привиты сотрудники, имеющие для этого показания.

Кроме того, одним из важнейших оздоровительных мероприятий, организуемых компанией, является фестиваль здорового образа жизни для всех желающих — «Атмосфера здоровья». «Томскнефть» организует его в Стрежевом с 2022 года. Здесь каждый сможет найти себе занятие по душе — от зажигательной зумбы до расслабляющей йоги. Кстати, о релаксации: каждое воскресенье сотрудники компании могут присоединиться к утренней йоге, чтобы поправить и ментальное, и физическое здоровье.

Фестиваль здорового образа жизни для всех желающих — «Атмосфера здоровья». Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Работа и спорт

Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Регулярные чекапы организма необходимы, но еще лучше постоянно заниматься спортом для поддержания себя в форме. Как отмечают врачи, ежедневные физические нагрузки в умеренных количествах снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и других хронических заболеваний. Хорошо, что в крупных компаниях это тоже понимают.

Спортсмены «Томскнефти». Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В «Томскнефти» проводятся мероприятия как для начинающих спортсменов, так и для профи, которых в компании тоже немало. Одним из ключевых спортивных событий является ежегодная спартакиада работников, которая включает в себя 11 дисциплин — от футбола до перетягивания каната. Это серия зрелищных событий, которые всегда объединяют сотрудников.

Сотрудники соревнуются в силе и ловкости в самых разных дисциплинах — от настольного тенниса до хоккея. Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Разгрузить мозг

Воскресная йога на свежем воздухе. Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В последние годы психологи все чаще говорят о синдроме выгорания на работе, который случается от переутомления. Компания, заботящаяся о своих кадрах, старается проработать и эту тему.

Так, в «Томскнефти», помимо уже упомянутой воскресной йоги, реализуется проект «Тайна гармонии». Он включает в себя профилактические беседы и онлайн-встречи для поддержания психологического и физического здоровья. Сотрудники компании могут пообщаться с психологами и врачами узких специализаций.

Встреча с психологом в рамках проекта «Тайна гармонии». Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Сберечь ментальное здоровье во время работы помогает и атмосфера в коллективе. Наладить дружеское общение с коллегами в «Томскнефти» помогают регулярные командообразующие мероприятия. К примеру, кулинарные поединки: это не только идет на пользу коммуникациям, но и очень вкусно. А еще в компании есть своя интеллектуальная игра «Извилиум». Она позволяет разгрузить мозг от текущих производственных задач, расширить кругозор и узнать новые факты о культуре, истории и родном крае.

Кулинарные поединки идут на пользу не только коммуникациям, это еще и вкусно! Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Также для оздоровления и отдыха работников и членов их семей ежегодно выделяются бесплатные путёвки в лучшие санатории страны.

Все это как раз и формирует ту самую экосистему, позволяющую компании достигать высоких показателей и повышать удовлетворенность и эффективность кадров.

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