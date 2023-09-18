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Лучше оригинала. В Светлом прошел первый кавер-фестиваль, приуроченный к юбилею поселка

В минувшую пятницу, 15 сентября, в Светлом прошел первый кавер-фестиваль «СветлыйФест», приуроченный к 45-летию поселка. Гостей развлекали кавер-группы, конкурсы и пара озорных ростовых кукол-поросят.

О том, как прошел праздник, рассказываем в нашем материале.

Праздник для всех

Фото: Серафима Кузина

Значимая дата — 45-летие поселка — большой повод для Светлого. Поэтому компания «Сибагро», чье производство исторически связано с этим местом, решила устроить для жителей масштабный праздник. Для его проведения выбрали центральную площадь поселка рядом с домом культуры. Здесь смонтировали сцену, привезли световое и звуковое оборудование. Все для того, чтобы эффектно «прокачать» концертную площадку.

Музыка начала зазывать светленцев на мероприятие задолго до официального старта. Люди охотно откликнулись и активно стягивались на площадь у ДК. Прогуливающиеся пенсионеры, только что вернувшиеся с работы жители, и, конечно же, родители с детьми — здесь собрался практически весь поселок.

Фото: Серафима Кузина

Специально для маленьких гостей праздника организаторы подготовили занятия на открытом воздухе. С помощью аниматоров дети могли направить свою энергию в кручение светящегося обруча, украсить себя сказочным аквагримом или сделать блестящие наклейки-тату в зоне beauty bar. Очередь к мастерам выстроилась еще до начала праздника и не иссякала до тех пор, пока сентябрьское солнце окончательно не спряталось за горизонт.

Фото: Серафима Кузина

На протяжении всего вечера в толпе собравшихся светленцев «зажигали» два веселых поросенка, которые танцевали вместе с гостями и дарили участникам хорошее настроение.

И снится нам не рокот...

Фото: Серафима Кузина

Фестиваль стартовал в 19.00. К тому моменту главная площадь Светлого была уже практически полностью заполнена жителями. Собравшихся у сцены сельчан ждала небольшая викторина. Ведущая задавала светленцам вопросы об их поселке. Счастливчики, ответившие правильно, получали мерч первого кавер-фестиваля «СветлыйФест», а также вкусные призы.

Молодой человек призадумался при ответе на вопрос
Фото: Серафима Кузина

И тут настало время музыки. Первыми на сцену вышел коллектив светленского ДК — «Светлый 25», названный по адресу местного Дома культуры. Команда, состоящая из профессионалов, людей с музыкальным образованием, дала отличный старт празднику. Гости фестиваля активно подпевали хорошо знакомым композициям «Ау-Ау», «Аргентина-Ямайка» и «Ты уйдешь», исполненным мощным и красивым голосом вокалиста под ровный и четкий аккомпанемент гитары, баса и ударных.

На сцене «SV»
Фото: Серафима Кузина

Вторым на сцену вышел коллектив, близкий многим жителям поселка — кавер-группа «SV», участники которой работают на Томском свинокомплексе «Сибагро». Его собрал директор предприятия Владимир Боровков. В отличии от группы «Светлый 25» этот коллектив состоит исключительно из самоучек, что не сильно сказалось на их звучании — выступили они ничуть не хуже своих коллег по сцене.

— Причиной для создания этой группы стало случившееся однажды выступление нашего генерального директора. Он показал, что может не только не только управлять компанией, но еще и со сцены играть на гитаре, петь. Подумав, я начал подыскивать на предприятии людей, которые которые владеют инструментами и любят музыку. В итоге сколотили самобытный коллектив. Я сам самоучка — вместе, помаленьку, мы начали прокачивать свои музыкальные мышцы, — рассказал директор Томского свинокомплекса, фронтмен кавер-группы «SV» Владимир Боровков. — Мы очень сильно засиделись на карантине из-за коронавируса. Всем хотелось чего-то нового, каких-то эмоций. Это отчасти, тоже подтолкнуло нас создать группу.

Фото: Серафима Кузина

Он подчеркнул, что не смог пройти мимо такого важного мероприятия, как юбилей поселка Светлый, тем более, что событие решили отметить именно кавер-фестивалем.

— Поселок Светлый образовывался именно при свинокомплексе и птицефабрике, основа его — те люди, что работают на этих огромных предприятиях. И конечно, мимо юбилея мы пройти не можем. Да и большинство людей, что здесь проживают, работают у нас, — отметил Владимир Боровков. — Мне кажется, что после этого фестиваля люди будут просить продолжения.

Фото: Серафима Кузина

А потом «SV» дала жару, выступив с «боевиком» всех времен и народов — «Трава у дома». Дальше больше: группа продолжила разогревать аудиторию более длинной версией ленинградского «Терминатора». Известные композиции оживали под аккомпанемент классического «рокового» инструментального состава с пронзительным аккордеоном.

Музыка для своих

Фото: Серафима Кузина

После выступления «SV» разгоряченные жители поселка включились в музыкальные конкурсы и участвовали в танцевальном флешмобе.

Александр
Фото: Серафима Кузина

— Мы живем в Светлом три года, переехали сюда из Томска, здесь школа, все удобства. Постоянно интересные мероприятия проходят, организованные «Сибагро», мы стараемся с семьей их регулярно посещать, — поделился впечатлениями Александр, местный житель. — Я только за, чтобы такие большие, веселые, шумные мероприятия проходили у нас почаще. Тут и конкурсы проводят, и ребятишек «поросята» веселят. Как когда проводы зимы у нас устраивали — на конях скакали, на столбы залезали — тоже интересно было. В итоге мы не пожалели, что пришли и что переехали в Светлый в свое время.

Артем
Фото: Серафима Кузина

— Прикольное мероприятие. Я делал аквагрим, пел песни, танцевал! Хотелось бы, чтобы можно было проводить так время еще чаще, чтобы таких праздников было больше, — отметил юный светленец Артем с крутой «татуировкой» на лице.

Евгения
Фото: Серафима Кузина

— «Сибагро» часто проводит в Светлом разные праздники. На открытии новогодней ёлки у нас было очень здорово, фейерверки! У меня двое детей, мы стараемся с ребятишками ни одно такое мероприятие не пропускать. Сейчас старший на футболе, может еще подойдет, а младшая уже на аквагриме сидит. В пятницу вечером попасть на такой концерт после работы просто замечательно, — отметила местная жительница Евгения.

Максим
Фото: Серафима Кузина

— Я тут уже давно тусю, тату вот блестящую себе сделал. Сейчас пойду гулять на площадке. А танцевать и петь мне нельзя, — поделился болью Максим, ждавший свою очередь, чтобы прокатиться на горке. — Зато концерт нормальный, все нравится.

Наталья подошла ближе к концу фестиваля, но все равно оценила мероприятие
Фото: Серафима Кузина

— Я живу в Светлом 20 лет. В последнее время мероприятий подобного масштаба в поселке проходило не так чтобы очень много — коронавирус мешал, — рассказала Наталья. — Но такого потрясающего уровня событие, как сегодня, я впервые вижу за 20 лет, что здесь живу. Очень нравится!

Первый, но не последний

Народ активно подпевает
Фото: Серафима Кузина

Жирный восклицательный знак в конце программы поставила томская кавер-группа Black Jack. Местные жители встретили ребят, как настоящие фанаты, и музыканты не остались в долгу. Разогретая аудитория во весь голос подпевали песням группы «ВИА Гра» и хитам МакSим.

Добровольцы на танцевальном конкурсе
Фото: Серафима Кузина

После выступления светленцы очень тепло проводили музыкантов и еще долгое время не расходились, под впечатлением от концерта. В следующем году на этой площади сельчане ждут второй «СветлыйФест» от «Сибагро». И кто знает, может быть, его хэдлайнером станет новый коллектив из Светлого, зародившийся в 45-й день рождения поселка.

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