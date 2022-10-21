Свечи, помогающие узнать о себе больше. Как томичка Светлана Рихтер запустила бренд Bee free

21 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Осень — самое время жечь свечи, согреваться в созданном ими уюте. Особенно атмосферными получаются свечи с деревянным фитилем, горящие с треском.

Подобные, стильные на вид и с любопытными арматами мы заметили на фестивале осознанного потребления Garazhka у Светланы Рихтер, создательницы томского бренда Bee free. Поэтому решили познакомиться с нею поближе и узнать о необычном увлечении побольше.

Светлана Рихтер — создательница бренда Bee free Фото: Серафима Кузина

Сначала Света просто любила свечи:

— Брала, что вижу, не разбираясь в них. Зимой жгла очередную свечу из Fix Price и подумала: а почему бы самой не делать свечи? — вспоминает Светлана Рихтер. — И где-то с марта начала их мастерить, параллельно развивать свой Инстаграм*, хотя его как раз тогда запретили. Подруга еще сказала: «Что ты делаешь, начинаешь, когда все заканчивают!»

Создавать свечи Света училась по советам из интернета — их там много, кроме того, она прошла курсы. Само дело свечевара оказалось вполне доступным — большой ловкости рук оно не требует, поскольку воск заливается в емкость и форму свеча получает автоматически. Базовые вещи реально освоить за месяц, но еще нужно дождаться, пока придут необходимые материалы. Света выбрала особенный состав — ее работы из кокосового воска и ароматической отдушки.

— Некоторые воск разбавляют парафином, но тогда свеча будет не на 100% натуральной, — поясняет Света. — Парафин — продукт нефтепереработки. Жечь такую свечу не сказать, что полезно. Свечи из воска более экологичные. А фитиль я использую из дерева либо из хлопка.

Фото: Серафима Кузина

Впервые свечку со звуком потрескивания дерева при горении Светлане подарил ее молодой человек, ныне муж. Тогда она подумала, что это очень атмосферно и классно.

— Для своих свечек закупаюсь деревянными фитилями у очень ответственного парня. Он тестировал материалы, выбрал самый хрустящий вариант. Есть разные технологии обработки дерева, от этого может зависеть треск, сила горения. Слишком высокое пламя — это не очень хорошо, из-за него фитиль быстро сгорает. Многим интересны свечки «с треском». Хотя один покупатель мне рассказывал: «Жгу с деревянным фитилем, но если книжку читаю, звук отвлекает. Тогда жгу с хлопковым». Так что у людей разные запросы.

Свечи Bee free со звуком потрескивания дерева при горении Фото: Серафима Кузина

Название Bee free своему проекту Света дала не просто ради красивых слов. За ними — ее концепция:

— Bee free — слова со своим смыслом и переводятся как «свободная пчела». В своих работах я принципиально не использую пчелиный воск, только растительный, — объясняет Света. — Мои свечи подходят веганам, тем, кто против эксплуатации пчел. Я сама не веган, но поддерживаю тех, кто принял такое решение. Моя позиция — каждый делает столько, сколько может. К примеру, я не сортирую весь мусор, но какую-то часть разделяю и сдаю. В качестве основы для своих свечей я использую растительный воск. Еще у меня есть скидка 3% тем, кто сдает тару. Я чищу их от обгоревших свечей и заливаю воском. Считаю, это здорово — давать новую жизнь предметам.

Этикетку и логотип Света разрабатывала сама — у нее был опыт работы графическим дизайнером. Вложила в визуальное решение важный для себя смысл — ей хотелось минимализма, чтобы человек не отвлекался от сути, концентрировался на главном:

— Я сама не любитель визуального шума, часто отдираю этикетки, думаю, они раздражают многих, — считает Светлана. — Ароматы пишу по-английски. Иногда приходится пояснять, где что, для тех, кто не очень силен в языке. Шучу, что у меня все проходят тест на знание иностранного. На моей этикетке только название, не расписываю состав. У меня такой подход.

Осознанные покупки

На томском фестивале Garazhka Фото: Серафима Кузина

Первыми Светиными покупателями стали ее знакомые. Они оценили ее работы, а также разобрались, чем кокосовые свечи отличаются от парафиновых и почему за них стоит переплатить. Постепенно заработало «сарафанное радио». Был эффект и от социальных сетей. Света пришла в Инстаграм* в марте, много подписчиков набрать не успела, поэтому оттока людей не заметила. Правда, сам формат оказался ей не близок:

— Вести соцсети — это, по сути, осваивание новой профессии. Раньше я и не знала, что это настолько сложно, сколько там тонкостей и нюансов, — признается Света. — Это не мое. Я люблю записывать сторис, но вести бизнес-аккаунт в целом мне не понравилось. Вскоре поняла, что заниматься личной страницей легче. Мне самой никогда не было интересно подписываться «на магазин». Наблюдать за людьми всегда интереснее, чем за бизнесом. Сейчас с сетями мне помогает подруга.

Фото: Серафима Кузина

— У меня после Street Vision оставались ходовые свечи, еще завела пять новых ароматов — «Лес после дождя», «Пряный глинтвейн» и другие. Ароматы рождаются по-разному. Есть специальные отдушки. Составлять композицию самой проблематично — каждый раз получаются разные результаты, нет стабильности. Названия я обычно беру те, которые у запахов уже есть, хотя случаются и исключения. «Детство в Японии» в оригинале назывался «Слива и кашемир». Но я прочитала совершенно иное — «Слива и сакура» — и у меня сложился такой образ. Когда ты слушаешь какой-то аромат, то погружаешься в воспоминания. Молодость, первая любовь, путешествия…

Фото: Серафима Кузина

На «гаражке» Света уже замечала знакомых по Street Vision людей. Кто-то делился впечатлениями — один парень рассказал, что 10 дней жег маленькую свечу Bee free.

— Мне, конечно, безумно приятно слышать отзывы, у меня никогда не было цели продать товар ради того, чтобы его сбыть. Я — за осознанное потребление, ненужных вещей лучше не брать, — объясняет Света. — Но если у человека действительно произошел коннект с моими работами, ему они понравились, я очень рада. Хотя если он ушел, ничего не выбрав, я не испытываю разочарования.

Главное — это общение

Фото: Серафима Кузина

Пока свечи в основном покупают томичи, хотя заказы из других городов тоже есть. Главным хитом стал аромат «Северная клюква». Эти сладковато-кисловатые свечи буквально «разлетелись».

Ароматы Света выбирает по своему импульсу:

— Стараюсь, чтобы были не только сладкие варианты. Запах озона хорошо берут, особенно он нравится парням. Мне очень приятно, что свечи не только феминный продукт, парни тоже покупают и для себя. Я думаю, это здорово, не нужно ставить клеймо «свечи — это только для девушек». Это не так.

Фото: Серафима Кузина

Главные сложности в создании свечей — возможные проблемы с качеством воска и другими компонентами, но об этом Света пока знает только от коллег из чатов свечеваров. Ей пока все приходило качественное. Ее личной сложностью оказались соцсети — такой тип деятельности она не любит. А общаться с людьми в новом деле нравится:

— Больше всего получаю радости от коммуникации с другими людьми, когда спрашиваю у человека, чего он хочет, чего ждет, что я могу дать. Обратная связь после покупки для меня тоже имеет большой вес, — говорит Света. — Я всегда стараюсь идти на контакт, мне важно, чтобы мои покупатели были довольны. Некоторые мне рассказывают, сколько свеча горела, что им понравилось, спрашивают, можно ли свечу поместить в свою тару. Заряжает то, что моя работа приносит людям радость. Надеюсь, что такие свечи — вклад в чье-то настроение, состояние.

Фото: Серафима Кузина

Свечевар — не единственное дело Светы. Параллельно она работает на полставки в «Яндексе» специалистом поддержки бизнеса. Пока у нее не настолько раскрученный бренд, чтобы обеспечивать себя только продажей свечей. Но она знает много примеров успешных свечеваров — кому-то дело приносит солидную прибыль. Что собирается делать дальше, Света пока не рассказывает:

— Планы есть, но раскрывать их не буду — не хочу себя к ним привязывать. Если задумка идет от души, то она так или иначе проявится через какое-то время. Всегда есть, что осваивать — разные технологии, способы. Я общаюсь в кругу свечеваров, мы друг другу подсказываем. У нас дружественная обстановка, все делятся победами и поражениями. Это не конкурентная среда, мы все разные. Каждый художник по-своему нарисуют один и тот же пейзаж, со свечами также. Мне нравится то, чем я занимаюсь сейчас, как будет потом, не могу сказать. Опираюсь на свои ощущения.

Фото: Серафима Кузина

Сами Света любит жечь свечки. И не только свои — работы других мастеров тоже покупает, знакомится с их почерками.

— Некоторые делают свечи не просто в таре, а разноцветные или с цветами, в форме капкейков или зверушек, — констатирует Света. — Свечи многое говорят о своем авторе — что ему нравится, что ему интересно.

Еще свечи помогают узнать о себе больше. Света говорит, что, когда стала свечеваром, начала больше себя понимать.

— Не просто же так у меня теперь есть своя концепция и такие решения, значит, для меня это важно. Свечи — способ самопознания, — полагает Света. — И мне нравится, что мои свечи находят у людей отклик. И они натуральны — у меня была цель создать команду единомышленников, тем, кому важен экологичный подход. Этим и занимаюсь.

Текст: Мария Симонова

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