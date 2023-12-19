Дом за рубль в Томске. 5 фактов о доме по ул. Гоголя, 18/1

19 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Знакомим вас с домами, восстанавливаемыми в Томске по городской программе «Дом за рубль».

История, особенности участия, работа муниципалитета и арендаторов в совместном с администрацией города проекте #домзарубль на «Томском Обзоре».

Сегодня мы расскажем о здании по пер. Гоголя, 18/1.

История и архитектура

Двухэтажный деревянный дом по ул. Гоголя, 18/1 построен в конце XIX века. В число памятников архитектуры не входит, но является объектом фоновой застройки. Деревянное здание в два этажа рублено в обло, или в чашу. Такой метод был наиболее простым и доступным для возведения бревенчатых конструкций.

Что располагалось

Дом входил в усадьбу с двумя другими зданиями — по ул. Никитина, 21 и ул. Гоголя, 18а. По спискам домовладельцев, которые приводит краеведческий портал «Земля Томская», в 1908 и 1915 гг. владельцем имения значится Исай Маркович Фильней. После чего усадьба дважды была продана. Последним ее хозяином, по данным сайта «Град над Томью», в 1917 г. стал мещанин Хаим Эллевич Гринштейн.

Известно, что позднее дом использовался как жилой многоквартирник, признан аварийным и расселен в 2014 году.

Участие в программе

В программу «Дом за рубль» Гоголя, 18/1 попал в 2016 году. В апреле 2018 года ООО «СтройСервис» получило право аренды здания, но не справилось с проектом, и договор был расторгнут. Позже, в 2020 году, по результатам аукциона здание должны были передать в аренду ООО «УК ТИСК», компании томского предпринимателя Александра Беляева. В ноябре 2022 года стало известно, что дом готово взять в аренду ООО «Сибирь Энергоресурс». В итоге в августе 2023 года объект в рамках программы "Дом за рубль" арендовала производственно-коммерческая фирма «Улдуз» из Тулы. Инвестор — Евгений Инджгия.

Таким образом, здание стало третьим «Домом за рубль», который восстанавливают бизнесмены из других городов. На тот момент тульская фирма уже арендовала здания по ул. Розы Люксембург, 72б и пер. Островского, 7. В планах инвестора — открыть сеть гостиниц.

Что происходит сейчас?

Сейчас компания вышла на завершающий этап разработки проектно-сметной документации.

Почему этот дом важно сохранять для города

— Причина тут объективная — здание входит в «перечень 701», рядом есть и другие дома из программы «Дом за рубль». Все в комплексе они составляют единый ансамбль. А по соседству есть еще деревянный дом по ул. Никитина, 21, который пока еще не расселен, — рассказал председатель комитета по информационной политике администрации г. Томска Сергей Никифоров

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».