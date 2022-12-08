Испытание для мастера. В Томске выбрали лучших монтажников радиоэлектронной аппаратуры России

8 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

На минувшей неделе Томская область в пятый раз принимала федеральный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии 2022». На этот раз мастерством мерились монтажники радиоэлектронной аппаратуры.

В течение двух дней высококлассные специалисты со всей страны доказывали, что именно они достойны звания «Лучший по профессии». Как проходил конкурс и кому достался главный приз и 300 тыс. рублей — рассказываем в нашем материале.

Тесты для мастеров

Часть конкурса проходила на базе НПФ "Микран" Фото: Серафима Кузина

Федеральный этап был организован Министерством труда при поддержке компании «Микран», НПЦ «Полюс», Томского государственного университета, департамента труда и занятости населения Томской области и кадрового центра «Работа России». До финала конкурса добрались двенадцать мастеров из Москвы, Томска, Железногорска и Ульяновска. Их ждало двухдневное испытание, над которым работали эксперты со всей страны.

Первый этап подразумевал проверку теоретической базы специалистов. Им предстояло пройти сложный тест, основанный на ГОСТах, которые монтажники радиоэлектронной аппаратуры ежедневно используют в своей работе. При этом участников ждали дополнительные вопросы по промышленной санитарии и пожарной безопасности. Испытание проходило на базе кадрового центра «Работа России».

Главный эксперт конкурса Ольга Доценко Фото: Серафима Кузина

«После теоретической части первые шесть человек набрали примерно одинаковое количество баллов, – рассказала главный эксперт конкурса, доцент кафедры радиоэлектрофизического факультета НИ ТГУ Ольга Доценко. - Разница была буквально в полтора балла».

Второй день федерального этапа принес конкурсантам новое испытание. На этот раз оно было куда более прикладным. Монтажникам предстояло собрать источники вторичного питания. Сделать это нужно было на время — всего за 3 часа. Работать участникам предстояло на территории действующего производства «Микрана» и в ТГУ.

«Собрали почти все, а справились уже не все, потому что кто-то сделал ошибки, – отметила Ольга Доценко. – Практику оценивали 4 эксперта — представители предприятий, технологи. Они ознакомились с документацией и в соответствии с ней и проводили оценку».

По итогам двух дней состязаний опытным экспертам предстояло определить лучших. Делали они это максимально объективно, так как результаты тестирования и практического задания кодировались перед тем, как попасть на оценку. Поэтому эксперты не знали, чьи именно работы они судят.

«В числе экспертов были сотрудники тех же предприятий, которые представляли и участники. Но оценка была абсолютно слепой — кто лучше сделал, тот и выиграл», – отметила Ольга Доценко.

Лучший по профессии

На церемонии награждения участников конкурса и экспертов традиционно поздравила начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных. Она поблагодарила экспертов и партнеров, которые приняли участие в организации конкурса.

Светлана Грузных приветствует участников конкурса, экспертов и партнеров Фото: Серафима Кузина

«Мы в Томской области всегда организуем конкурс так, чтобы результаты были максимально объективными. Поэтому победитель, чье имя прозвучит на сегодняшней церемонии, по праву может называть себя лучшим по профессии, – обратилась к собравшимся Светлана Грузных. – Я благодарна участникам за то, что вы набрались смелости, нашли время, не побоялись приехать в Сибирь в такие морозы. А мы, как организаторы, старались сделать все, чтобы вам было уютно в Томске».

Заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам АО «НПЦ «Полюс» Евгений Шульгин получает благодарственное письмо Фото: Серафима Кузина

Затем глава департамента вручила благодарственные письма, подписанные министром труда Антоном Котяковым, партнерам, помогавшим в организации конкурса. Их получили декан радиофизического факультета ТГУ Александр Коротаев, заместитель гендиректора по управлению персоналом и организационному развитию АО НПФ «Микран» Наталья Шрайбер, заместитель гендиректора по кадровым и социальным вопросам АО НПЦ «Полюс» Евгений Шульгин. Также благодарственные письма получили эксперты, оценивавшие работы конкурсантов.

С приветственной речью к участникам конкурса обратился председатель организации — социального партнера департамента труда — союза организаций профсоюзов федерации профсоюзных организаций Томской области Петр Брекотнин.

Петр Брекотнин благодарит участников конкурса Фото: Серафима Кузина

«Нам приятно, что Томской области в очередной раз доверили проведение такого всероссийского конкурса. Томск сегодня может делать эти мероприятия на высоком уровне, – отметил Петр Брекотнин, добавив, что ему очень приятно видеть в числе конкурсантов много молодых специалистов. – Сегодня сюда приехали самые высококлассные специалисты тех организаций, в которых вы работаете. Очень важно нести престиж профессии в сообщества молодежи».

Победители

Участники федерального этапа конкурса "Лучший по профессии 2022" Фото: Серафима Кузина

По итогам двух конкурсных дней победу одержала Надежда Сидорова - монтажника 6 разряда из НПФ «Микран». Помимо звания «Лучший по профессии 2022» она получила сертификат на 300 тыс. рублей. Второе место также досталось монтажнику 6 разряда Тимофею Леонтьеву из Екатеринбурга. Помимо диплома он получил сертификат на 200 тыс. рублей. Третье место и 100 тыс. рублей у Эллы Царевой — монтажника из Железногорска.

Момент оглашения имени победителя конкурса Фото: Серафима Кузина

«Я работают монтажником радиоэлектронной аппартуры и приборов в НПФ «Микран». Участие в конкурсе — приятная возможность самой себе доказать, что я специалист высокого разряда», – рассказала победительница.

Надежда отметила, что все участники конкурса показали себя очень сильными соперниками.

Лучшие монтажники радиоэлектронной аппаратуры Фото: Серафима Кузина

«Тестовая часть была вызовом для нас, потому что в ней было много нюансов, которых мы в работе не касаемся. У нас на предприятии их прорабатывают технологи, доносят до каждого участка свой стандарт. А здесь нужно было знать всё самим, это очень тяжело. Но мы готовились, читали, старались запомнить. Монтаж — это ежедневная работа, поэтому конечно, задачи были не новы для меня, – отметила Надежда Сидорова. — Я в профессии уже 8 лет, но в первый раз участвую в конкурсе мастерства — и сразу победила. Наверное, новичкам везет».

Томская область выступила организатором всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в пятый раз. В 2014 году регион впервые стал площадкой для номинации «Лучший портной», в 2015 году прошли состязания за звание лучшего дозиметриста, в 2018 определяли лучшего лаборанта химического анализа, а в 2020 году – лучшего разработчика WEB и мультимедийных приложений.

Фото: Серафима Кузина

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