Научиться заботе о природе: экоконференция «Переходим на зеленое» прошла в школе поселка Молодежный

29 апреля 2022 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

Во всем мире 22 апреля отмечается Международный День Земли. Именно в этот день в школе поселка Молодежный прошла экоконференция в рамках проекта «Переходим на зеленое» компании «Сибагро».

Школа подключилась к проекту в нынешнем году. В течение года при участии «Сибагро» для детей и педагогов здесь пройдут экоквесты, мастер-классы и углубленные уроки экологии. Конференция стала первым мероприятием нынешнего экосезона.

Фото: Серафима Кузина

Участниками экоконференции стали около 130 учеников 4-10 классов Молодежненской школы, а также их родители и педагоги. Первым делом ребятам предстояло пройти экоквест «Кругосветка», во время которого они могли бы пополнить багаж знаний о способах улучшения окружающей среды. А после — применить их при разработке собственных проектов, призванных сделать жизнь школы и поселка Молодежный лучше и экологичнее.

Открытие экоконференции Фото: Серафима Кузина

Экоквест включал семь станций, на каждой из которых эко-эксперты рассказывали о бережном отношении к природе и показывали, как можно изменить свои привычки, чтобы по возможности сократить уровень загрязнения окружающего мира.

— Такое интенсивное воздействие профессионалов в области экологии является профориентационным. Ведь все это, в первую очередь, нацелено на то, чем ребенок будет заниматься в дальнейшем, кем он станет, — отмечает директор Молодежненской школы Татьяна Киликельдина. — Очень хотелось бы, чтобы наши школьники влились в экологическое движение. И участие в проекте «Переходим на зеленое» очень помогает прививать ребятам культуру осознанного экологического потребления.

На игровых станциях школьники узнали много новой и интересной информации. Например, на станции «Апсайкл» Анжелика Григорьева, дизайнер-конструктор одежды, поделилась с участниками идеями, как подарить вещам вторую жизнь. Так, из уже не новых джинсов можно соорудить шорты, юбку, чехол для ноутбука и даже новую джинсовку в стиле пэчворк.

Станция «Апсайкл» Фото: Серафима Кузина

Советы по переделке старой одежды очень заинтересовали ребят. Четвероклассник Саша, вдохновившись мастер-классом, пообещал, что вместе с бабушкой сошьет стильный шопер, который легко заменит неэкологичные полиэтиленовые пакеты. Об этом лайфхаке ребятам рассказала эко-блогер Дарья Гусейнова на станции «Экология жизни».

— У меня есть серые старые джинсы. Из них я хочу сделать сумку, а задние карманы пришить на лицевую сторону, чтобы сделать дополнительные отделения, — поделился Саша своей идеей.

Станция «Экология жизни» Фото: Серафима Кузина

А на станции «Гидропоника» команды познакомились с гидропонной установкой, которую школе подарила компания «Сибагро». В дальнейшем в рамках экопроекта «Переходим на зеленое» ученики Молодежненской школы будут проводить здесь свои эксперименты по выращиванию растений в различной среде. Также в планах компании в конце апреля помочь школе с установкой теплицы, чтобы учащиеся и педагоги могли выращивать саженцы для озеленения и территории школы, и поселка, и даже всего Томского района.

Гидропонная установка состоит из четырех полок с контейнерами, в которых выращивается микрозелень. Автоматическая подача температуры, водной и питательной среды, регулирование освещенности и другие настройки позволяют создать микроклимат для растений. Такой способ выращивания является альтернативным и решает глобальную экологическую проблему опустынивания земель, поскольку не требует высадки растений в почву. Фото: Серафима Кузина

Здесь школьникам в качестве задания было предложено попробовать микрозелень и угадать, что это за растение:

По общему мнению ребят, самыми вкусными оказались проростки подсолнуха и редиса. Фото: Серафима Кузина

Но прежде, чем всерьез заняться вопросами озеленения, необходимо избавиться от мусорных завалов, которые наносят колоссальный вред почве и общему состоянию окружающей среды. Инна Тайкина из экопункта «Седьмой лепесток», модератор станции «Разделяй», напомнила школьникам о необходимости разделять мусор.

— Большинство ребят уже знают, зачем нужна переработка отходов, и понимают, чем грозит экологии накопление мусора. Некоторые даже озвучивали цифры, сколько миллионов тонн отходов образуется во всем мире ежегодно. Я была приятно удивлена такому осознанному отношению детей к этой проблеме, — отметила Инна.

Станция «Разделяй» Фото: Серафима Кузина

На станции «Ландшафтная» ребятам рассказали о различных методах озеленения и предложили подумать над тем, как можно было бы преобразить территорию их школы:

Станция «Ландшафтная» Фото: Серафима Кузина

А на станции «Сберегающая» школьникам предстояло ответить на серьезный вопрос — какие полезные привычки для осознанного потребления способен освоить абсолютно любой человек? Здесь каждый мог предложить свой вариант — всегда выключать свет, выходя из комнаты, установить счетчики, не оставлять открытым кран с водой и так далее.

Что лучше — стекло или пластик? И чем там опасны автомобильные покрышки? Об этом шла речь на станции «Химия жизни». Команды-участники квеста, разделившись на группы, разбирали достоинства и недостатки разных видов бутылок, а также вредные последствия использования старых покрышек при оформлении детских площадок, газонов и цветников.

Станция «Химия жизни» Фото: Серафима Кузина

На станции «Эко-Арт» ребята из 4-5 классов нарисовали плакаты на экологическую тему. Рисунки в очередной раз доказали, что сегодня дети любого возраста осознают важность бережного отношения к окружающей среде.

Денис изобразил речку и разных рыб. Говорит, что хочет, чтобы вода в наших реках была настолько чистой и прозрачной, чтобы можно было видеть обитателей водного мира. Фото: Серафима Кузина

Несколько ребят нарисовали контейнеры для раздельного сбора мусора. Теперь они знают, что это помогает вернуть в промышленный оборот максимум материалов, из которых можно создать новые вещи. Фото: Серафима Кузина

Станция «Эко-Арт» Фото: Серафима Кузина

По итогам экоконференции представители «Сибагро» вручили младшеклассникам блокноты и ручки для записей своих экоидей, созданные именно из вторсырья. А в дополнение к этому набору ребята получили в подарок от компании значки, символизирующее их причастность к волонтерскому экодвижению. По словам Татьяны Киликельдиной, уже этим летом в школе начнет работу волонтерский экоотряд.

— Могу сказать точно, что после конференции появилось желание стать эковолонтером. Сегодня я узнал много нового, поразило, сколько пластика на самом деле выбрасывается каждый год. Теперь буду стараться сортировать мусор, — поделился своими впечатлениями о мероприятии восьмиклассник Семен.

Награждение участников экоконференции Фото: Серафима Кузина

Финальным событием экоконференции стала презентация детских проектов по благоустройству школы и территории Молодежного. Ребята предложили идеи по озеленению школьного пространства, созданию мест отдыха, экотропы, сенсорного и дождевого сада, а также проекты по раздельному сбору мусора и очистке водного объекта в поселке Молодежный в рамках проекта «Переходим на зеленое. Экошкола».

Презентация проектов школьников в рамках экоконференции Фото: Серафима Кузина

— Результатом нашего мероприятия стали реальные экологические инициативы ребят. И это очень здорово, ведь наш проект направлен не только на понимание окружающего мира и ценностей экологии, но и развитие у детей способностей к правильной активности, ответственности, командной работе. Многие из предложенных идей войдут в совместный план работы по проекту «Переходим на зеленое», — отмечает заместитель председателя правления по коммуникациям Мария Голдовская.

Текст: Алёна Попова

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