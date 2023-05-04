Жемчужина города. Олеся Назарова о томских родниках и эскизах их благоустройства

4 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Может ли Томск когда-нибудь стать городом родников? Оказывается, идея вполне реализуемая. Эскизы проектов родникового благоустройства уже сделаны молодыми архитекторами по идеям известного гидрогеолога Александра Назарова.

Предлагается создать экотропу по территории Университетских родников и «зеленую зону» с водопадом на Обрубе, а также сделать более доступными для посещения родники в Михайловской роще.

С эскизами благоустройства этих территорий нас познакомила дочь Александра Дмитриевича — Олеся Назарова. Она рассказала о том, как реализуются проекты ее отца и с какими трудностями ему приходится сталкиваться.

Родниковый город

Олеся Назарова рассказывает об эскизах благоустройства томских родников Фото: Серафима Кузина

В прошлом году в работе Александра Назарова, известного томского гидрогеолога, произошло знаковое событие — при содействии волонтеров-архитекторов ТГАСУ его авторские идеи обустройства родников возле Университетского озера, на Обрубе и в Михайловской роще удалось визуализировать и отразить в профессиональных эскизах. Над их созданием работали выпускница архитектурного факультета ТГАСУ Анастасия Гаммершмидт и студент этого же университета Роман Кукушкин. В своих проектах они отметили те объекты, которые уже установлены или могут появиться в дальнейшем, чтобы сделать родники максимально комфортными и доступными для томичей:

— Отцом созданы натурные, то есть не на бумаге, не нарисованные, а реальные, готовые к реализации и уже сейчас используемые томичами гидрогеологические эскизно-проектные модели будущих родниковых систем. Раньше эти зоны были переувлажнены, замусорены и потому труднопосещаемы, а теперь возле Университетского озера можно спокойно пройти даже в туфлях. За 10 лет удалось сделать эти места известными и интересными для горожан, идеи Александра Дмитриевича уже показали себя на практике, а эскизы стали важным завершающим этапом работы, — рассказывает Олеся Назарова.

Создание эскизов стало важным завершающим этапом в работе Александра Дмитриевича Фото: Серафима Кузина

В эскизах дан вариант обустройства всего пространства, которое формируют томские родники в рамках одной ландшафтно-родниковой зоны (ЛРЗ). Например, Университетская — включает в себя не только историческое родниковое проточное Университетское озеро, но и обширную зону питающих его родников. Эта зона в пять раз больше самого озера — его длина 200 м, а самые дальние вузовские родники текут от улицы Аркадия Иванова и составляют примерно 800 м. Такая особенность территории позволяет создать там экотропу длинной более одного километра.

1. План размещения родников и прудиков на территории Университетского озера с примерами оформления 2. Эскиз предполагаемой экотропы «Университетские родники». Фото: из архива Олеси Назаровой

— Но глядя на эти эскизы, можно понять, что судьба озера под угрозой по причине строительства со стороны ул. Аркадия Иванова, так как к лету 2022 года исторические родники Вузовского переулка и часть других подземных источников заключены в трубы и сбрасываются в ливневку, то есть отрезаны от питания Университетского озера. Расширение зоны строительства пока не учитывает существования следующего «куста» исторических родников — Буткеевских. Жизнедеятельность озера, как минимум, нуждается в наблюдении, а любые проекты обустройства должны разрабатываться с содружестве с гидрогеологом, — уверена Олеся.

Предложения по обустройству территории Университетского озера Фото: из архива Олеси Назаровой

По ее словам, эскиз зеленой набережной Обруба также проработан с учетом сохранения исторических родников и двух потенциальных геологических памятников. Кроме этого, учтены возможности спуска к воде, предусмотрены обзорные площадки, зоны для прогулок и отдыха и даже летнее кафе, где бы томичи смогли с удовольствием проводить время, наслаждаясь природой. Предложенный вариант обустройства территории Обруба, по мнению нашей собеседницы, может дополнить проект Дома искусств по созданию нового городского арт-пространства.

— Когда-то давно здесь [на ул. Шишкова] была одна из первых в Томске исторических бань. Почему именно это место? Потому что с болота туда текла чистая вода, ее брали для бани, а грязную спускали в Ушайку. Рядом с этой баней до сих пор из большой трубы течет вода, она стекается там со всего родникового болота, такой получается замечательный водопад... Мы предложили сделать в этом районе лестницу, чтобы можно было спускаться к Ушайке. Поставить две обзорные скамейки, потому что там открывается замечательный вид, обустроить эту трубу и плиты, по которым спускается вода. Можно было бы их поднять, чтобы вода текла с большей высоты и сильнее шумела и журчала. Тогда ее будет слышно еще с Шишкова, и люди захотят туда спуститься, а там — водопадик, — рассказывает Олеся о проекте.

Эскиз благоустройства родников на Обрубе Фото: Серафима Кузина

Еще один эскиз благоустройства двух ЛРЗ в Михайловской роще не меньше впечатляет своим масштабом. Совсем недавно эта территория была заброшена, а теперь здесь с удовольствием гуляют взрослые и дети, проходят отдохнуть в воскресный день. Часть из того, что есть в Михайловской роще, создал Александр Дмитриевич. Например, он построил там сеть деревянных тротуаров длиной почти один километр, три варианта лестниц, обустроил уже более 15 родников и даже сделал «Заячий» остров. Работа по проекту на этой территории продолжается по сей день.

1. Общий план по благоустройству родников в Михайловской роще 2. Первая часть ЛРЗ, которая находится ближе к Комсомольскому проспекту 3. Вторая часть ЛРЗ, где уже установлено две лестницы и есть свой водопадик. Фото: из архива Олеси Назаровой

— Это место, где уже второй год подряд идет реальная исследовательская работа гидрогеолога. И потихоньку оно расширяется и одновременно обустраивается, — рассказывает Олеся о родниках в Михайловской роще. — Здесь у нас Королевский родник как основной, но на самом деле от него бегут еще множество маленьких родничков и выходят как минимум на двух уровнях. То есть Королевский родник выходит из одного водоносного горизонта, а дальше весь склон усеян его ответвлениями — тут еще порядка 20 родничков, и все они разного объема. Есть те, что дают 50 мл воды в секунду, а есть, которые — 150 мл в секунду. Для сравнения Королевский вообще дает почти 3 литра! И тут целая родниковая долина с ручьями и водопадами. Но, к сожалению, сейчас вдоль ручья у нас земляная протоптанная дорожка, которую папа сам сделал, стесав склоны. Было бы хорошо ее нормально обустроить, сделать лесенку, например, как на наших образцах в эскизах. Там представлены разные варианты. Скамейки, к примеру, можно было бы поставить со столиками и разместить их на верхнем ярусе рощи — там, где часто гуляют бабушки и мамы с колясками. Вниз им тяжело спускаться по лестницам, а, находясь наверху, они тоже могут с комфортом любоваться родниками. Мы не хотим здесь ограничиться просто скамейками, для нас важно еще сделать какие-то семейные пространства, чтобы можно было прийти — посидеть всем вместе, отдохнуть на природе.

Семейное дело

Олеся долгое время не интересовалась, чем занимается ее отец, пока сама не увидела водное богатство города. Фото: Серафима Кузина

Почти вся жизнь Александра Назарова связана с родниками. Еще в 60-е годы прошлого века, когда он приехал в Томск учится на гидрогеолога, он начал изучать водное богатство города. Более чем за полвека ему удалось создать «Схематическую карту ландшафтно-родниковых зон и родников Томска», очистить восточный берег Университетского озера, обустроить часть томских родников на Обрубе и в Михайловской роще. То, что мы знаем о томских родниках и как они выглядят в настоящее время — дело рук Александра Дмитриевича. Все это он создал практически в одиночку.

Сейчас в силу возраста и разросшегося «родникового хозяйства» ему активно помогает дочь Олеся. Она рассказывает, что долгое время не интересовалась работой отца, но с детства и юности хорошо помнит, как восхищалась геологическими картами, который Александр Дмитриевич рисовал по ночам от руки «тончайшими, как нити, карандашами и разными перьями». А интерес к родникам у Олеси проснулся лишь тогда, когда она сама увидела родниковый потенциал города.

Фото: Серафима Кузина

— К лету 2014 года я знала, что папа работает где-то недалеко от главного корпуса ТПУ, и однажды он позвал меня с собой. Тогда я вообще еще не знала, где находится Университетское озеро, мне казалось, что Московский тракт — это на Луне, — смеется Олеся. — В итоге мы пошли от ТПУ какими-то тайными тропами и пришли к пруду и большому роднику, прошли по лежневке вдоль других и вышли к озеру, на берегу которого также были родники и прудики. Я была в восторге от этого водного богатства в центре города! Но еще больше я была потрясена объемом проделанной работы, и до сих пор каждый раз восхищаюсь тем, что это все смог сделать мой отец.

Сейчас Олеся активно помогает Александру Дмитриевичу не только в обустройстве родников, но и в продвижении его проектов. Фото: Серафима Кузина

С того момента Олеся стала изучать историю университетских и томских родников, а также осваивать гидрогеологический материалы, чтобы самой понять ситуацию и рассказывать о ней другим. Она видела, как за это время работа на Университетском озере разрасталась, дорожки росли, появлялись скамейки, приходили люди (о родниках возле Университетского озера можно прочитать в нашем интервью с Александром Дмитриевичем по ссылке — прим. ред.).

— Что могу физически, я тоже делаю, но понимаю, что мне не заменить отца как профессионала-гидрогеолога в родниковых делах, поэтому я рассказываю и привлекаю внимание к этой теме, — отмечает Олеся. — Многие посетители подходят к нам и благодарят, сами говорят, что такие родниковые «жемчужины» в городе нужны. Я вижу, что обустроенные отцом ландшафтно-родниковые зоны — Университетская, Обрубовская и в Михайловской роще — имеют большой рекреационный, образовательный и туристический потенциал. Показывая родники, мы рассказываем о малоизвестных страницах истории императорского университета, о пивоваре Крюгере, об истории города в целом, ведь Университетское озеро лежит на границе двух культур, двух томских миров — Татарской слободы и Европейского квартала... Если мы берем Михайловскую рощу, то там большая история о томских купцах — предпринимателях, благотворителях и градоначальниках — Евграфе Королеве и Петре Михайлове, которые фактически создали половину Томска. О них мы тоже рассказываем.

Основные силы Александра Дмитриевича направлена на благоустройство трех территорий — возле Университетского озера, на Обрубе и в Михайловской роще. Фото: Серафима Кузина

Кроме этого, вместе с отцом Олеся старается привлекать больше внимания к их совместной деятельности по благоустройству ЛРЗ. Так, летом прошлого года в городе в рамках популяризации ландшафтно-родниковых зон прошел экологический фестиваль под названием «Родниковое озеро, или к истокам Большого университета», была организована выставка фотографий «Родниковый калейдоскоп», а осенью презентован набор сувенирных открыток «Исторические университетские родники. От Ренкуля до Назарова». В будущем, возможно, будет издан буклет или даже книга о родниках. Олеся Назарова отмечает, что эта большая работа стала возможна благодаря победе в грантовом конкурсе «Родные города» компании «Газпром нефть» и неравнодушным жителям города.

Фото: Серафима Кузина

— Сейчас в меру своих сил и возможностей нам помогают все больше людей. Основная наша помощница — экскурсовод Элина Михальцова, проводит экскурсии по Университетском озеру и Обрубу. Также есть небольшой коллектив волонтеров, которые помогают с уборкой мусора. Особенно в сезон — это апрель–июль — когда за день на источники приходят потоки людей до 300 человек и оставляют после себя горы мусора. А неравнодушные горожане в свой выходной в 9 утра два часа потом убирают эти завалы на территории, у которой по сути есть хозяин, но он почему-то об этом забыл, — говорит Олеся. — Конечно же, основной движущей силой остается Александр Дмитриевич, хотя он уже дважды болел ковидом, дважды перенес инсульт и инфаркт. И очень бы хотелось, чтобы хотя бы эти три ландшафтно-родниковые зоны в городе, над которыми он работает последние несколько лет, были доведены до официального признания и обустройства.

Оценить по достоинству

Фото: Серафима Кузина

В конце лета 2022 года стало известно, что Томский государственный университет как собственник одной трети территории вокруг Университетского озера предложил городу объединить усилия по обустройству родниковой зоны. Для этого создавалась рабочая группа и обсуждались варианты дальнейшего сотрудничества. Олеся Назарова считает, что идеи и наработки Александра Дмитриевича должны быть учтены при разработке этого проекта, так как именно его трудом пространство имеет тот вид, который уже показал свою привлекательность и полюбился многим томичам.

— Мы совершенно случайно узнали, что ТГУ дал задание своему научно-образовательному центру урбанистики разработать проект благоустройства озера. Когда я попросила показать их свои наработки, то увидела, на мой взгляд, фантастический проект с амфитеатрами, купольными беседками, подогревом скамеек и прочим, — поделилась своими впечатления Олеся. — В нашем проекте мы, наоборот, решили отказаться от сложных идей и хотим сохранить зеленое пространство для отдыха, чтобы это было как можно ближе к природе. Ведь люди сюда приходят, чтобы отдохнуть в тихом уголке в центре города. Особенность этого места как раз в его расположении: Университетское озеро находится в десяти минутах от центра города, и, приходя сюда, человек попадает в приятную спокойную атмосферу, где и журчат ручьи, гладь воды и зелень. Мы хотели бы это сохранить, но в то же время красиво обустроить, пересоздать сделанное из подручного материала, потому что там нужны нормальные лестницы, пирсы, хорошие подходы к родникам и многое другое.

ЛРЗ Университетского озера начинается с ул. Аркадия Иванова и дальше по Московскому тракту до самого озера, именно здесь, по замыслу Назарова, должна проходить экотропа. Фото: Серафима Кузина

Олеся опасается, что создаваемое Александром Дмитриевичем в течение 10 лет будет забыто и не сможет вписаться в новый проект. Также она отмечает, что за это время Назаров уже выполнил часть первого этапа работы по благоустройству Университетского озера — очистил территорию от мусора и провел исследования по поиску родников. Все это, как считает Олеся, можно использовать и развивать:

— Созданные натурные, действующие, используемые томичами модели обустройства всех ландшафтно-родниковых зон обладают авторским правом, и если дело доходит до официального признания этих территорий, то правильно было бы оценить (с помощью комиссии экспертов) проделанную работу, оформить ее по договору как начальный этап. Тем самым придать созданному легальный и официальный статус как исходной и отправной точки для планируемого далее обустройства, — добавляет она.

Фото: Серафима Кузина

Но пока идут обсуждения и споры, какой проект более подходящий, Александр Дмитриевич продолжает заниматься делом всей своей жизни. И летом, и зимой томичи могут встретить его за работой то на Обрубе, то в Михайловской роще. Назаров хотел бы обустроить родники в Академгородке и на Степановке. А еще — на Черемошниках, где струйки воды бегут по переулкам прямо с Каштачной горы в четыре озера на берегу Томи.

Текст: Алёна Попова

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».