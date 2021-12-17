Первый готов: как начался «IT-старт»-2021 для томских школьников и ИТ-компаний

Томский Обзор / Фото: 17 декабря 2021 // Фото: Серафима Кузина

Этой осенью в Томске стартовал третий сезон профориентационного проекта для школьников «IT-старт».

Несмотря на годичный перерыв, проект значительно вырос — сейчас в нем принимают участие уже 14 томских ИТ-компаний. Лекции, экскурсии, мастер-классы — с одной стороны, «IT-старт» остается традиционным по содержанию. Но неизбежны и новшества: так, в этом сезоне мероприятия для школьников проходят в гибридном формате — онлайн, в офисах компаний-партнеров и на площадках Кадрового центра «Работа России».

Участниками «IT-старта» — 2021/2020 стали 338 учеников 8-х и 10-х классов из 14 школ города. Как прошел для них и для компаний первый этап нынешнего сезона? Рассказываем в нашем материале.

Компании-участники третьего сезона проекта «IT-старт»: Sibedge, Syncretis, Neo Stack Technology, первый интернет-провайдер «Томика», Connective Games, I-Link, ГК «Центр финансовых технологий», Aurigma, Центр цифрового образования детей «IT—CUBE.ТОМСК», MAG Development, Online-Media, «Школа 21», MCC Tomsk, Отделение по Томской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Встреча в компании Mag Development Фото: Серафима Кузина

Для компании Mag Development участие в проекте «IT-старт» стало дебютным. Здесь отмечают: молодых кадров в Томске не хватает, многие уезжают из города, поэтому работать с сегодняшними школьниками особенно важно.

Встреча с участниками «IT-старт» в офисе компании проходила в неформальном формате. Представители Mag Development познакомились с ребятами из 13-й гимназии, расспросили об их увлечениях и рассказали о себе — как они пришли в ИT и чем занимаются сейчас, над какими продуктами работают.

А после школьникам дали задание — придумать собственную организацию и «подогнать» ее описание под заранее сверстанный шаблон сайта, который транслировался на большом экране. После «мозгового штурма», когда информация появилась на сайте, ребятам рассказали, как ее нужно адаптировать.

Алексей Мельник HR-менеджер компании Mag Development У нас в Томске хоть и много вузов, но ИТ-специалистов мало. Школьники не всегда выбирают профессию с перспективами, а в ИТ их как раз много. Я не припомню, чтобы во времена моей учебы кто-то приходил к нам в школу и рассказывал о какой-то профессиональной сфере — куда пойти учиться, работать, какие где есть возможности. «IT-старт» же как раз дает хороший шанс школьникам как можно раньше познакомиться с конкретными компаниями, узнать о существующих специальностях, посмотреть и выбрать что-то максимально интересное для себя.

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

— Мне понравилось обсуждать идеи, предлагать свои, работать над сайтом. Я увидел как быстро и качественно работают айтишники. Сам я пока не знаю куда хочу поступать, но точно хочу развиваться в 3D-моделировании и программировании, — поделился впечатлениями десятиклассник Миша.

— Наша гимназия принимала участие и в прошлом сезоне проекта «IT-старт», дети проходили стажировки в томских компаниях, — отметила Инга Федорова, учитель информатики и ИКТ гимназии №13. — Это очень важный вклад в их будущее. Новых профессий появляется все больше, а в 10-м классе как раз есть время на то, чтобы подумать о том, что тебе интересно, чем ты хотел бы заниматься в будущем. И лучший вариант в этом случае — не рассказы «людей со стороны», а встречи именно с представителями сферы, носителями профессий. Когда ребятам просто рассказывают о чем-то в школе, им может казаться, что мы им навязываем какие-то профессии. А тут они сами видят как выглядит место работы специалистов, узнают, чем они занимаются, понимают, что за это платят деньги. Это формирует более серьезное отношение. Да и обстановка к этому располагает, когда общение проходит в таком неформальном формате.

Фото: Серафима Кузина

На мастер-классах, организованных в рамках проекта, школьники получают полезные практические навыки, которые обязательно пригодятся им в будущем. Так, в компании Aurigma подросткам рассказали о том, как правильно составлять резюме. Менеджер по персоналу с двадцатилетним опытом работы показала универсальную модель резюме, которая подойдет для абсолютно любой сферы.

Также ребятам продемонстрировали примеры, того, как не стоит оформлять профессиональную информацию о себе, если они не хотят, чтобы их резюме отправилось «в корзину», а сразу привлекло внимание.

Екатерина Морозова Руководитель HR направления компании Aurigma Мы любим Томск, и хотим, чтобы молодежь в нашем городе знала и понимала, что можно успешно вести бизнес без столичных штаб-квартир и зарубежных офисов. Это часть долгосрочной, но перспективной стратегии. Надеемся, что через несколько лет мы будем рассматривать резюме участников «IT-старта». Мы прежде всего ценим профессионализм, и всегда рады видеть его в кандидатах, поэтому не акцентируем внимание на возрасте. Готовы работать и с молодежью, и с опытными специалистами. Мы давали себе отчет, что в рамках проекта научить школьников, к примеру, программировать, или управлять проектами нереально, поэтому стали думать в сторону реально прикладной темы. Вне зависимости от выбора будущей профессии, навык грамотно составлять резюме пригодится, без преувеличения, каждому из них.

Встреча в томском подразделении компании Syncretis Фото: Серафима Кузина

Четыре увлекательных экскурсии прошли и в компании Syncretis, которая стала участником проекта «IT-старт» уже второй раз. У ребят была возможность в активном режиме, буквально на ходу, познакомиться с сотрудниками компании и задать интересующие их вопросы. В рамках прошлого «IT-старта» специалисты Syncretis рассказывали школьникам о том как создаются фильтры для фото, которые используются в соцсетях. На этот раз дизайнер компании провел мастер-класс, посвященный знакомству с графическим редактором Figma. Школьникам показали и рассказали, чем этот инструмент может быть полезен в обычной жизни любому.

Ирина Залозных Руководитель обособленного подразделения международной группы компаний Syncretis в Томске Проведение экскурсий дает возможность ребятам разобраться в своих ощущениях относительно пока еще незнакомой им сферы деятельности. Мы показываем как ИТ работает на самом деле Мои коллеги рассказывали о ролях в ИТ, методологиях разработки, а также поделились своим опытом работы в секторе. Далеко не все из них сразу пришли в сферу, или с детства мечтали об этом. Мы постарались развеять миф о том, что хорошая работа и доход возможны только в столицах или за рубежом. Не обязательно уезжать из Томска, чтобы найти наиболее привлекательные условия работы в сфере ИТ. Здесь есть достойные компании в которых можно построить карьеру. Также мы делали упор на важности изучения английского языка — делать это легче и проще в рамках учебного процесса.

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Всего в этом году для томских школьников состоялось порядка 10 экскурсий и 16 мастер-классов. Сейчас в проекте «IT-старт» наступил небольшой перерыв. Второй этап начнется в феврале 2022 года и также продлится три месяца.

Ну, а по итогу всех участников ждет традиционный хакатон. Во втором сезоне «IT-старт» школьники учились проектировать уникальные мессенджеры, что ждет ребят на этот раз, пока для них остается тайной. И, конечно, лучшие получат награды от томских компаний-партнеров проекта.

Проект «IT-старт», инициированный областным департаментом труда и занятости населения, Кадровым центром «Работа России» и работодателями сферы информационных технологий, появился в 2018 году. Главная цель проекта — познакомить школьников с будущей профессией в сфере ИТ, рассказать о современных специальностях и развитии в них, а также о необходимых компетенциях сотрудников крупных мировых компаний. В 2019 году в проекте приняли участие более 500 школьников из 18 школ города и 9 томских компаний из сферы информационных технологий. В 2020-м году «IT-старт» получил высокую оценку экспертов АСИ, включивших его в топ-1000 лучших идей РФ. Проект появился на «Смартеке» — платформе обмена практиками устойчивого развития — и будет тиражироваться, как успешная практика, в других регионах России.

Текст: Анастасия Нейзлер

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