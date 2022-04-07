5 книг о... деле от Татьяны Сокольниковой

7 апреля 2022 / Томский Обзор

В новом выпуске «5 книг о...» — и вдохновляющие истории, и полезные советы.

Татьяна Сокольникова, бизнес-наставник и предприниматель, рассказывает о книгах, которые она советует всем женщинам, у кого есть свое дело или желание его начать.

Владимир Яковлев, «Захотела и смогла!»

— Первая книга, которую я бы рекомендовала, «Захотела и смогла!» Владимира Яковлева. Женщина-предприниматель часто стоит перед выбором — семья или бизнес. Особенно непросто молодым, у кого есть маленькие дети: они разрываются на два фронта — уделить время семье или работе. Рожают детей, а потом у них появляется бизнес, он занимает все время, и отсутствие внутреннего баланса приводит к внутренней боли. А некоторые девушки хотят начать свое дело, но не совершают первый шаг, поскольку их сдерживают дети. Я была на стажировке в Америке по теме «Женское лидерство», мы там много общались с женщинами. У них другая культура — женщина сначала мама, она поднимает детей, выращивает, а потом уходит в предпринимательство — причем яркое, красивое, интересное — и строит свой бизнес. Хочется сказать: у каждой женщины своя правда. Кто-то сможет сделать вау-проект во время беременности или в первые годы жизни ребенка, кто-то — гораздо позже. Жизнь разная, нет черного и белого.

В книге «Захотела и смогла» огромное количество историй женщин, которые захотели и смогли изменить свою жизнь. И возраст на них не давил. Там столько ярких картин — кто-то начал в 51 год, кто-то в 60 лет — и нисколько от этого не проиграли. Предлагаю почитать эту книгу тем, у кого неспокойно на душе от того, что все кругом развиваются, достигают в бизнесе успехов, а они занимаются детьми. Ничего страшного, все изменится, когда дети подрастут, и они смогут уделить время своему делу.

Очень часто встречаюсь с женщинами, у которых такая дилемма. Сказывается и мой личный опыт — сначала у меня был один ребенок, и я активно делала карьеру. Потом, через 15 лет, родился второй, а вскоре мы усыновили близнецов и моментально стали многодетными родителями. Это была очень жесткая трансформация, я продержалась три года, потом началось выгорание. Но дети — это был мой осознанный выбор, за него надо нести ответственность. Я поняла, что сначала сосредоточусь на них, а потом буду двигаться дальше. Продала свою долю в большом бизнесе, где были огромные обороты и ответственность, занялась частной практикой. Когда поняла, что дети подросли, начала активно развивать свое дело. И когда вижу женщин, переживающих такие же проблемы, рекомендую им подождать, пока дети подрастут.

Анатолий Некрасов, «Материнская любовь»

Я специально подбирала книгу «двойного назначения», чтобы женщине-предпринимателю было интересно читать ее как матери и при этом удавалось проводить параллели между бизнесом. Эта книга написана давно, я прочитала ее лет 20 назад. В ней рассказывается о взаимоотношениях с детьми, о том, как важно обрезать «пуповину» с ребенком вовремя и давать ему возможность быть самостоятельным, развиваться, проходить сепарацию. Не нужно быть все время курочкой-наседкой. То же самое подходит и к бизнесу. Наступает момент, когда предпринимателю надо начинать делегировать. Бизнес становится бизнесом, когда мы начинаем делать деньги чужими руками, когда у нас есть команда, которая работает и заряжена энергией. Потому, что мы эмоционально не выгорели, здоровы и полны сил. Предпринимательницы часто воспринимают свой бизнес как ребенка, им сложно его «отпустить», разорвать эту психологическую пуповину. В книге много интересных мыслей и параллелей, которые я бы рекомендовала посмотреть.

Роберт Фитцпатрик, «Спроси маму»

Еще одна книга связана с тем, что мир быстро меняется, и за ним меняется поведение потребителей — это «Спроси маму» Роберта Фитцпатрика. В ней дается хорошая методика, позволяющая анализировать потребительское поведение, объясняющая, как правильно получать обратную связь, как общаться с людьми. Это позволяет вовремя трансформироваться в бизнесе, ориентируясь на психологию клиентов.

Алексей Ситников, Karmalogic

Рядом я бы положила еще одну книгу — Karmalogic Алексея Ситникова. Он удивительный человек, написал пять докторских диссертаций. И книга потрясающая — автор общался с огромным количеством людей разных вероисповеданий и стал собирать разные законы, которые определяют судьбу человека. Те, что не изменятся, как бы ни менялся мир. Первая книга нужна, чтобы научиться чувствовать изменения кончиками пальцев, а вторая — наоборот, о том, что, есть законы мироздания, которые никогда не меняются, они стабильны и влияют на нашу судьбу. Она наполнена вековой мудростью. Эти две книги дают две стороны.

Пятую книгу я предлагаю каждой предпринимательнице написать о себе самой. Я видела, как мои коллеги-эксперты издавали свои книги, понимала, это важно с точки зрения бизнеса. Однажды я подумала: а почему бы не написать книгу для себя? Взять технологию и по уже готовой методике прописать свою историю предпринимательства, отрефлексировать ее. И, знаете, оказалось так интересно! У меня не было желания ее издавать, просто, пройдя по технологии, я обратила внимание, какой это потрясающий опыт. Написать книгу о становлении своей компании или о своем развитии — эта практика дает невероятную возможность посмотреть на себя другими глазами. Еще одна проблема с которой я сталкиваюсь, когда ко мне на консультацию приходят предприниматели, они себя невероятно обесценивают. У них постоянная конкуренция, проверки, проблемы с сотрудниками. Именно поэтому советую каждому стать автором своей книги, выпустить ее для самого себя. Технологий и экспертов, которые смогут помочь ее написать, очень много. Такая потрясающая практика, которая поднимет самооценку и станет толчком для выхода на новый уровень.

Текст: Мария Симонова

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