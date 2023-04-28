Знакомство с погружением. Участники проекта «IT-Старт» побывали в офисах томских компаний

28 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске проходят завершающие мероприятия очередного сезона профориентационного проекта «IT-Старт».

На днях томские школьники посетили офисы нескольких компаний-участников. Впервые в рамках проекта ребята узнали об ИТ-стороне диджитал-гиганта МТС, а также примерили на себя роль HR-специалистов в компании iLink.

О том, как прошли эти встречи рассказываем в нашем материале.

Экосистема для людей и бизнеса

Экскурсия в томский офис компании МТС состоялась 13 апреля. В здании, где когда-то давно располагался театр «Скоморох» школьников МАОУ СОШ №11 им В.И. Смирнова встретили маркетолог Евгения Тимофеева и специалист по работе с персоналом Ольга Любимова. Первым дело представители компании пообщались с ребятами и выяснили, что некоторые из них уже намерены связать своё будущее с ИТ — стать геймдизайнерам (и уже купил книгу по игровому движку Unity) или дизайнером.

Затем маркетолог МТС рассказала школьникам об основных направлениях работы компании. Она отметила, что теперь это не телеком-оператор, а цифровая экосистема, включающая развлекательные сервисы (например, онлайн-кинотеатр KION), сервис бронирования отелей МТС Travel, рекламные и облачные сервисы для бизнеса и многое-многое другое.

— С момента, когда ты проснулся и открыл телефон, ты получаешь пользовательский опыт с нами. Например, ты не задумываешься, когда садишься в машину и у тебя включается приложение МТС Music, оно тебя узнает и предлагает плейлист на основе твоих предпочтений. Это удобно, — рассказала маркетолог МТС. — Для корпоративных клиентов мы внедряем различные цифровые сервисы: облачное хранение данных, умное видеонаблюдение, сервисы с использованием big data и другие.

Также Евгения отметила, что сотрудники МТС сегодня — это 63 000 человек разных профессий с разными компетенциями, опытом, работающих по всей стране во всех компаниях экосистемы. При этом, по её словам, работать в федеральной компании можно, не выезжая из Томска.

В свою очередь, Ольга Любимова настойчиво порекомендовала ребятам уже сейчас задуматься о своей будущей профессии.

— Мы хотели бы видеть вас в том числе в ИТ. При этом вы можете быть не только разработчиком, есть куча других специальностей. Есть ребята, которые занимаются анализом пользовательского опыта, есть тестировщики. Ты можешь не разбираться каких-то вещах, но при этом работать в ИТ. А еще сейчас очень нужны HR в ИТ. Это просто безграничный мир, — отметила Ольга Любимова. — Я предлагаю вам задуматься, посмотреть на мир широко, оглянуться вокруг. Сейчас для вас миллион возможностей: если хотите заняться разработкой — есть куча хакатонов, куча курсов, есть Кванториум, где можно попробовать свои силы. Пробуйте себя, смотрите варианты.

Также своим опытом со школьниками поделился маркетолог МТС Куаныш Курмангожин, совмещающий работу с обучением на втором курсе магистратуры Томского политеха. Получив диплом бакалавра по электроэнергетике, он скорректировал свою карьерную траекторию, выбрав маркетинг.

Куаныш Курмангожин рассказывает школьникам о своем опыте Фото: Департамент труда и занятости населения Томской области

— Прокачивайтесь в универе по максимуму, это дает очень много, — отметил Куаныш. — Подавайтесь туда, где вы себя видите в дальнейшем. Советую участвовать в хакатонах, это очень классная штука. Допустим, я видел себя в маркетинге, и подался на один московский хакатон, он проходил без отборочных туров. Мы разрабатывали стратегию продвижения приложения для букинга. И из 18 мест я занял второе и заработал 200 тыс. рублей. Все это бесплатно — за проезд и проживание платил вуз.

На встрече школьникам рассказали об основных трендах в современном ИТ — нейросетях и их применении, а также экосистемах и метавселенных.

В переговорной компании Фото: Департамент труда и занятости населения Томской области

После вводной части ребятам показали офисы, где работают специалисты МТС. Школьники побывали в зале для переговоров, увидели отдел продаж и посмотрели на один из «столпов» любой телекоммуникационной компании — базовую станцию.

После экскурсии школьникам подарили сувениры с символикой компании. А самым активным достались и фирменные кружки.

Гордая обладательница кружки МТС Фото: Департамент труда и занятости населения Томской области

— В этом году Департамент труда и занятости пригласил нас в проект «IT-Старт». Мы с удовольствием приняли участие и хотели бы продолжать сотрудничать с ним в следующем сезоне. Чем больше ребят во время профориентации обратят внимание именно на сферу ИТ, тем будет лучше для нас, — отметила Ольга Любимова. — Впоследствии, став студентами, они смогут принять участие в программе оплачиваемых ИТ-стажировок «МТС Интро» по разным направлениям — от полевой работы до системного администрирования и big data. Ежегодно в России более 500 студентов и выпускников становятся стажерами в компании, а от 40 до 60% из них в зависимости от направления получают работу в МТС. Как видите, мы открыты и готовы искать и растить молодых специалистов.

Пицца и HR

В офисе iLink Фото: Серафима Кузина

Еще одно мероприятие в рамках проект «IT-Старт» прошло в среду, 19 апреля — ученики томской школы №32 зашли в гости к компании iLink. Здесь, в переговорной «Хэллоуин» ребятам рассказали о специфике работы в ИТ, по большей части о том, как поддерживается благоприятный для сотрудников климат. Школьникам рассказали и о главном минусе в работе айтишников: ненормированном рабочем графике.

Также ребята узнали о технологии работы системы блокчейн на примере «Капсулы времени», разработанной iLink вместе с томским Академгородком, где надежно хранятся разработки, которые ученые хотели бы передать будущим поколениям. Школьникам объяснили, что в ИТ можно не только писать код, но и быть художником, аналитиком, а также помогать адаптироваться в компании новым сотрудникам — именно в этой роли посетителям и дали себя попробовать.

Дарья Вихлянцева Фото: Серафима Кузина

— Наверное, для ИТ-компаний эйчар такая «побочная» профессия, но по сути, наша сфера построена и на людях, в первую очередь. И от того, насколько правильным будет взаимодействие людей, настолько хорошо и будет работать компания, — считает специалист по работе с персоналом Дарья Вихлянцева.

Школьники также получили возможность на практике почувствовать себя кадровиками в ИТ, разбившись на команды и разобрав конкретную ситуацию. По условиям задачи, компания, в которой они работают HR-специалистами, расширяется и в течение года планирует взять на работу 30 новых сотрудников. Ребятам необходимо было разработать мероприятия по привлечению в компанию новых кадров и их адаптации в коллективе. На это компания выделила миллион рублей. При этом школьникам нужно было учесть, что сотрудники много работают, поэтому у них случается выгорание.

Решение прикладных задач в iLink заинтересовало школьников Фото: Серафима Кузина

В конце команды презентовали свои HR-решения: предложили обустроить зону для приема пищи с разными вкусняшками, поселить в офисе котиков, которых можно было бы приходить и гладить, создать места для проведения личного времени, проводить бесплатное обучение для новичков и оплачивать стажировки. Родилась даже идея перепланировать здание. В финале игры школьников ждала пицца.



— Мы уже третий год участвуем в «IT-старте». Это очень классная инициатива, потому что здесь школьники могут прийти и увидеть все своими глазами, познакомиться с нами. Мы рассказали им о том, как в нашей компании все устроено, какие у сотрудников есть «плюшки». Для ребят это интересно, потому что не у каждого родитель сможет рассказать обо всех возможных бонусах, потому что сам с этим не сталкивался. А у нас школьники видят все на месте и, возможно, это будет для них дополнительной мотивацией развиваться в сторону ИТ. Для меня же лично участие дало, как мне кажется, хороший заряд бодрости от общения с детьми. Иногда они приносят классные идеи, например, в прошлом году у нас был мастер-класс по аналитике, там ребята придумывали, каким образом можно улучшить сайт «ВК» — и некоторые предложения был реально хорошими! — рассказала Дарья Вихлянцева.

Кирилл Старченко Фото: Серафима Кузина

Школьники тоже довольны новым опытом. Кирилл Старченко, один из учеников-экскурсантов, рассказывает:

— До сегодняшнего дня я никогда не слышал про эйчаров и не знал, чем они занимаются. Хотя по теме ИТ я уже много что знаю, потому что уже несколько лет ей увлекаюсь. Случайно увидел ролики на YouTube о программировании, стало интересно, начал сам изучать по видео Basic. Дальше планирую развиваться в этом же направлении. Хочу закончить вуз и заниматься разработкой игр в какой-нибудь крупной компании. Возможно, эту компанию буду рассматривать в качестве будущего работодателя.

Елена Медведева — вторая слева Фото: Серафима Кузина

Елена Медведева, еще одна участница экскурсии, обратила внимание на другие моменты:

— На подобных мероприятиях мы уже не первый раз, хотя меня не особо привлекает ИТ-сфера, но я решила пойти за компанию. Мне больше нравится заниматься искусством. Хотя сегодня, кстати, нам рассказали, что ИТ связаны с дизайном — возможно, когда-нибудь мне станет интересно именно это направление, пока для себя не решила. Что особенно удивило, так это то, что компания может быть такой дружной и бесконфликтной.

Дмитрий Головин Фото: Серафима Кузина

Старшеклассник Дмитрий Головин отмечает:

— Сегодня мы весело провели время: тут удобные пуфики, яркие маркеры, мы рисовали свои решения по подбору кадров, работать в команде вообще всегда интересно. Я сам пока не знаю буду ли заниматься ИТ, но в любом случае, на таких мероприятиях я собираю новую для себя информацию, у меня накапливается опыт. Например, в «IT-кубе» мы программировали робота — это тоже был необычный опыт.

Этот сезон проекта «IT-Старт» подходит к концу. Впереди томских школьников ждут еще несколько мероприятий — им предстоит встретиться с руководителями крупных компаний в формате бизнес-завтраков. Там ребята смогут пообщаться с основателями томских компаний Rubius, Aurigma и «Студия Т».

Кроме того, в мае для участников нынешнего сезона проекта «IT-Старт» пройдет большое финальное мероприятие. Организаторы и представители томских компаний выберут самых активных участников и наградят их.

Фото: Серафима Кузина

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