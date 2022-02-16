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Карьера в креативных индустриях:
Как томские студенты учатся создавать новые формы занятости в регионе

Как познакомить томских студентов с современными перспективами построения карьеры в сфере креативных индустрий, дать возможность прокачать коммуникативные и организаторские навыки и сблизить с потенциальными работодателями?

Именно для этого был запущен пилотный проект «Карьера в Сибири. Креативные индустрии», инициированный областным департаментом труда и занятости населения Томской области при поддержке федеральных партнеров — Союза дизайнеров России и проекта INRU.

Проект стартовал весной 2021 года. На данный момент его участники и организаторы уже подвели промежуточные итоги и строят планы на нынешний 2022-й. Подробности — в нашем материале.

Проект своими силами

Фото: предоставлено департаментом труда и занятости населения Томской области

Ключевая цель проекта «Карьера в Сибири. Креативные индустрии» — создание в регионе современных форм занятости молодежи в сфере дизайна, туризма, IT и других отраслях креативной экономики. А уникальность в том, что в разработке и воплощению в жизнь его основных идей участвуют непосредственно томские студенты.

Для этого был создан штаб проекта в составе пяти студентов, отобранных из более чем 50 претендентов. На них и была возложена ответственность за выполнение основных задач: общение с компаниями-партнерами, организация онлайн-лекций с федеральными экспертами и эфиров с томскими компаниями, сбор базы данных резюме и работа с медиа-площадками проекта.

— Сегодняшняя молодежь очень «быстрая», мобильная, открыта всему новому и крайне нуждается в отработке базовых навыков на практике, в деятельности, в труде, который может позволить выстроить четкий профиль личностных характеристик. По сути это и есть запрос работодателей к молодежи — нужны реальные компетенции и отношение к работе, — отмечает Александра Бобрецова, руководитель проекта INRU, член Союза дизайнеров России. — Наш проект возвращает наставничество от практиков, обучая участников позиционировать себя на рынке труда и выстраивать коммуникации с потенциальным работодателем. Из задачи приблизить картины мира студентов и работодателей и родился проект Департамента труда и занятости населения Томской области. Занятость молодежи — серьезная государственная задача, и проект «Карьера в Сибири. Креативные индустрии» нацелен как раз на ее решение.

Александра Бобрецова
Фото: предоставлено департаментом труда и занятости населения Томской области

Первая «серия» пилотного проекта проходила с марта по ноябрь 2021 года, особенно активно — осенью. Работы была проделана масштабная: в рамках проектах состоялось 20 онлайн-лекций от федеральных экспертов из сферы туризма, дизайна, коммуникаций, глэмпинг-индустрии, университетского сообщества, гастрономии и других. Было организовано 7 онлайн-эфиров с томскими работодателями — представителями креативных компаний и проектов Томской области. Среди них — IT-CUBE, Томский краеведческий музей, «Спорт Отель», отель «Классик», Rock it Rocket, K-Медиа, Tagree, «Томика», ряд томских фуд-проектов. При участии специалистов Кадрового центра «Работа России» в Томске для молодежи были организованы воркшопы по оформлению резюме и портфолио. Кроме того, в рамках дополнительной программы проекта для студентов томских профильных колледжей прошел воркшоп по сервис-дизайну для партнера проекта — гостиницы «Спорт-отель».

Есть проблемы — есть решения

Фото: предоставлено департаментом труда и занятости населения Томской области

Каковы же в целом итоги первой части проекта? Весь подготовленный в ходе его реализации контент на данный момент представлен на медиа-ресурсе siberia.creative-career.ru.

Но главное, отмечают, организаторы, проект выявил, что именно коммуникация и коммуникационные навыки, софт компетенции, новые форматы взаимодействия и построения связей между сообществами действительно следует серьезно отрабатывать в проекте. Сложно было все — от организации лекций и онлайн-эфиров, до выстраивания коммуникаций с компаниями-партнерами. Еще одна актуальная проблема — отсутствие у молодежи базовых навыков составления резюме и портфолио, презентация своей позиции. Что и как следует рассказывать о себе, чтобы заинтересовать потенциального работодателя — это тот минимум, который важно отрабатывать для старта трудовой деятельности.

— Ключевая задача, поставленная перед проектом, была выполнена. Что сегодня нужно сегодня Томску, Сибири в сфере креативных индустрий, какова ситуация с коммуникативными компетенциями потенциальных работников и работодателей, может ли томская молодежь сама сегодня сформировать новые практики, технологии, которые можно было бы использовать и распространять для создания новой занятости в сфере креативных индустрий — все это мы сделали и опробовали. Информационное поле проекта получилось неплохим, проблемы, которые были вскрыты в процессе, понятны. На втором этапе проработка коммуникационных компетенций будет проходить также на решении практических задач от работодателей, а также в формате совместных проектов — говорит Александра Бобрецова.

Планы-2022

Фото: предоставлено департаментом труда и занятости населения Томской области

Проект «Карьера в Сибири. Креативные индустрии» продолжается. Старт назначен на лето 2022 года. Тема занятости молодежи и креативных индустрий сегодня продолжает оставаться на пике актуальности, отмечают организаторы. Запросы на новые компетенции, новые форматы современной занятости, экспертов-носителей настоящих знаний и даже на современные способы организации рабочего места назрели уже давно.

В этом году студенческий штаб проекта будет работать в новом составе. Сохранится и практика проведения эфиров с томскими компаниями. И, конечно, продолжится наполнение главного онлайн-ресурса проекта. По итогу он должен превратиться в полноценную коммуникационную онлайн-площадку соискателей и работодателей в сфере креативных индустрий.

— У большинства работодателей сегодня есть абсолютно осознанный запрос на то, чтобы их коммуникациями кто-то профессионально занимался. Современная молодежь хорошо работает с большим количеством медиа-площадок, умеет выстраивать какую-то сюжетную линию в медиа-реальности. Но при этом у них недостаточно опыта и практического погружения в содержание работы и в клиента. У компаний же наоборот — есть понимание идеи и клиента, но не хватает компетенций выводить все это в медиа-пространство. Но если соединить сильные стороны работодателей и молодежи, можно получить хороший эффект, — говорит Александра Бобрецова.

А еще в планах организаторов — продолжить опробованную на воркшопе практику сервис-дизайна в формате городских экспедиций — четырехдневных полевых городских исследований с мгновенным внедрением в практику для студентов и работодателей. На каждый день — свое расписание и свой кейс, который студенты и работодатели будут разбирать вместе.

— В современной философии шестого технологического уклада компании конкурируют чаще всего уже не продуктами, а сервисом вокруг них. Поэтому сегодня такие проектировочные технологии, как сервис-дизайн, побеждают все. Предпринимателей в этом формате больше всего привлекает то, что результат — это повышение эффективности бизнеса. А главный плюс — технология сервис-дизайна очень простая. Сервис-дизайн по сути доступен всем. В Томске мы уже опробовали эту технологию на воркшопе в рамках дополнительной программы проекта «Карьера в Сибири. Креативные индустрии». Так и формат городской экспедиции с помощью использования сервис-дизайна будет превращаться в мягкую силу для управления изменениями и эффективностью бизнеса, — подчеркивает Александра Бобрецова.

Светлана Грузных
Начальник департамента труда и занятости населения Томской области

Проект «Карьера в Сибири. Креативные индустрии» нацелен на пропаганду современных форм занятости среди студентов, выпускников вузов и молодежи Томска и области в индустриях дизайна, туризма, IT и других сферах креативной экономики. Он стал точкой сборки местного креативного сообщества, продемонстрировал потенциал сетевых проектов для роста и развития социальных и предпринимательских практик в Томской области. Очевидно, что томский проект будет способствовать расширению партнерств и сетевой кооперации в регионе. А новые практики, отработанные в ходе его реализации, впоследствии могут быть применены и в других регионах России.

Текст: Анна Мацковская

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