Новая традиция: первые выпускники-краснодипломники Томского политеха получили кольца инженера

29 июня 2022 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

Во вторник, 28 июня, в Томске состоялся ректорский прием лучших выпускников Томского политехнического университета, отличившихся в научной, проектной и предпринимательской деятельности. В этот вечер 448 выпускников-краснодипломников впервые прошли церемонию посвящения в инженеры, состоящую из вручения памятного кольца и произнесение клятвы инженера.

Кольцо «Миссия: инженер» символизирует принадлежность к профессиональному сообществу инженеров-выпускников ТПУ, отмечают в вузе. Оно является привилегий и знаком того, что его владелец во время обучения проявил лучшие личностные и профессиональные качества, а также то, что в последующей своей работе он может рассчитывать на поддержку и помощь инженерного сообщества.

«Отныне лучшим выпускникам, помимо диплома и медалей, мы будем вручать кольцо «Миссия: инженер», чтобы они понимали свою принадлежность к этой общности и братству томских политехников. В этом знаке кольца мы решили отразить инженерную мысль, которую они должны нести в массы, — отметил и.о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев.

Фото: Серафима Кузина

После торжественной церемонии награждения выпускники ТПУ произнесли клятву инженера. По словам и.о. ректора политеха, она представляет собой квинтэссенцию кодекса инженера и отражает этику профессионального поведения.

«Иногда говорят, что инженер — это тот человек, который может открыть любую книгу и разобраться в ней вне зависимости от ее сложности. Для меня это так. Я могу чего-то не знать, могу что-то забыть, но я „открою“ и мне все будет понятно спустя время», — сказала выпускница магистратуры направления «Безопасность и нераспространение ядерных материалов» на английском языке Камила Ужажинова. В прошлом году она выиграла стипендиальную программу международного агентства, и уже в ближайшее время уедет на годовую стажировку в Вену. Параллельно с этим Камила планирует учится в аспирантуре ТПУ.

Медали и кольца инженеров выпускникам вручили заместитель председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс, заместитель генерального директора «Газпром трансгаз Томск» Дина Бакало, и.о. мэра города Томска Михаил Ратнер, президент Ассоциации выпускников ТПУ Егор Язиков, заместитель генерального директора по операционной деятельности-директор по производству АО «Сибирский химический комбинат» Николай Шинкаркин, и.о. генерального директора ООО «Томскнефтехим» Сергей Шкиров и другие представители компаний-партнеров вуза и власти.

Фото: Серафима Кузина

В ТПУ отмечают, что вручение кольца «Миссия: инженер» и произнесение клятвы станет новой традицией церемонии награждения лучших выпускников университета.

«Сегодня мы получаем большой отклик от тех, кто закончил Политех ранее. Они бы тоже хотели получить этот знак принадлежности. Мы думаем, как можно сделать деление на тех, кто закончил раньше, и тех, кто выпускается сейчас. На данный момент это все в проработке, но, можно сказать, что в пилотном варианте новую традицию мы уже запустили», — подчеркнул Дмитрий Седнев.

После торжественной церемонии на набережной реки Ушайки для всех выпускников ТПУ прошла вечеринка «Политех — это навсегда». На празднике выступили кавер-группа Rocking Radio, дуэт DJ Enott и барабанщика Vlad Shoky.

Добавим, что в 2022 году Томский политех окончили 2287 человек. Почти каждый шестой из них получил красный диплом и отмечен за заслуги перед ТПУ.

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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