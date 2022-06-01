«Переходим на зеленое»: дети поселка Молодежный создали возле школы «Каменистый сад» и живую изгородь

1 июня 2022 / Партнерский материал / Фото: Вероника Белецкая

Дети поселка Молодежный создали «Каменистый сад» и живую изгородь в рамках проекта «Переходим на зеленое. Экошкола».

Акция по озеленению территории школы стала вторым этапом проекта «Переходим на зеленое. Экошкола» компании «Сибагро». В ходе первого этапа ребята узнали о бережном использовании ресурсов, переработке мусора, сокращении потребления пластика во время большой экоконференции. На ней они впервые разработали собственные экопроекты.

— Мы не ограничивали фантазию детей, а дали им возможность нарисовать даже самые фантастические идеи. Участвовала вся школа с 1 по 11 класс. Мы думали, что на этом все, но красивыми макетами дело не ограничилось. Вскоре «Сибагро» установила гидропонное оборудование для выращивания растений, а на прошлой неделе подарила нам теплицу. А сегодня при поддержке специалистов компании ребята своими руками воплотят в жизнь два своих проекта — «Живая изгородь» и «Каменистый сад», — говорит директор Молодежнинской школы Татьяна Киликельдина.

В экоотряд вошли как дети, которые захотели стать эковолонтерами, так и их экомамы и даже экобабушки, а также учителя — всего более 50 человек.

Фото: Вероника Белецкая

Проект «Каменистый сад» придумала команда из семи учеников старших классов. Доработать идею ребятам помог профессиональный ландшафтный дизайнер.

— Мы захотели улучшить территорию школы, чтобы на переменке можно было выйти на улицу, посидеть возле красивой клумбы, вместе с одноклассниками обсудить, как прошел урок, — рассказывает ученица 8 класса Елизавета Попова. — Для оформления мы решили использовать острые скалистые камни. Также у нас есть разные растения, в том числе — ползущие. Мы специально выбрали, потому что им будет проще расти на каменной почве, потому что у них маленькая корневая система.

Фото: Вероника Белецкая

Воплотить идею в жизнь оказалось несложно. Детям помогали взрослые, которые заранее продумали все организационные моменты, подготовили саженцы, и вместе с ребятами трудились на участке.

— Я работаю в «Сибагро», на птицефабрике «Томская», и мне очень нравится, что компания создает такие проекты и привлекает к ним ребятишек. Приятно, что они каждый день будут приходить в школу и видеть результаты своего труда, любоваться тем, что сами придумали и создали, — говорит экомама Елена Батищева. Ее дочь Маша учится в 5 классе.

— Когда мы придумывали проект, мы и представить не могли, что увидим его в реальности. А теперь он воплощается на наших глазах, и мы все очень рады! — добавляет Лиза Попова.

Фото: Вероника Белецкая

Второй проект по созданию «Живой изгороди» также придумали старшеклассники. Ее решили расположить вдоль здания школы, разделив центральную клумбу на два яруса. В первом высадили дерен белый, на втором спиреи и пузыреплодники — всего свыше 70 саженцев. Со временем часть растений начнет цвести.

— Мы сегодня сажаем и поливаем цветы, — говорит ученица 8 класса Молодежнинской школы Диана Дегтярева. — Благодаря нашей работе, скоро тут станет очень красиво!

— Очень хочется, чтобы нашим детям досталась природа в ее чистом, первозданном виде, — говорит экомама Наталья Петрова. Ее сын Валерий учится в 8 классе Молодежнинской школы. — Поэтому очень важно, чтобы ребята учились жить экологично, сортировать и перерабатывать мусор, сокращать использование пластика. Еще один плюс такой совместной работы с детьми в том, что общее дело объединяет.

— Говорят, что настоящий мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. После этой акции наши дети дерево посадить точно смогут! — шутит Наталья Петрова.

Фото: Вероника Белецкая

В рамках проекта «Переходим на зеленое. Экошкола» компания подарила школе гидропонную установку, с помощью которой ребята смогут проводить экологические эксперименты по выращиванию растений.

— Для меня — это самое настоящее счастье! — говорит учитель биологии Молодежнинской школы Любовь Ступакова. — Дети ей очень интересуются, подходят на перемене, смотрят, задают вопросы. Для них это прекрасная практика по биологии: они смотрят, как развиваются семена и ростки, как появляются взрослые растения.

На ней ученики под руководством учителя вырастили микрозелень подсолнечника и гороха, а также рассаду однолетних цветов для клумб. Установка состоит из четырех ярусов, и каждый полностью заставлен растениями разного вида. Доращивать ее планируют в теплице. По словам биолога, она позволяет создать условия, максимально приближенные к открытому грунту.

— В частности, тут мы планируем выращивать саженцы, которые потом будут использоваться для благоустройства нашего поселка, — добавляет учитель биологии.

Фото: Вероника Белецкая

Во время экоконференции ребята представили и другие проекты, которые со временем также планируют воплотить в жизнь. Они придумали, как облагородить пруд в поселке Молодежный и обустроить родник в поселке Заречный.

— Наша группа предложила выращивать на нашем пришкольном участке арбузы, виноград, груши, разные виды яблок, смородину и овощи, — говорит ученица 8 класса Полина Дроздова.

— Мы пока не выбирали сорта, которые могут вырасти у нас в Сибири. Это был скорее полет фантазии. Но если наш проект тоже реализуют, то будет очень круто! — добавляет Диана Дегтярева. — Но уже сейчас благодаря этому проекту мы узнали многое об экологии. Например, что вместо пакетов лучше использовать сумки, чтобы пластика не накапливалось много. Теперь ходим только с ними.

В течение года ребят ждут экоквесты, мастер-классы, уроки биологии с глубоким погружением в тему экологии и другие мероприятия проекта «Переходим на зеленое. Экошкола».

Фото: Вероника Белецкая

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