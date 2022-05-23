Продолжая традиции: как «Томскнефть» помогает северным территориям региона

23 мая 2022 / Партнерский материал / Фото: Предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

АО «Томскнефть» ВНК продолжает поддерживать территории своего присутствия и оказывать помощь самым разным учреждениям региона.

Так на средства Общества стрежевская благотворительная организация «Добродея» и «Детский центр восстановительного лечения» в Томске закупили новое реабилитационное оборудование. Библиотека села Александровское значительно пополнила свои фонды современной литературой, в том числе и детской. В парабельском филиале Томского политехнического техникума появился автоподъемник для обучения, а в Александровском филиале — новый компьютерный класс.

«Детский центр восстановительного лечения» в Томске существует уже более 20 лет. Здесь помогают детям с тяжелой неврологической и ортопедической патологией с рождения и до 17 лет. В год через центр проходят обследование порядка 5-6 тысяч детей.

Сотрудничество с компанией «Томскнефть» началось в прошлом году. Тогда же на спонсорские средства учреждение приобрело лазеро-терапевтический аппарат «Лазмик». По словам директора центра Павла Балановского, потребность в новом оборудовании назрела уже давно:

— Те аппараты, что были у нас прежде, эксплуатируются лет по 10-15. А «Лазмик» — аппарат нового поколения. Он двухспектровый: одна из его насадок дает красный спектр лазера, который можно применять для детей практически с рождения. Плюс этот аппарат четырехканальный — одновременно можно подключить несколько насадок, что значительно повышает эффективность лечения. Чрезвычайно удобно, можно сказать, это уникальное свойство этого аппарата в данной ценовой категории, — говорит Павел Балановский. — Мы активно применяем лазер в комплексной терапии восстановительного лечения детей, особенно миотоников. Плюс, он дает и обезболивающий эффект, значит, аппарат можно использовать при лечении растяжений, артритов, остеохондрозов, которыми сегодня болеют не только взрослые, но и дети.

Аппарат «Лазмик» в действии Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Благодаря спонсорской поддержке, в центре появился еще один новый прибор — офтальмологическая приставка «Каскад» для магнитотерапевтического аппарата АМО-АТОС. Его обычно применяют при лечении спазма аккомодации и амблиопии. Подобное оборудование есть в других томских медучреждениях, но его очень не хватало в центре, отмечает Павел Балановский:

— Какая основная причина нарушения зрения у детей раннего возраста? Они идут в школу, начинают много читать, плюс постоянно используют гаджеты. Как следствие — спазм аккомодации, то есть мышцы глаза, отвечающие за работу хрусталика, постоянно находятся в напряженном состоянии. Чтобы снять спазм и дать мышцам возможность отдохнуть есть несколько способов. Использование специальных офтальмологических приборов — один из них. И применять их можно для детей с 1 по 10 класс, а для выпускников, которым надо готовиться к экзаменам, это просто находка.

Занятия в «Добродее» Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Дружбе «Томскнефти» и стрежевской Общественной организации лиц с ограниченными возможностями «Добродея» уже более 10 лет. В прошлом году, благодаря поддержке компании, здесь также появилось новое оборудование. В частности, это аппарат «Томатис», который используется не только для лечения детей с задержками речевого развития (дисграфией, афазией), но и, например, при реабилитации после инсульта.

Директор «Добродеи» Тамара Семеница отмечает, что с просьбами приобрести «Томатис» постоянно обращались родители детей с ограниченными возможностями здоровья. Прежде для занятий по методике Томатис, приходилось ездить в Нижневартовск. Теперь же у стрежевских ребят есть возможность получить помощь в родном городе.

По словам Ольги Дедовец, психолога организации и сертифицированного специалиста «Томатис», терапия представляет собой систему тренировок, направленных на улучшение восприятия и обработку звуков:

— Она эффективна в лечении невротических симптомов при энурезах, детских стрессах, тревожностях. Хорошо эта методика работает с гиперактивными детьми, у которых есть проблемы с обучением, какие-либо задержки психического развития, при расстройствах аутистического спектра. Терапию советуют даже тем, кто хочет заниматься изучением иностранных языков, вокалистам, поскольку она улучшает способность слышать. Ведь изначально методика была разработана французом Альфредом Томатисом для оперных певцов. Некоторые специалисты называют метод Томатис перепрограммированием — то есть человек учится не слушать, а слышать, отсюда положительный эффект. Во Франции метод с недавнего времени начали даже применять при реабилитации людей, переболевших коронавирусной инфекцией, и уже есть положительные примеры.

Аппарат «Томатис» Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

В будущем в «Добродее» хотели бы приобрести к аппарату «Томатис» и специальный комплект для костной проводимости. Его удобно использовать для занятий с детьми до двух лет и детей с аутизмом, которые зачастую не готовы сидеть в наушниках.

— Также мы закупили лазерный станок по работе с деревом, станки для лозоплетения. Заказали столы и стеллажи для оборудования и для ребят, которые работают с лозой в мастерской, — рассказывает Ольга Дедовец. — С помощью станка для обработки дерева можно наносить орнаменты на стекло, керамику, кожу. Детям это очень интересно, у них прямо глаза загораются. Занятия резьбой по дереву мы проводим очень давно, на новом станке работать проще, и у ребят уже столько планов на будущее.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Александровская районная библиотека и «Томскнефть» — также давние партнеры. Фонд библиотеки, которая в этом году отмечает 75-летний юбилей, пополнился благодаря поддержке компании почти на тысячу книг. На приобретение новой литературы Общество направило четверть миллиона рублей.

Закупленные на благотворительные средства книги уже поступили во все библиотеки Александровского района. Фэнтези, детективы и романы отечественных и зарубежных авторов, неустаревающая классика — для взрослых, энциклопедии, «ужастики», сборники комиксов, сказки, развивающие пособия, яркие 3D-книжки с объемными изображениями — для детей и подростков.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

— Библиотеки в селах по-прежнему пользуются большой популярностью, местные жители всегда очень ждут пополнения фондов. — говорит директор Александровской районной библиотеки Елена Матвеева. — Поэтому от лица всех наших читателей хочется выразить большую благодарность коллективу «Томскнефти» за оказанную помощь. Надеемся на плодотворное сотрудничество и в дальнейшем.

Также в планах центральной библиотеки на ближайшее время — ремонт второго этажа. Его рассчитывают провести на средства, которые предоставляются в рамках национального проекта «Культура». Библиотека уже подала заявку, результаты конкурсного отбора станут известны в июле — августе.

Не первый год поддержку со стороны компании «Томскнефть» получает и парабельский филиал Томского политехнического техникума, где готовят квалифицированных автомехаников и сварщиков. Так в 2019 году на средства спонсорской помощи здесь закупили 10 новых компьютеров. А в нынешнем — двухстоечный подъемник для лаборатории «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». Также в лабораторию планируется приобрести стенд сход-развала колес легковых автомобилей. Средства на укрепление материально-технической базы получил и Александровский филиал политехнического техникума. Учреждение приобрело оборудование для компьютерного класса.

Текст: Анна Мацковская

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