Внимание на молодежь: как в Томской области растят специалистов из школьников и студентов

23 декабря 2021 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

Современные работодатели понимают: чтобы заполучить в свои ряды молодых перспективных сотрудников, нужно выстраивать отношения не только с вузами, но и со школами. Чем раньше потенциальные кандидаты познакомятся со сферой, конкретными компаниями и открывающимися для них возможностями, тем больше шансов, что через какое-то время они придут туда устраиваться на работу.

Сегодня в Томской области реализуется целый ряд проектов, которые нацелены как раз на решение непростого кадрового вопроса для предприятий разных сфер деятельности.

В нашем материале рассказываем о трёх таких проектах, ориентированных и на школьников, и на студентов, организатором которых выступает областной департамент труда и занятости населения и Кадровый центр «Работа России».

«На всю катушку»

Экскурсия учениц школы №11 на томское швейное производство Фото: Серафима Кузина

«На всю катушку» — пилотный проект областного департамента труда и занятости населения и Кадрового центра «Работа России, стартовавший этой осенью. Его участники — школьники 8 и 9-10 классов Томска и Томского района, а ключевая цель — привлечь внимание подрастающего поколения к швейному делу и дать возможность овладеть азами профессии с перспективой на будущее.

— Буквально полгода назад к нам обратились руководители предприятий легкой промышленности со своей проблемой — в городе остро не хватает швей. А потребность в них очень велика — количество ателье, шоурумов, швейных цехов в городе в последнее время постоянно растет, — рассказывает начальник областного департамента труда и занятости населения Светлана Грузных. — Мы предложили комплексное решение. Первый шаг — организация для работодателей кадровых отборов на базе Кадрового центра «Работа России». Это позволяет решить проблему нехватки сотрудников в достаточно короткие сроки, но лишь частично. Поэтому мы предложили работодателям еще один вариант — более сложный, но позволяющий работать с кадровой проблемой в перспективе, обеспечить регулярный приток молодых специалистов в отрасль. Так и появился проект «На всю катушку». Его девиз — «Шьем вместе». Это означает, по завершению проекта ребята-участники не только узнают больше о швейных предприятиях города, освоят самые простые навыки, вникнут во все технологические тонкости, но и сами научится создавать какие-то интересные вещи.

Экскурсия учениц школы №11 на томское швейное производство Фото: Серафима Кузина

Участие в проекты принимают ученики школ № 4, 11, 58 Томска, а также школ поселков Рассвет, Моряковка, сел Корнилово и Воронино. Именно эти учреждения были выбраны неслучайно: у них уже есть подходящая материальная база — в кабинетах технологии имеется достаточное количество швейных машинок, чтобы у ребят была возможность в полной мере практиковаться.

Партнерами проекта «На всю катушку» стали семь томских организаций: швейное предприятие «Связь Капитал», ИП Павлюк Л.В., ИП Золотарев Д.И., фабрика «Тайга», компании «Диво-М», Мasterskaya, Daisyknit.

Для участия в проекте всех школьников объединили в группы по 10-12 человек во главе с куратором — преподавателем технологии. В ходе первого этапа «На всю катушку», который проходил с октября по декабрь, школьники Томска и Томского района побывали на экскурсиях на швейных предприятия города, посмотрели как выглядит производство. А после стартовал цикл мастер-классов от ведущих мастеров предприятий, где ребята самостоятельно изготавливали простой, но полезный и актуальный предмет — шоппер. По итогу было сшито порядка 50 сумок.

Но это еще не финал проекта — с января по апрель 2022 года запланирован второй этап, где уже овладевшие базовыми навыками школьники займутся изготовлением более сложной вещи — худи.

— Проект «На всю катушку» в перспективе позволяет комплексно решать проблему притока молодых кадров в швейную отрасль, — говорит Светлана Грузных. — Ребята уже узнали, как обстоят дела в этой сфере в нашем городе, увидели, как стремительно развивается эта отрасль, появляются новые бренды, которые известны уже по всей России, какие здесь есть важные и нужные профессии, как там ждут молодых специалистов; сейчас отрабатывают практические навыки. А по итогу наиболее перспективных участников компании-партнера проекта пригласят к себе на работу — летом, в свободное от учебы время.

«IT-старт»

Встреча в компании Mag Development Фото: Серафима Кузина

«IT-старт» — уже хорошо зарекомендовавший себя проект, инициированный департаментом труда и занятости населения Томской области в 2018 году. В нынешнем, 2021-м стартовал третий сезон проекта. Его участники — также томские школьники, учащиеся 8 и 10 классов, а партнеры — ведущие томские ИТ-компании.

— Когда мы начинали проект «IT-старт» в 2018 году, в сфере ИТ в Томске насчитывалось порядка 500 незакрытых вакансий — сегодня речь идет уже о тысяче, — отмечает Светлана Грузных. — Современные работодатели прекрасно понимают, что готовых специалистов на всех не хватит, нужно плотнее работать с молодежью — рассказывать, показывать, привлекать. Именно на это и нацелен «IT-старт». В рамках проекта мы показываем, как представлена сфера ИТ в Томске, какие есть компании, какие специальности, возможности и перспективы. Потому что дети, да и родители тоже, мало что представляют о настоящем положение вещей в этой сфере. Мы знакомим их с конкретными организациями, они могут собственными глазами посмотреть на их офисы, рабочие места, задать какие-то вопросы. Все это делается для того, чтобы сегодняшние школьники получили представление о томской сфере ИТ, задумывались о дальнейшем обучении и в перспективе — приходили в эти компании работать.

Встреча в томском подразделении компании Syncretis Фото: Серафима Кузина

Прямое общение с непосредственным носителем компетенций — ключевая особенность проекта «IT-старт». В этом году количество компаний-участников выросло до 14. В свою очередь, в проекте участвуют 338 школьников из 14 томских школ, причем речь идет не только о классах физико-математического профиля, но и гуманитарных, поскольку, поскольку сегодня ИТ-компании нуждаются в самых разных специалистах. В декабре к проекту присоединились и школьники Томского района.

Компании-участники проекта «IT-старт»: Sibedge, Syncretis, Neo Stack Technology, первый интернет провайдер «Томика», Connective Games, I-Link, ГК «Центр финансовых технологий», Aurigma, Центр цифрового образования детей «IT—CUBE.ТОМСК», MAG Development, Online-Media, «Школа 21», MCC Tomsk, Отделение по Томской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Программу мероприятий в рамках проекта каждая организация готовит самостоятельно, исходя из собственных возможностей и потребностей. Для школьников проводят экскурсии, во время которых они могут своими глазами увидеть, что такое современная ИТ-компания, пообщаться с профессионалами — руководителями и сотрудниками. И обязательная часть проекта — лекции и мастер-классы, где ребята не только узнают много нового для себя, но получают какие-то базовые навыки, необходимые не только в сфере ИТ, но и в любой другой. Так, в этом году участники проекта учились составлять грамотное резюме, знакомились с востребованными графическими редакторами, пробовали себя в роли тестировщиков и программистов.

Встреча в томском подразделении компании Syncretis Фото: Серафима Кузина

На данный момент первый этап третьего сезона проекта «IТ-старт» уже завершился. С учетом нынешней ситуации мероприятия проходят в разных форматах: онлайн и офлайн на площадках компаний, и в Кадровом центре «Работа России». В новом году работа со школьниками продолжится — впереди еще много интересного, в том числе ставший традиционным хакатон, по итогам которого отличившиеся школьники получат награды от компаний-участников.

«Карьера в Сибири. Креативные индустрии»

«Карьера в Сибири. Креативные индустрии» — еще один пилотный проект по трудоустройству молодежи областного департамента труда и занятости населения. Но в данном случае работа ведется уже со студентами и выпускниками вузов, а среди компаний-партнеров — представители сфер дизайна, туризма, архитектуры IT и других отраслей креативной экономики.

Мероприятия проекта проходили с марта по ноябрь 2021 года. И здесь речь шла уже не только о знакомстве потенциальных молодых кандидатов со своими возможными работодателями, но о более тесном их взаимодействии. В рамках проекта они вместе работали над созданием единой региональной интерактивной коммуникационной площадки, которая призвана работать и как информационный ресурс и как офлайн-пространство.

Партнеры проекта «Карьера в Сибири. Креативные индустрии»: Центр кадровых технологий, Институт искусств и культуры НИ ТГУ, АНО «Координационный центр «Единая информационная туристическая система», проектный офис «Креативные индустрии и туризм», сибирский филиал государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Сибирский центр дизайна, ТГАСУ, интернет-издание «Томский Обзор», Форум «Творческие индустрии». Федеральными партнерами проекта стали Союз Дизайнеров России, интеллектуальная конференция INRU и проект «ТурАкселератор».

В рамках первого этапа проекта на базе Кадрового центра «Работа России» был сформирован штаб из студентов-магистрантов томских вузов, которые и занялись непосредственно проектированием нового пространства — организацией лекций, встреч, прямых эфиров с работодателями и сбором портфолио молодых специалистов.

Проектная сессия «Сибирь. Креативные индустрии», которая прошла 31 мая — 1 июня в Томске в рамках реализации проекта «Карьера в Сибири» Фото: Служба занятости Томской области

В конце мая в кадровом центре «Работа России» состоялась проектная сессия для креативных предпринимателей, лидеров студенческих сообществ и молодежных организаций. А осенью проходил уже следующий этап, в ходе которого было организовано порядка 20 лекций, встреч, практикумов в онлайн и офлайн-форматах. Перед студентами выступили эксперты из самых разных областей — руководители предприятий, предприниматели сферы креативных индустрий, основатели бизнеса, члены Союза дизайнеров России, а также архитекторы и молодые ученые. Среди них — Президент Союза дизайнеров России, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Виталий Ставицкий, арт-директор «Парк Горького», руководитель проекта Гжель 2.0, Член Общественного совета при Минпромторг РФ Алексей Баранов, руководитель дизайн-парка Технопарка «Ленполиграфмаш» Сергей Коротаев, президент Ассоциации Глэмпингов России Жанна Кира, сотрудник Отдела новейших течений Государственного Русского музея, старший научный сотрудник, организатор выставочных и образовательных проектов Мария Салтанова и другие. Они делились с участниками своим опытом и идеями, рассказывали о том как можно превратить идею в успешный бизнес, какие сферы перспективны для развития.

В ходе проекта также прошло более 200 карьерных консультаций и 10 семинаров по заполнению резюме для молодежи со всего региона. При участии кураторов — представителей Союза Дизайнеров России — команда студентов создала медиа-ресурс siberia.creative-career.ru, где и был собран весь собранный в ходе проекта полезный контент. На сегодняшний день здесь выложены лекции по ключевым компетенциям и сценариям развития карьеры в креативных индустриях, онлайн-стримы встреч с томскими предпринимателями, истории креативного класса Сибири. Кроме того, на площадке создан специальный блок с рекомендациями для молодых соискателей о том, как создать эффективное резюме и база данных, куда все желающие могут загрузить свои портфолио.

— Образовательный проект «Сибирь. Креативные индустрии» стал точкой сборки местного сообщества, имеющего отношение к сфере креативных индустрий. Он продемонстрировал потенциал сетевых проектов для роста и развития социальных и предпринимательских проектов в Томской области. Очевидно, что проект будет способствовать расширению партнерств и сетевой кооперации в регионе, будет продвигать идеи использования инструментов «коллективного разума» и креативных пространств — стратегических и дизайн-сессий, коворкингов, дизайн-фабрик, акселераторов, — подчеркивает Светлана Грузных.

Текст: Анна Мацковская

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