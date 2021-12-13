Знать и помнить: стрежевской поисковый отряд «Память» отметил День неизвестного солдата

13 декабря 2021 / Партнерский материал / Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

Уже семь лет 3 декабря в нашей стране отмечают День неизвестного солдата. В эту памятную дату чествуют тех, кто погиб в боях за Родину, но так и остался в числе безымянных героев.

Этот день особенный и для бойцов всех поисковых отрядов. Благодаря им сегодня безвестно погибших становится все меньше, их имена устанавливают, а найденные личные вещи передают на малую родину, где они становятся семейными реликвиями или экспонатами в комнатах боевой славы.

Отметил День неизвестного солдата и стрежевской отряд «Память», за плечами которого уже 20 лет поисковой деятельности, десятки экспедиций и сотни поднятых из земли останков советских солдат.

Торжественный митинг в честь Дня неизвестного солдата по традиции состоялся у Мемориала «Воинам-землякам, павшим в боях за освобождение Родины». 3 декабря бойцы поискового отряда «Память» заступили на почетный караул. Они — главные герои этого дня.

— В наши дни, из списка пропавших без вести возвращаются десятки и сотни имен героических защитников Отечества. Все это — благодаря бескорыстному труду бойцов поисковых отрядов, работающих на полях сражений под флагом поискового движения России. За последние годы поисковиками страны подняты останки более 165 тысяч воинов, установлены имена и судьбы более 7 тысяч советских солдат офицеров, — отметил в своей речи командир поискового отряда «Память» Марат Санаев.

Так, на счету стрежевских поисковиков уже 32 экспедиции, по итогам которых найдены останки 628 погибших офицеров и солдат Красной Армии. Установлены имена 58 человек. 12 героев пехотинцев и 9 летчиков доставлены и погребены на родине с отданием воинских почестей.

Численность отряда на сегодняшний день 32 человека, большая часть — школьники.

Также в «Памяти» есть поисковики и более старшего возраста, их 13 человек. Половина из них — сотрудники компании «Томскнефть» и ее дочерних Обществ. Нефтяники заранее подбирают время отпуска, чтобы вместо отдыха на морях, отправиться в нелегкую экспедицию. Вместе со школьниками они выезжают на границу Брянкой и Калужской областей на поиски останков павших солдат. Путь неблизкий — около 4 тысяч километров, расходы соответствуют: это проезд, питание, покупка необходимого снаряжения, оборудования и так далее. Затраты на проведение полевых экспедиций частично компенсирует «Томскнефть», помогая отряду регулярно. Поэтому финансовую помощь нефтяников в поисковики считают очень важной.

Стрежевской отряд также является и одним из активных участников всероссийского проекта «Небо родины». На счету бойцов «Памяти» уже 60 поднятых советских самолетов разных типов, на борту которых были обнаружены останки 19 летчиков. Своего «именного» летчика удалось найти и опытному бойцу отряда Владиславу Бондаренко. На торжественном митинге 3 декабря ему был вручен знак «За отличие в поисковом движении» третьей степени.

— Я в отряде уже семь лет, побывал в восьми экспедициях. В 2014 году я просто записался в военно-спортивный клуб «Десантник». Но потом в моей жизни появился отряд «Память», я сразу заинтересовался, и быстро втянулся. С тех пор каждый год участвую в экспедициях, — рассказывает Владислав. — Это очень серьезная и тяжелая работа, все поисковики проходят обязательное обучение. Мы всегда общаемся с местным населением, собираем информацию, изучаем старые карты, сверяем их с современными, точно устанавливаем места, где происходили сражения, и только потом выезжаем на место, ведем раскопки.

Первая экспедиция в его жизни случилась в 13 лет, говорит Владислав. Вспоминает, что было очень волнительно, даже страшно:

— Это чувство, когда находишь чьи-то останки, сложно описать. Особенно, когда это случает в первый раз. Потом, конечно, привыкаешь. Уверен, что это очень важно — продолжать сегодня поиски павших солдат, восстанавливать их имена и возвращать вещи, память о них их близким.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

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