«IT-старт»-2022: «Будни айтишника», лабиринт и экскурсии

27 апреля 2022 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

В Томске продолжается третий сезон профориентационного проекта для школьников «IT-старт».

На прошлой неделе прошли сразу два мероприятия для участников конкурса «Будни айтишника», организованного в рамках проекта. Ребята представили на суд компетентного жюри свое видение работы ИТ-специалистов — одни сняли клип, другие сделали сценку на движке компьютерной игры, третьи создали целый сайт.

Подробности — в нашем материале.

Командная работа в лабиринте

Фото: Серафима Кузина

В понедельник, 18 апреля, на базе кадрового центра «Работа России» партнер проекта — ГК «Центр Финансовых Технологий» провел для школьников специальную игру, которую традиционно организует для своих сотрудников. По словам ведущего, менеджера проектов ЦФТ Романа Анненкова, эта игра — часть большого тимлид-интенсива.

Суть ее проста. Разбившись на команды по 6-8 человек, придумав им название и распределив роли, ребятам предстояло преодолеть нарисованный на ковриках лабиринт. Причем сделать это нужно было с завязанными глазами, руководствуясь подсказками других участников команды. Игра предполагает и ограничения: нельзя подглядывать и наступать на линии — в этом случае попытки не засчитываются и их необходимо было повторить.

Фото: Серафима Кузина

За следованием правил следили наблюдатели, также из числа команды, фиксируя результаты в специальные таблицы. На покорение лабиринта каждому школьнику давалось по 10 минут. После этого проходящие испытание «капитаны» менялись и занимали место участников, давая другим членам команды попробовать свои силы.

— Цель игры понятна — научиться работать в команде, — объясняет Роман Анненков. — Чтобы пройти этот лабиринт, каждый участник команды должен, с одной стороны, доверять своим соратникам, а, с другой, — уметь слышать и договариваться. Если не получается — понять, что надо сделать, чтобы получилось. Общение, умение наладить контакт, пережить неудачу, включиться в дальнейшую работу и продолжать, пока не достигнешь цель — это и есть те самые софт-скиллы, о необходимости проработки которых сегодня твердят повсюду. Но сколько про них не говори, пока не начнешь тренироваться, ничего не получится.

Фото: Серафима Кузина

В конце игры ребятам предстоял еще один, возможно, самый важный этап мероприятия — ретроспектива, своего рода «разбор полетов». Школьникам предлагалось ответить на ряд вопросов: как они оценивают результат работы своей команды, что получилось хорошо, что нет, что можно было бы сделать по-другому. Этот блок направлен на проработку уже другого навыка — рефлексии, чтобы в следующий раз продемонстрировать лучший результат.

— Действующие сотрудники намного лучше проходят этот лабиринт, потому что они реально умеют это делать. Школьникам, конечно, куда сложнее. Физические данные могут тут помочь, но их недостаточно. Плюс еще накладываются особенности мышления — сначала школьного, потом студенческого — как бы всех обжулить, чтобы пятерку получить. Но цель игры-то не в этом. Ты пришел работать в компанию, тут никого не обжулишь. — отмечает Роман Анненков. — На это и направлена игра — менять детское мышление на взрослое. Ненавязчиво, в игровой форме показать ребятам, что важен результат, который ты можешь дать другим людям. Эта игра — одна из важных составляющих работы в компании. Она легкая, веселая, не требует хитрого инвентаря. И не специально айтишная, но именно для ИТ характерно, что в одиночку ты ничего не сделаешь.

Фото: Серафима Кузина

После игры уставших, но довольных школьников ждал сюрприз. Именно в этот день специалисты Департамента труда и занятости населения Томской области, инициатора проекта «IT-Старт», огласили итоги объявленного ранее конкурса «Будни айтишника». Некоторые ребята не могли скрыть удивления, когда услышали, что их работы попали в тройку лучших.

Всего на конкурс было представлено 13 работ. Ребятам предстояло визуализировать свое понимание видения будней специалиста в области IT. Профессиональное жюри, в состав которого вошли и сотрудники компаний-партнеров «IT-Старт», выбрали лучшие работы. В итоге первое место заняли ученики школы №30. Второе и третье место — у школы №16.

Фото: Серафима Кузина

Призеры и участники получили подарки от партнеров проекта «IT-Старт», а победителей конкурса ждал главный приз — большая экскурсия в крупную томскую ИТ-компанию, с пиццей и беседами с ее сотрудниками.

На производстве

Фото: Серафима Кузина

Экскурсия в компанию Rubius состоялась в четверг, 21 апреля. Победителей конкурса в уютном офисе встретила HR-директор Ольга Мальцева. Школьникам рассказали о ключевых направлениях работы компании — от заказной разработки до машинного обучения. И о самих сотрудниках, многие из которых работают удаленно, в том числе за пределами страны, нередко совмещая ее с путешествиями.

Затем ребят провели по всем трем этажам офиса компании, показали рабочие кабинеты. У школьников была возможность и пообщаться со специалистами Rubius, которые работают над приложением Planyway, занимаются образовательными курсами, пишут тексты для социальных сетей. И даже заглянуть в святая святых любой компании — отдел бухгалтерии.

Фото: Серафима Кузина

Также во время экскурсии школьникам рассказали, что в ИT могут попасть не только программисты, люди которые непосредственно занимаются написанием кода, но и целый ряд других специалистов. Среди них — менеджеры отдельных проектов, копирайтеры, которые пишут тексты для разного рода сопроводительных материалов и аналитики, которые помогают руководству (и тем же кодерам) ориентироваться на стремительно развивающемся рынке ИT-индустрии.

А в конце мероприятия всех ждало традиционное чаепитие с пиццей и ответами на накопившиеся во время экскурсии вопросы.

Что дальше?

Фото: Серафима Кузина

На этом текущий сезон проекта «IT-Старт» не завершается. В ближайшее время его участников ждут мастер-классы в других IT-компаниях и еще больше экскурсий.

А в финале школьникам предстоит принять участие в кейс-баттле на базе кадрового центра «Работа России», где ребята, под руководством опытных менторов, разработают и представят жюри собственные проекты.

После самые мотивированные участники «IT-Старта» отправятся на стажировки в томские ИТ-компании, где они максимально полно, по мере своих способностей, погрузятся в работу, почувствуют себя в «шкуре» настоящих айтишников.

Текст: Егор Хворенков

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