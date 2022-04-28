Дайвинг, фитнес, плавание: чем можно заняться в бассейне Томского политеха?

28 апреля 2022 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

СПЕЦПРОЕКТ Университет в городе

Бассейн Томского политехнического университета — один из самых современных в городе.

Здесь тренируются не только студенты университета, но и увлеченные спортом томичи. А еще в бассейне проходят бесплатные тренировки по дайвингу для всех желающих.

Что интересного в спорткомплексе ТПУ могут найти для себя горожане, рассказываем в нашем материале.

Спорт на подъеме

Фото: Серафима Кузина

«Политехник» был построен в 2016 году по программе «500 бассейнов в вузы», и это самый новый бассейн в Томске. Здесь установлено современное оборудование по очистке воды: все данные по ее анализу автоматически передаются специалистам по оборудованию. В университете тщательно следят за состоянием бассейна.

— В нашем спорткомплексе занимаются студенты, тренируются сборные, но при этом мы доступны и для всех горожан. Например, на базе бассейна проходят тренировки для групп детей от 7 лет. Взрослые могут взять индивидуальные занятия у инструкторов или плавать самостоятельно. Проходят здесь и уроки для подводников клуба ТПУ «Афалина», — рассказывает Сергей Волков, директор физкультурно-спортивного центра ТПУ. — Кроме самой водной чаши у нас есть тренажерный зал и зал ОФК — они тоже очень популярны у горожан. В последнем проходят и тренировки пловцов, и занятия йогой. У нас есть разные варианты абонементов. Комбинированные — зал и бассейн по 45 минут — очень востребованы.

Заниматься в бассейне можно с 7 лет. Врач проводит осмотр и в бассейне, так что готовить справки заранее не нужно. Фото: Серафима Кузина

По наблюдениям Сергея Волкова, спорт становятся все популярнее у томичей:

— Последнее время больше всего спрос на индивидуальные тренировки, люди приходят и занимаются самостоятельно, тем более, что в интернете сейчас очень много доступной информации. Заниматься и на наш стадион, и в бассейн приходит весь город. Велосипед, бег, лыжи, плавание, тренажерный зал очень популярны. Многие приводят в бассейн детей. Пока ребята учатся плавать в группе с инструктором, родители тренируются самостоятельно.

В спортивном зале центра стоят новые тренажеры классических направлений: беговые дорожки, «велосипеды» есть тренажер на свободных весах. Этого достаточно для эффективных тренировок. Фото: Серафима Кузина

Спортивные результаты за шесть лет с собственным бассейном в ТПУ тоже повысились. Прогресс очень заметен:

— Сборная ТПУ по плаванию всегда была сильной, у нас хороший тренерский состав. В приоритете — классическое плавание, это олимпийский вид спорта, — отмечает Сергей Волков. — Еще один важный момент — в этом году в рамках Российского спортивного студенческого союза были созданы студенческие лиги по разным видам спорта, появилась Всероссийская студенческая лига плавания. Мы вместе с другими вузами создали ее Томское региональное отделение. Будем как часть лиги проводить соревнования, включенные в единый календарный план России. Все вузы будут работать в рамках лиги в едином ключе, что хорошо с организационной точки зрения. Для турнира необходимо около 16 судей, ни в одном вузе столько нет, а вместе мы наберем такую команду. Недавно провели первые соревнования. Было 96 спортсменов! Все прошло хорошо, политехники выиграли и скоро поедут на Всероссийскую универсиаду представлять Томскую область.

Стимул — лучшее время в мире

Павел Макаров Фото: Серафима Кузина

Павел Макаров — выпускник ТПУ и обладатель впечатляющих титулов по подводному плаванию. Он — мастер спорта международного класса, двукратный Чемпион мира, победитель кубков мира и чемпионатов России.

В бассейн ТПУ на тренировки Павел попал случайно:

— Занимался бальными танцами, в 2010 году закончил соревноваться и перешел в коллектив, который выступает на сцене. В то же время оказался в бассейне — плавать совсем не умел, — вспоминает Павел Макаров. — Где-то через год живший по соседству заслуженный тренер РФ Александр Геннадьевич Голобородько предложил моему папе отправить меня на подводное плавание. Я стал у него тренировался и «попробовал» так, что на следующий год уже был кандидатом в мастера спорта, а через два года получил разряд. Быстро начал выступать за команду, догнал своих сверстников, кто тренировался уже много лет.

Спортивная карьера Павла началась еще в школе, а когда он поступил в ТПУ, то продолжил прежние тренировки, параллельно перешел в бассейн Политеха, стал дополнительно заниматься у тренера Алексея Валерьевича Верхозина и классическим плаванием, и подводным. Выступал за команду ТПУ на всероссийских соревнованиях.

Фото: Серафима Кузина

Главным плюсом бассейна ТПУ чемпион называет его расположение, максимально удобное и для студентов университета, и для жителей города. Другой важный момент — чистота воды. А еще комфортно и сочетать тренировки в водной чаше с работой в тренажерном зале.

Павел — действующий спортсмен и добивался уже многих титулов, но по-прежнему умеет находить для себя мотивацию:

— Конечно, победы приносят радость. Но еще каждый раз ищешь новые стимулы. Раньше на каждой тренировке стремился быстрее проплыть дистанцию, стать сильнее, не устать. Сейчас цифры такие, что это лучшие результаты сезона в мире или рекорды. Мотивация — установить лучшее время в мире.

Дайвинг по-сибирски

Дайв-клубу ТПУ «Афалина» уже 63 года. Рождение подводного плавание в Томске началось именно с него. Первый президент клуба Евгений Густавович Вертман до сих пор в строю и участвует в крупных мероприятиях.

А нынешний глава «Афалины» — Денис Николаев. Он в клубе с 2010 года, через три года стал президентом:

— За последнее время клуб вырос, у нас появилось много нового снаряжения — закупаем его благодаря грантам и поддержке вуза, — рассказывает Денис Николаев. — Я также являюсь членом правления Федерации подводного спорта Томской области и региональным представителем Федерации фридайвинга — нового направления, где ребята погружаются на задержке дыхания. Могу точно сказать — дайвинг был всегда популярен, но не всегда так доступен. Прежде было куда меньше возможностей для тренировок и погружений. Сейчас позаниматься дайвингом предложат на любом приморском курорте. К нам приходят томичи, уже совершавшие погружения. Это раньше люди только смотрели фильмы Кусто и мечтали побывать под водой.

Денис Николаев Фото: Серафима Кузина

В «Афалине» ТПУ есть несколько направлений. Первое — рекреационный дайвинг, погружения ради знакомства с подводным миром. Занятия проходят по международным системам обучения. Сначала — теоретический курс, параллельно с которым в бассейне отрабатываются различные упражнения. Такой опыт пригодится при нештатных ситуациях на открытой воде. После экзамена дайверы начинают погружаться в томские открытые водоемы. Это одно из самых главных направлений клуба, оно развивается и растет.

Кто может стать частью клуба ТПУ «Афалина»? Что важно, не только политехники, но и все томичи. Набор проводится два раза в год, весной и осенью. Обучение дайвингу в университетском клубе бесплатное. Главное — желание заниматься.

— Мы берем всех, кто приходит, когда мы объявляем набор. У нас много инструкторов, мы делим учеников на подгруппы, они обучаются один раз в неделю. Но многие отсеиваются. Кто-то понимает, что дайвинг — это не его, у кого-то не хватает времени или желания. Сначала набирается 30-40 человек, до конца доходит обычно не больше семи, — отмечает Денис Николаев.

Набор весны 2021 года Фото: vk.com/afalinatomsk

Второе большое направление — это спортивный дайвинг. Студенты-спортсмены участвуют в чемпионатах Томска, области, Всероссийских и региональных соревнованиях. Два спортсмена из ТПУ в конце мая едут на Чемпионат России в Петербург. Развиваются разные дисциплины дайвинга — подводники не только плавают, но и поднимают на время буй, надевают под водой снаряжение, проходят полосы препятствий.

Спортивные результаты у команды ТПУ стабильно высокие:

— Мы на всех соревнованиях входим в тройку сильнейших спортсменов Томска, наши ребята всегда занимают призовые места на региональных соревнованиях, — говорит президент «Афалины».

Спортсмены «Афалины» на открытых региональных соревнованиях «Зимние старты», декабрь 2021 года Фото: vk.com/afalinatomsk

Недавно в клубе появились и новое направление — подводная охота на рыбу, подразумевающая плавание с ружьем и подводную видеосъемку.

Конечно, и у клуба с такой богатой историей как «Афалина» ТПУ, и у томских подводников есть свои традиции.

— В начале мая у нас будет самое масштабное мероприятие года — это слет подводников Томской области, он проходит на Зыряновском острове, в районе деревни Черная речка. Мы плывем на лодках на остров на три дня и живем в палаточном лагере, — рассказывает Денис Николаев. — Туда приезжают все томские студенческие клубы подводников — ТПУ, ТГУ и ТУСУР, собирается около 200 человек. Другое традиционное и важное для подводников мероприятие — очистка томских водоемов. Есть учебно-тренировочные сборы на Сенной Курье. Месяц летом ребята живут в палаточном лагере, обучаются дайвингу, также играют в футбол. Почти каждые выходные как зимой, так и летом, у нас проходят погружения. Зимой это айс-дайвинг. В межсезонье ждем, когда лед совсем растает. Летом стараемся куда-то выехать для погружений — в прошлом году две недели были в экспедиции на озере Байкал. Вообще каждый год стараемся куда-то ездить, где-то нырять.

Подледные погружения спортсменов «Афалины», март 2022 года Фото: vk.com/afalinatomsk

Что люди находят для себя в постоянных погружениях?

— Красота подводного мира. Такое непередаваемое ощущение под водой, когда ты остаешься наедине с природой, чувствуешь себя как рыба в воде, — признается Денис Николаев. — Есть те, кто ходит в горы, а есть те, которые погружаются. Под водой тоже есть горы, скалы. Только идти никуда не надо. И томские водоемы тоже интересны — дайвинг в Сибири существует, у нас есть, что посмотреть: и множество различных рыб, и затонувшие объекты.

Текст: Мария Симонова

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