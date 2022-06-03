На благо города:

Сотрудники Томского филиала ССК восстановили яблоневую аллею в парке Ворошилова

3 июня 2022 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

Большая экологическая акция по восстановлению яблоневой аллеи прошла в Томске в парке имени Героя Советского Союза Г.Н. Ворошилова.

Работники Томского филиала Сибирской Сервисной Компании совместно с сотрудниками администрации Ленинского района, а также школьники и местные жители высадили 70 молодых деревьев — взамен пострадавших или высохших яблонь.

Фото: Серафима Кузина

Традиция проведения экологических субботников во всех филиалах АО «ССК» появилась еще в 2015 году. Силами сотрудников компании в разных регионах России создаются аллеи, благоустраиваются городские места отдыха и детские площадки.

«Экологические субботники — добрая традиция, которую мы стараемся поддерживать. Восстанавливая аллею, сажая деревья сейчас, мы вносим вклад в будущее, — рассказал директор Томского филиала АО „ССК“ Андрей Кошелев. — В восстановлении яблоневой аллеи приняли участие разные специалисты, в том числе, молодые сотрудники нашей компании. Мы вместе делаем любимый Томск лучше и красивее. Это забота о городе, где мы живем и работаем, где растут наши дети».

Директор Томского филиала АО „ССК“ Андрей Кошелев Фото: Серафима Кузина

«Мы поддерживаем инициативы, которые исходят как от жителей, так и от предприятий, — отметила глава Ленинского района Светлана Садковская. — С одной из них выступила Сибирская Сервисная Компания, которая всегда поддерживает город. Они самостоятельно закупили 70 яблонь для восстановления аллеи в сквере на улице 5-й Армии. Очень важно, что в Томске есть такие ответственные и инициативные компании».

Глава Ленинского района г. Томска Светлана Садковская Фото: Серафима Кузина

По словам Андрея Кошелева, бережное отношение к природе является одним из ключевых приоритетов в работе АО «ССК». Компания имеет три сертификата в рамках интегрированной системы менеджмента. Стандарт ISO 9001:2008 подтверждает высокий уровень управления качеством; ISO 14001:2004 — то, что компания ведет свою деятельность в соответствии с международными экологическими требованиями; сертификат OHSAS 18001:2007 служит гарантом того, что предприятие придерживается международных стандартов в области охраны труда и производственной безопасности.

Фото: Серафима Кузина

Супервайзер по бурению Томского филиала АО «ССК» Артур Альфирович рассказывает, что пришел на субботник по приглашению коллеги:

«В прошлом или позапрошлом году мы высаживали деревья возле нашего офиса. Тогда я тоже принимал участие, было много положительных эмоций, ярких впечатлений. И сегодня — хорошая погода, красивое место, коллеги рядом — очень приятное и полезное времяпрепровождение».

Супервайзер по бурению Томского филиала АО «ССК» Артур Альфирович Фото: Серафима Кузина

Ведущий геолог томского филиала АО «ССК» Вера Александровна живет недалеко от парка имени Героя Советского Союза Г.Н. Ворошилова. Когда узнала, что планируется восстановить здесь яблоневую аллею, сразу решила принять участие:

«Я гуляю здесь по вечерам, и мне очень хочется видеть этот парк красивым. Думаю, и все, кто сегодня здесь, разделяют мою позицию. Каждому из нас хочется видеть свой город ухоженным, зеленым».

Ведущий геолог томского филиала АО «ССК» Вера Александровна Фото: Серафима Кузина

Ведущий инженер-энергетик Томского филиала АО «ССК» Максим Юрьевич, напротив, проживает в другом районе города, но также с радостью откликнулся на предложение поучаствовать в акции:

«Считаю, что чем больше будет деревьев в Томске, тем лучше. Я сам живу в другом спальном районе, и у нас, к сожалению, ничего подобного не происходит. Это же здорово — эти деревья будут расти и на радость нам, и нашим детям».

Ведущий инженер-энергетик Томского филиала АО «ССК» Максим Юрьевич Фото: Серафима Кузина

Алина Евгеньевна, распределитель буровых работ в службе буровых работ и испытания скважин Томского филиала АО «ССК» уже не первый раз принимает участие в подобных инициативах компании:

«Я всегда за добрые дела, за то, чтобы благоустраивать город. До этого мы ездили в Михайловскую рощу, помогали убирать мусор, сооружать лестницы, скамейки, чтобы всем томичам было комфортно там находиться. Приятно работать в компании, где есть такие добрые традиции, и вносить свой посильный вклад в благоустройство города».

Распределитель буровых работ в службе буровых работ и испытания скважин Томского филиала АО «ССК» Алина Евгеньевна Фото: Серафима Кузина

Сотрудники Томского филиала АО «ССК» отмечают, что подобные экологические субботники не только приносят пользу всему городу, но и помогают сплачивать коллектив.

«Девять лет назад, когда я пришла сюда работать, как раз появилась традиция высаживать деревья. Все откликаются на такие инициативы с радостью. Общение сотрудников в неформальной обстановке делает нас ближе друг к другу. К тому же, посадить хотя бы одно дерево в жизни — уже большое дело», — отмечает ведущий специалист службы производственного обеспечения Томского филиала АО «ССК» Елена Николаевна.

Ведущий специалист службы производственного обеспечения Томского филиала АО «ССК» Елена Николаевна Фото: Серафима Кузина

Несмотря на большой фронт работ, сотрудники Томского филиала АО «ССК» вместе с учениками расположенной неподалеку школы № 27, и активистами Совета ветеранов управились с посадкой 70 яблонь быстро и качественно: все подготовленные «лунки» были хорошо пролиты, а молодые деревья посажены.

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Сибирская Сервисная Компания

АО «Сибирская Сервисная Компания»

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Томский филиал АО «ССК»

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