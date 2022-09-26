«Лечение без отрыва от учебы и работы»: экскурсия по санаторию Томского политеха

26 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ТПУ

Одно из мест, где можно быстро подлечить здоровье в городе — это санаторий-профилакторий Томского политехнического университета.

Он открыт не только для студентов ТПУ, но и для всех горожан, кто планирует пройти лечебно-оздоровительные процедуры. Здесь есть кабинет массажа, тренажерный зал, и вы, не поверите — даже «кальянная»... Какой кабинет так в шутку называют студенты и что еще интересного есть в санатории — расскажем в нашем материале.

Санаторий-профилакторий Томского политеха действует с 1957 года. Тогда он был рассчитан на 25 койко-мест, а из медицинского оснащения здесь были только ртутно-кварцевая лампа и соллюкс-лампа на штативе. Но время не стоит на месте. Сейчас санаторий вмещает уже 150 пациентов, а их лечение идет на современном оборудовании. Более того, совсем недавно он расширился, став частью многофункционального медицинского центра, где оказывается еще и амбулаторно-поликлиническая помощь:

— Эта идея появилась где-то в 2010 году и очень долго витала в воздухе. Потихоньку сначала мы лицензировали один кабинет, потом другой. Это позволило нам принимать пациентов не только в рамках путевки. В 2021 году мы прошли все необходимые для регистрации процедуры, и деятельность нашего центра разделилась на два направления — это оказание амбулаторно-поликлинической помощи и работа санатория-профилактория, — рассказывает заместитель главного врача Татьяна Суворова, терапевт, врач функциональной диагностики.

Заместитель главного врача Татьяна Суворова, терапевт, врач функциональной диагностики Фото: Серафима Кузина

Сейчас санаторий-профилакторий ТПУ открыт не только для студентов и преподавателей Политеха, но и для всех, кто нуждается в оздоровлении и медицинской помощи. Это и просто жители города, и студенты других университетов и ссузов старше 18 лет. Обратиться в медцентр ТПУ они могут как имея разные заболевания, связанные с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой или дыхательной системами, так и для получения консультаций узких специалистов.

В медицинском центре Политеха работают два терапевта, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики, есть стоматолог, и даже спортивный врач. Он определяет группу здоровья у студентов для занятий физкультурой, а также сопровождает вузовских спортсменов на соревнованиях.

Прием у терапевта (врач Андрей Шараевский) Фото: Серафима Кузина

— У нас можно проходить лечение без отрыва от учебы и работы. Это касается любого желающего. Каждый может к нам обратиться и получить необходимую медицинскую помощь, находясь даже не в отпуске, а просто приходя на процедуры и продолжая в это время заниматься повседневными делами, — отмечает главный врач медицинского центра ТПУ, кандидат медицинских наук, врач по спортивной медицине Сергей Янов.

По его словам, еще в доковидные годы началось активное сотрудничество Политеха с другими томским университетами, которые покупали для своих студентов путевки в санаторий с проживанием и трехразовым питанием.

Главный врач медицинского центра ТПУ, к.м.н., врач по спортивной медицине Фото: Серафима Кузина

Санаторий предлагает подходящие условия для всех, кто хочет совмещать учебу и лечение. На каждом этаже в холле присутствуют зоны для занятий с мягкими диванами и столиками, где можно расположиться, чтобы прослушать лекции или выполнить практические задания. В комнатах также есть wi-fi, поэтому после лечебных процедур студент может и отдыхать в своей комнате, и параллельно заниматься учебными делами.

Очень популярны зал лечебной физкультуры, где в учебное время идут занятия для студентов, имеющих ограничения по здоровью, и «лечебный» тренажерный зал. Чаще всего в нем занимаются люди с проблемами опорно-двигательного аппарата, поэтому и тренажеры здесь стоят специальные. Упражнения на них позволяют быстрее восстановиться, например, после травмы, что особенно важно для спортсменов.

Зона для учебы Фото: Серафима Кузина

Зал лечебной физкультуры Фото: Серафима Кузина

Тренажерный зал с оборудованием для лечебных целей Фото: Серафима Кузина

Уникальный аппарат Spineliner — это высокотехнологичное устройство, применяемое для диагностики и лечения заболеваний опорно-двигательной системы. Он анализирует и интерпретирует функции движения в суставах, а затем выбирает необходимые параметры механического воздействия с определенными частотными характеристиками для каждого пациента Фото: Серафима Кузина

— Ещё у нас в центре есть уникальный аппарат Spineliner, который также применяется для лечения заболеваний костно-мышечной системы. Чтобы работать на этом оборудовании наш главврач, Сергей Анатольевич, специально учился в Москве, — рассказывает Татьяна Суворова, проводя небольшую экскурсию по санаторию.

Вместе с ней мы проходим по коридорам и кабинетам медицинского центра. На первом этаже располагается часть приемных кабинетов, а также здесь можно обратиться к администратору. Он помогает посетителям с оформлением путевок, информирует их о стоимости и количестве включенных услуг.

Администратор поясняет — в санатории можно купить путевку на срок от 10 до 21 дня, но перед этим необходимо будет оформить санаторно-курортную карту. Ее можно сделать здесь же, в медицинском центре. Для этого человеку просто нужно сдать анализы. По словам заместителя главврача Татьяны Суворовой, по путевкам чаще всего оздоравливаются студенты ТПУ, каждый сезон вуз выделяет для них от 50 до 100 бесплатных мест. В основном, приходят с проблемами опорно-двигательного аппарата и лор-заболеваниями.

Кабинет массажа Фото: Серафима Кузина

Кабинет ингаляционной терапии Фото: Серафима Кузина

Для пациентов здесь есть два массажных кабинета. Татьяна отмечает, что массаж в санатории делают самый разный — от лечебного до антицеллюлитного. По назначению врача можно посетить даже «кальянную» — так в шутку называют кабинет ингаляционной терапии.

На самом деле, в санатории можно услышать много интересных и даже забавных названий. Например, «расческой» здесь называют прибор «Дарсонваль», который воздействует на человеческий организм с помощью электрических токов высокой частоты и малой силы. Применяется такой аппарат при различных заболеваниях, в том числе гипертонии и варикозе.

Оборудование для электрофореза, с помощью которого лекарственные вещества вводятся при помощи электричества Фото: Серафима Кузина

Массажная кровать Фото: Серафима Кузина

В центр приходят и иностранные студенты. Возникают ли языковые трудности? Татьяна Суворова говорит, что здесь с ними научились справляться — сотрудники могут найти подход к любому пациенту, потому что «работа такая — людей лечить».

— Мне кажется, уникальность нашего санатория в том, что мы очень удобно располагаемся. Это центр города, рядом университетские корпуса и много интересных мест. У нас уютные комнаты с бытовой техникой; диетическое питание в столовой; много востребованных услуг: есть и лазерооблучение, и тепло-и-магнитолечение — хороший массажный кабинет и отличные специалисты. Все это в одном месте, — отмечает главный врач Сергей Янов.

Стоматологический кабинет Фото: Серафима Кузиина

Стоматологический рентгенкабинет Фото: Серафима Кузина

Процедурный кабинет, где делают инъекции и ставят капельницы Фото: Серафима Кузина

Текст: Алёна Попова

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