Daffodil: ферма нарциссов и тюльпанов как цветочная терапия

Томский Обзор / Фото: 17 июня 2022 // Фото: vk.com/daffodilfarm

Несколько лет назад Татьяна Дозморова работала программистом, но все отчетливее осознавала: ей хочется перемен. В поисках нового дела, однажды поняла, что ее очень вдохновляют цветы. И вскоре уже активно занималась созданием собственной фермы нарциссов и тюльпанов.

После этого жизнь Татьяны изменилась, она переехала в другую страну. Но ее цветочная ферма Daffodil под Северском продолжает развиваться, а сама владелица строит большие планы на будущее — когда-нибудь открыть в родном Томске настоящий цветочный парк.

Как-то в мае Татьяна с мамой приехали на семейный участок, где обычно сажали картошку и ягоду, чтобы почистить его от травы, подрезать ветки. Но нарциссы — поразительно яркие на общем сером фоне, словно танцующие на ветру — отвлекли ее внимание:

— Мы с мамой вспомнили, как бабушка с дедушкой на пенсии выращивали на продажу нарциссы и тюльпаны. Как бабушка заворачивала луковицы во влажную газету и укладывала в холодильник. Как я ездила с ней на рынок к универсаму продавать цветы... У бабушки были корзинки с тюльпанами и бидончик с нарциссами. У них на участке росли целые поля тюльпанов, нарциссов, гладиолусов, флоксов, астр, — вспоминает Татьяна. — Мне всегда собирали букеты в школу на 1 сентября. Тогда цветы воспринимались как нечто обыденное «с нашего огорода». С другой стороны, понимаешь — человек вырастил своими руками цветы, их можно подарить другим людям. Я ощутила такую теплоту и загорелась — хочу посадить много цветов!

Не откладывая идею в долгий ящик, Татьяна занялась изучением информации о сортах нарциссов и тюльпанов, а вскоре уже азартно выбирала луковицы на сайте совместных закупок. Осенью пришла посылка с луковицами весом в 40 кг. Татьяна вспоминает, как тогда вздыхала ее мама: «Господи, что мы будем с этим делать?!». «Сажать!», — ответила девушка. Вместе с мамой и сестрой они посадили все луковицы на своем участке.

— На следующий год нас ждал праздник! Мы посадили около тысячи цветов, в основном нарциссы. Помню, срезала часть, поехала с ними к подружке, мы с ними фотографировались. Дарила цветы друзьям. Я хотела праздника, и мы сами его себе сделали, — рассказывает Татьяна. — В результате у меня сразу же получилось много сортов — по 50 вариантов и нарциссов, и тюльпанов. Но тюльпаны на следующий год не взошли — по неопытности я срезала их полностью, а надо было оставлять хотя бы один-два листа. Это плохо для луковиц. А нарциссы мы не трогали, их можно 3-5 лет не выкапывать. Так что с ними все было хорошо.

Первые цветы Татьяна посадила в 2016 году. Решив продолжать задуманное, поняла, что ей потребуется больше цветов. Знакомый, выросший в деревне, рекомендовал, брать по 500, а не по 20 луковиц каждого сорта. Татьяна подумала, что тогда может получится настоящий весенний цветущий парк, а потом вспомнила свою позабытую мечту. Для защиты диплома она однажды искала снимок, который мог бы быть интернет-витриной российского агентства. Ей понравилась картинка тюльпановых полей с мельницей. С тех пор в ней жило желание сделать в своем родном месте что-то подобное. Пусть не в таких масштабах и, конечно, не за год, а лет за 5-10 лет. Просто надо постоянно потихоньку двигаться к своей цели.

— У меня возникла идея именно томского парка, не фермы. Такой музей под открытым небом, где будут собраны разные сорта нарциссов, где все смогут фотографироваться, узнавать историю цветов, особенности их выращивания, приобретать их по доступной цене. И я начала действовать, — рассказывает Татьяна.

Цветочная подписка

Чтобы воплотить идею в жизнь, нужно «накопить» разные сорта цветов, говорит Татьяна. Поэтому она поставила себе цель каждый год приобретать новые сорта — по 400 луковиц каждого, не меньше. В этом случае можно считать, что он закреплен в коллекции. Постепенно цветы размножаются — нарциссы, если за ними правильно ухаживать, каждый три года удваиваются. Луковицы создательница фермы в основном закупает нидерландские — либо мелким оптом напрямую, либо у российских поставщиков. Оптовая цена одной луковицы нарцисса в прошлом году была около 40 рублей, тюльпаны стоят дешевле — от 18 рублей. Но брать надо 400-500 штук, плюс оплачивать доставку. А еще есть новые сорта, которые стоят дороже, не менее 60 рублей.

Для воплощения в жизнь плана с цветочным парком требовалось финансирование, хорошим вариантом была продажа цветов:

— В 2019 году я вкладывала много сил в продажи, в сотрудничество с флористами. Сами мы не специалисты в этом деле, не умеем красиво составлять букеты. Для нас главное — вырастить цветы и позаботиться о луковице, чтобы она хорошо себя чувствовала. Подумали, что если будем просто продавать цветы, даже оптом, выручим хорошие деньги, которые пойдут на финансирование фермы, — говорит Татьяна. — Правда, в сотрудничестве с флористами есть сложность. Когда в нашем открытом грунте зацветают нарциссы, весенняя тема в цветочных салонах идет на спад, в продаже уже появляются пионы, дельфиниумы и другие летние цветы. Весна во флористике начинается с 8 марта, и к маю люди «избалованы» тюльпанами и нарциссами. Хотя для меня это странно — они же растут здесь и сейчас, нашей весной, под открытым небом! И у нас есть разные сорта. К примеру, Акрополис, мой «король» — поздний нарцисс, цветущий во второй половине мая, ближе к июню. Он всегда высокий, белоснежный, махровый и с потрясающим волшебным ароматом, окутывающим, кажется, всю нашу ферму. Почему бы таким не заинтересоваться цветочным салонам?

На ферме Daffodil, май-2022: расцвели нарциссы Фото: vk.com/daffodilfarm

Татьяне хочется, чтобы как можно больше людей узнали о ее задумке с парком и приобретали цветы, тогда проект будет развиваться быстрее. Но своего салона у фермы нет. Сейчас проектом «на месте» занимаются мама и сестра. Работы по уходу за луковицами всегда много — это все-таки первостепенная задача. Для продаж этой весной придумали вариант с цветочной подпиской:

— Подписка означает, что мы привозим цветы каждую неделю четыре недели подряд в один и тот же день. Я сделала подборку вариантов, в основном предлагали нарциссы и один раз тюльпаны. В минималистичной упаковке или вообще без нее, — рассказывает Татьяна. — Цветочная подписка — хороший вариант для тех, кто хочет украсить свой дом, интерьер свежими цветами.

Заниматься продажей в сезон пока получается в небольших объемах, поскольку работа на ферме занимает много времени. Это сначала Татьяна думала: достаточно просто посадить цветы, поливать, а они будут расти. На деле все оказалось намного сложнее. Надо рыхлить землю, поливать удобрениями, постоянно полоть, укрывать цветы от дождя, когда уже открылись бутоны. Многие вещи приходят только с опытом, ошибок не избежать:

— Мы как-то участвовали в благотворительной акции 1 июня, обещали привезти цветы. Я хотела срезать их вечером, но отложила на утро. Когда пришла в пять утра, оказалось, все замерзло в лед… — вспоминает Татьяна. — Я очень переживала: когда готовишь цветы для кого-то, это очень ответственно. Потом мы купили туннели, это чтобы накрывать цветы на случай заморозков.

В сезон на ферме много текущей работы, а еще надо следить за коллекционными нарциссами. Они «сидят» отдельно и требуют постоянного ухода, чтобы не пересортировались при пересаживании.

Красивые цветы со своей земли

Сама Татьяна сейчас живет в Германии — вышла замуж и родила дочку. Ее жизнь изменилась вскоре после открытия фермы — девушка уверена, что на нее повлияло именно обретение любимого дела:

— Муж тоже заинтересовался моей фермой, сейчас в основном он ее и финансирует, поскольку я в декрете. Еще до свадьбы он три раза приезжал в Россию. В Северск из-за системы пропусков не попал, но цвет видел и даже торговал вместе со мной на Южной площади нарциссами. Этот странный опыт ему понравился, — говорит Татьяна. — В любимое дело я вкладываю все средства, какие могу. Для меня главный подарок от моих друзей — это луковицы или деньги на их покупку

Пара поженилась и уехала в Германию накануне пандемии. Татьяна думала, что будет приезжать на ферму каждую весну и лето, когда надо ухаживать за луковицами. Но все сложилась иначе, попасть домой оказалось проблематично. Нынешние обстоятельства тоже не позволяют прилететь:

— Надеюсь, в следующем году я наконец приеду — очень соскучилась! Я сразу говорила мужу, что готова жить в Германии, только если буду приезжать на ферму каждый год. Но пока не складывается. Я не отчаиваюсь, очень хочу со временем реализовать свой проект в Томске. Я в него верю. Большие интересные вещи вырастают из чего-то малого. Парк Кёкенхоф в Нидерландах, к примеру, возник, когда после войны упал спрос на луковицы тюльпанов, и фермеры стали сажать цветы в парке бесплатно. А потом в Голландии началась тюльпаномания.

Создать свой цветочный парк Татьяна хочет именно в Томске — чтобы подарить городу еще одну возможность чаще быть на слуху, а томичам — еще один повод им гордиться:

— Хочется, чтобы томичам не надо было ехать в Нидерланды ради полей тюльпанов, у нас тоже можно их вырастить. Мне важно, чтобы люди в моем родном городе тоже имели возможность видеть прекрасные цветы. Сейчас цветочное фермерство — очень популярное в России направление. Появилось много локальных ферм. Девочки в Томске тоже что-то выращивают: ранункулюсы, георгины, дельфиниумы… Они недолго стоят в вазах, но это прекрасные цветы. Ценность не в том, как долго они продержатся, а в том, что они подарят человеку. И еще в том, что его вырастили люди, живущие рядом с тобой.

Для своего парка Татьяна собирается полноценно накопить хотя бы 30 сортов цветов. Пока покупает в основном те, которые позволяют срезать цветы и продавать их. В будущем планирует приобретать и другие, чтобы коллекция получилась интереснее.

— Есть такая восточная пословица про нарциссы: «У кого два хлеба, тот пусть продаст один, чтобы купить цветок нарцисса. Ибо хлеб — это пища для тела, а нарцисс — пища для души». По-моему, в точку. Для меня это так и оказалось, — говорит Татьяна. — Я годами не могла выйти из унылого состояния, начать строить жизнь. Хотела семью, но у меня не было ресурсов, сил… Цветы меня излечили. Когда мы с мамой и сестрой занимались фермой, то мы не просто сажали цветы. Для нас это была цветочная терапия. И она возродила во мне любовь к жизни.

Текст: Мария Симонова

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