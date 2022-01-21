Хобби для влюбленных в небо: как сотрудник «Томскнефти» собирает модели самолетов и вертолетов

21 января 2022 / Партнерский материал / Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

Есть мнение, что превратить свои увлечения в профессию — именно то, к чему должен стремиться каждый человек. Но многие, напротив, предпочитают посвящать своему хобби свободное от работы время.

Мастер ЦППД-2 АО «Томскнефть» ВНК Сергей Булахов увлекается авиационным моделизмом и отмечает, что именно это занятие для него — лучший отдых.

Сергей Булахов Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

Сергей родился и вырос в Стрежевом. Здесь он окончил школу, техникум, и уже 10 лет работает в компании «Томскнефть».

— Я из семьи вертолетчиков. Отец всю жизнь летал на вертолетах, и детство прожил в общежитии за аэропортом, — рассказывает Сергей. — Там под потолком висели самолеты, я всегда смотрел на них, и понимал, что хочу прикоснуться к чему-то такому — не просто игрушкам, а именно моделям настоящих летательных аппаратов. Лет в 12 с помощью отца собрал первую модель — это был «Боинг».

В детстве Сергей занимался в местном авиамодельном кружке, собирал модели дома. На какое-то время свое увлечение оставил, но около четырех лет назад вернулся к нему снова:

— Случайно увидел ролик в интернете, где кто-то собирал и красил какой-то самолет. И однажды, гуляя по магазину, увидел модель. Подумал — почему бы и не попробовать собрать. И все — затянуло. С тех пор и занимаюсь моделизмом, радую и себя, и родных, и знакомых.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

Моделизм для него — отличный способ отдохнуть, говорит Сергей. Он работает вахтовым методом, но когда находится дома, с удовольствием посвящает время любимому хобби. А оно, в свою очередь, требует немалой доли усидчивости, терпения, и, конечно, большого интереса, чтобы в результате добиться как можно большей копийности.

— Не всегда это получается, бывает, не хватает терпения, или просто «перегораешь» на время, — рассказывает Сергей. — Случается, что работаешь над одной моделью, но вдруг захочется заняться чем-то еще. Отставляешь свою работу в сторонку и занимаешься другой. Получаются такие «недострои», как я их называю. Конечно, возвращаешься к ним через какое-то время, но может пройти и год прежде, чем вновь появится интерес.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

На создание одной модели уходит около четырех дней, но это очень приблизительно, отмечает Сергей. Все зависит от того, сколько в твоем распоряжении свободного времени. Можно потратить на любимое хобби полчаса, час, а бывает, что и все 10. И дело часто может не ограничиваться созданием только какой-то отдельной модели — Сергей сам мастерит и разные дополнительные детали вроде подставок, вертолетных площадок или даже отдельных сюжетов:

— Есть такое понятие — «модель из коробки», когда в наличии есть только детали, которые предлагает производитель. Но всегда приходится что-то допиливать, дорисовывать, подыскивать нужные мелочи. Например, недавно я посмотрел ролик о войне во Вьетнаме, увидел вертолет того периода, захотелось его собрать. Сейчас он в работе, но планирую еще сделать своего рода зарисовку: соорудить пальмы, траву, пилотов, «производящих» ремонт в полевых условиях.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

Как и в любом другом деле, в моделизме есть масса своих нюансов, подчеркивает Сергей. И чем дальше, тем их больше: понимание того, какой клей, какие краски и инструменты лучше всего подходят для определенных целей, приходит с опытом. Благо, сегодня большой выбор и моделей и всех сопутствующих элементов, главное — найти то, что нравится именно тебе. При этом его хобби нельзя «дорогим». Сами модели вполне доступны, основные траты — это клей, краски, разные расходные материалы, дополнительные детали, если хочется добиться наилучшего результата. Все это Сергей заказывает по интернету. Время от времени покупает и какую-то литературу, где рассказывается об заинтересовавшему его самолете или вертолете:

— Про последний вертолет времен вьетнамской войны я купил книгу — оттуда можно почерпнуть много интересной информации, которую сходу не найдешь в интернете или не увидишь в ролике. Ну и в целом интересно погрузиться в исторический контекст, когда работаешь над каким-то прототипом, узнать что-то новое для себя, — отмечает Сергей. — Например, раньше в стрежевском аэропорту было два самолета Як-42. Они были в такой бело-красной ливрее, я выяснил почему. Оказалось, что эти самолеты купили в Латвии, они были покрашены в цвета этой страны. Перекрашивать их не стали, просто нанесли логотип «Стрежевских авиалиний». Хочется собрать хотя бы один такой самолет. Можно попросить сделать на заказ — все детали, логотипы, и это будет не так дорого.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

Сейчас главный интерес Сергея — авиационные модели, и в первую очередь — вертолеты. Есть и своя любимая — Ми-8:

— Этот вертолет со мной с самого детства, отец называл его «кормилец». Сам он всю жизнь посвятил авиации, неделю назад вышел на пенсию. Начинал со второго пилота и дослужился до руководителя авиапредприятия. Летал только на вертолетах, и я, бывало, с ним. Но свой первый полет, конечно, не помню, знаю только по рассказам. Мы жили рядом с аэропортом, отец брал меня собой в рейсы. Взрослые еще шутили, что мы — «дети Аэрофлота». Так что дух неба, полетов я впитал в себя с детства. Но сам быть профессиональным пилотом бы не хотел. Работа — это одно, а увлечение — совсем другое.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

На сегодняшний день Сергей собрал около 30 моделей, говорит, что интерес не пропадает. И отмечает, что благодаря своему хобби, даже по-другому стал смотреть на многие привычные вещи:

— Бывает, просто гуляешь по городу, видишь как трактор снег чистит и вдруг думаешь: интересно, а как это можно бы было изобразить? Из чего сделать снег? Или случайно обратил внимание, как работает мусоровоз и сразу думаешь: а можно было бы попробовать и самому собрать такую машину, сделать рабочих, стенку жилого дома... В общем, все больше начинаю переносить конкретные образы на свое увлечение.

Семья и знакомые его хобби поддерживают, говорит Сергей. Вопросы с подарками для него решаются достаточно просто. Жена тоже разбирается в вертолетах, и ни за что не спутает Ми-8 с Ми-26. Младшему сыну 6 лет, и он также уже собирает свои первые модели, играет с ними. И твердо знает, что папины работы трогать нельзя — это не игрушки.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

— Какие-то из своих моделей я храню дома, какие-то в гараже, что-то, бывает, дарю. Но ни одного вертолета или самолета еще не продавал — в будущем, возможно, но пока, считаю, я еще не достиг такого высокого качества исполнения моделей. Есть к чему стремиться, — отмечает Сергей. — А если говорить о мечтах и планах, то когда-нибудь я бы хотел создать объект, на котором сам работаю — нашу насосную станцию. Продумать все детали, освещение. А еще очень бы хотелось собрать вместе всех моделистов — я знаю, что в Стрежевом они есть, — и сделать выставку. Показать людям, что моделизм — это классно и интересно, чтобы и взрослые, и дети приходили, смотрели, интересовались и восхищались.

Текст: Анна Мацковская

Фото предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

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