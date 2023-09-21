Удивительная история старинной иконы в томской Воскресенской церкви

21 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Среди ценных артефактов Воскресенской церкви в Томске, о которых мы рассказываем в нашем проекте, есть и старинные иконы.

Большая часть икон в Воскресенкой церкви дореволюционного периода Фото: Серафима Кузина

Все они появились уже после реставрации здания, ни одна из старых икон в советский период не сохранилась. Новые образа были приобретены на пожертвования прихожан или переданы церкви в подарок. При этом около половины из них — дореволюционные. Как, например, уникальная икона Казанской Богородицы, которую пожертвовала храму монахиня Варвара, когда храм только открылся:

— С виду это была просто старинная доска, которая лежала в нашей ризнице с 1995 года, — рассказывает настоятель храма Дионисий Мелентьев.

Настоятель храма Дионисий Мелентьев Фото: Серафима Кузина

— На ней масляными красками была написана Казанская Богородица. Признаться честно, работа на уровне художественной школы. Но я тогда подумал: «Как так — доска старинная, а написанное не соответствует времени?!» И отдал ее в реставрацию с просьбой попробовать почистить. Но на это реставратор мне сразу сказал, что мы рискуем потерять все, что сверху. Я решил, что ничего страшного, не рискуем, даже если и потеряем. И так, по квадратику, мы стали очищать эту доску. А вскоре стала проглядываться уникальная роспись, работа владимирских сел 80-90 годов XIX века! Она очень красива, сохранились остатки старинного сусального серебра. Так мы заново обрели эту икону.

Спасенная икона Казанской Богородицы Фото: Серафима Кузина

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