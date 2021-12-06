Лофт-клуб «Мезонин»: новое пространство с историей в центре Томска

6 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Продолжаем рассказывать о томичах, которые занимаются восстановлением разных старинных городских объектов. Еще одна история в копилку — о том, как в здании торгового дома «Кухтерин и сыновья», где сегодня находится мэрия, появилось новое пространство для горожан.

Создательница лофт-клуба «Мезонин» — Наталья Крамаренко, автор проекта «Место в Томске». Помещение в одном из знаменитых лыгинских зданий (пр-т Ленина, 73) она приобрела около года назад. Здесь сделали серьезный ремонт, по максиму сохранив все, что осталось с прошлых времен и, конечно, добавив интересных деталей.

Поговорили с Натальей о том, почему она решилась на такой проект, как создавался «Мезонин» и какая жизнь ждет это пространство.

Такое пространство нужно самому

Наталья Крамаренко Фото: Серафима Кузина

Именно по причине любви Натальи Крамаренко к истории «Мезонин» и появился. И отчасти благодаря пандемии: все началось в прошлогодний локдаун.

— Основная деятельность у меня другая, я — руководитель IT-компании, у меня полная загруженность, международный бизнес, что предполагает еще и вечернюю работу, — рассказывает Наталья. — Но в пандемию мне стало скучно. В офис не ездила, появилось время, я задумалась, как им лучше распорядиться. Первым моим объектом стал эко-клуб «Биосфера». Он возник потому, что хотелось провести время с детьми на природе, но не ехать для этого на загородную дачу. Сделала сама себе такой мини-парк в центре Томска. И бизнес пошел — пространство стали брать в аренду. Думала, куда еще вложить средства, и однажды увидела объявление о продаже коммерческой недвижимости. Зацепило то, что помещение находится в старинном здании, построенном в 1890-х годах. Поняла, что это уникальный шанс: попасть в подобное пространство — событие. И через месяц, осенью 2020 года, решилась: надо брать!

Фото: Серафима Кузина

Вход в помещение — со двора, через арку со стороны площади Ново-Соборной. Недвижимость была своеобразной: Наталья называет ее «кошмарно-офисной». В сравнительно небольшом пространстве помещалось шесть микроскопических комнат со стенами из гипсокартона, обклеенными обоями. Все перегородки снесли, начали ремонт.

Когда отдирали гипсокартон и плитки, то внутри обнаружился слой старинного кирпича. Наталья сразу поняла: планы меняются. Превращать место в простые помещения и сдавать их кому-то под офисы она не будет. Такое пространство нужно ей самой, в него стоит инвестировать! И начался глобальный ремонт — лишнего в здании накопилось за 130 лет много.

Слой за слоем

Фото: Серафима Кузина

Действовать пришлось наугад: из-за пандемии искать старые планы здания в архиве было нереально.

— Пол был высокий, мы прокапывали почти на метр вниз в «исторический» слой, — рассказывает Наталья. — Как я вижу помещение по слоям: в конце XIX века здание построили из кирпича. Здесь была арка, вероятно, находилась конюшня. Дореволюционный кирпич очень отличается даже внешне от тех кирпичных вставок, которые сделали позже, в советские годы. Следующим слоем оказалась маленькая плитка, ею стены выложили в 30-е годы. То ли здесь хранили скоропортящиеся продукты, то ли был медкабинет. Поверх всего был гипсокартон, появившийся уже в конце прошлого века. Я сказала строителям: все слои снимаем, отбиваем, ищем кирпич.

Название фото Фото: Иван Иванов

Удалось найти людей, которые бы гарантированно с пониманием и бережностью отнеслись бы к старинному материалу — помогли рекомендации друзей. Выяснилось, что фирма «Интерьер» умеет заниматься подобными вещами. Подействовало на мастеров и настроение владелицы пространства — они увидели ее увлеченность проектом и постепенно тоже прочувствовали идею. В итоге работали бережно, аккуратно добирались до кирпичей.

Разгребать следы эпох пришлось долго — из помещений вывезли не меньше 40 грузовиков старых вещей, грязи, мусора.

Фото: Серафима Кузина

Некоторые любопытные предметы оставили:

— Вероятно, здесь располагалась то ли бухгалтерия, то ли касса для выдачи денег, — предполагает Наталья. — Мы нашли два огромных советских сейфа, один из них с надписью « Новосибирск. 1967 год». Они достались нам от предыдущих собственников, ключи были утеряны. Тогда мы вызвали взломщика, доказали, что сейфы наши, и он более пяти часов все ломал! В итоге все-таки сумел вскрыть их. Сейфы мы отпескоструили, покрыли матовой краской — прежде они были покрашены простой половой краской и заклеены пленкой «а-ля дерево». Они очень тяжелые, было хлопотно их привозить, увозить, но мне все равно нравится иметь дело с прошлым. Я — фанатка истории!

Фото: Серафима Кузина

Когда сейфы вскрыли, в них обнаружились счетные машинки, машинки для определения ультрафиолетовых знаков, пломбиратор, пломбы. Теперь один из сейфов стоит в лаунж-зоне запертым, поскольку по-прежнему выполняет свою изначальную роль. А другой разместился в просторном туалете лофт-клуба и превратился в необычный шкаф для «хозяйственных» вещей.

Вещи с историей

Фото: Серафима Кузина

Как преобразить пространство Наталья придумывала вместе со своей одноклассницей, дизайнером Анастасией. Вдвоем они поехали в Санкт-Петербург, где бродили по местным лофтам, подвалам, кафе и вдохновлялись идеями. В итоге решили: нужен не заводской, а шик-лофт. Значит, ничего стандартного, а красивые, сделанные на заказ, вещи, дорогие ткани, мягкий свет.

Согласовывать работы в помещении не потребовалось — в комитете по культуре выяснилось, что к исторически охраняемым относится другая часть здания.

Фото: Серафима Кузина

— Мне сказали: «Делайте, что хотите, только не трогайте цветовое решение фасада», — рассказывает Наталья. — А фасад делали в 1990-е годы, причем пластины уже обвалились… Мы их сняли и сделали новые того же цвета. Отремонтировали крышу, прокопали гидрозамок, поскольку до этого в подвале постоянно собиралась вода. Заменили трубы, поставили насос, поэтому теперь у нас тепло.

Одной из главных фишек пространства стала «фальшивая» кованая лестница. Она обошлась довольно дорого, зато очень украсила помещение. Лестница ведет в никуда, но сначала кажется, что на второй этаж. Это даже удивило специалистов из службы безопасности, которые располагаются как раз над лофт-клубом. Когда они впервые увидели лестницу, то подумали, что проделан ход наверх.

Фото: Серафима Кузина

Столик, ставший арт-объектом с помощью старинной швейной машинки, появился в клубе благодаря одной из подруг Натальи. Машинку та обнаружила в только что приобретенном загородном доме.

— Механизмы машинки не двигались — она была абсолютно вся ржавая, — вспоминает Наталья. — Я отмывала ее три дня в новогодние праздники, а потом отдала на реставрацию. Машинку починили, теперь она вращается. Мы сделали из нее арт-объект в нишу «Мезонина».

Фото: Серафима Кузина

Над окном — балка, где на металле выбито «1901 год». Ее облагородили и сохранили. В лаунж-зоне стоит мануфактурная ступа с надписью «Угрюмов В.А.», ее Наталье тоже отдали знакомые. В углу на небольшом выступе — пудовая гиря, найденная во время ремонта.

Фото: Серафима Кузина

Все это отпескоструили, покрасили, больше эти предметы не выглядят старыми и ржавыми, теперь это привлекательные вещи с историей.

Старое и новое

Фото: Серафима Кузина

В пространстве несколько зон. В лаунже есть микроволновка, холодильник, чистая вода, но готовить здесь нельзя, вытяжек для этого не предусмотрено. В углу — необычные кирпичи, вероятно, на этом месте был камин или печь. Их очистили и оставили в естественном виде.

Туалетная комната получилась очень просторной — таким его сделали ради того, чтобы не разбивать найденную старинную кирпичную арку.

Фото: Серафима Кузина

Мебель в лаунже и основном зале непростая — барная стойка и столы из дерева. Детали пространства тоже продуманы — витая плотная «ретропроводка», вставки из сетки на потолке, подсветки, позволяющие менять цвета и силу света. Многое приходилось заказывать в Москве, поскольку в Томске с нестандартными вещами сложно. Сетку рабицу красили вручную.

Фотографии на стенах сделаны Натальей — она любит путешествовать, побывала уже в 256 городах и выбрала для своего интерьера вдохновляющие старинные виды из Испании.

Фото: Серафима Кузина

— Оставили по максимуму все старинное, при этом сделали новую сантехнику, электрику, пожарную систему, покрытия, продумали вопросы безопасности, — резюмирует глобальную реставрацию хозяйка пространства. — Основные вложения сюда — это стройка, то, что понадобилось сделать до появления чистых стен. Все остальное — это 10% общих инвестиций. Проект энергоресурсный, затратный, но при этом он меня очень вдохновляет!

Открыть пространство для всех

Фото: Серафима Кузина

«Мезонин» задумывался как пространство для проведения самых разных мероприятий — семейных, деловых, общегородских. Пространство сдается в аренду по часам, и с точки зрения владельца такого места «здесь сделано много лишнего», отмечает Наталья:

— Можно было меньше думать об арках, тогда банкетный зал получился бы просторнее. Но так я не хочу. Банкетные залы в Томске есть, а подобного места нет. Здесь комфортно. Прежде эти помещения были чьи-то, закрыты для людей, сейчас они превратились в интересное, красивое пространство, куда может зайти каждый. И побывать внутри одного из красивейших старинных томских зданий.

Фото: Серафима Кузина

В помещении есть маленькая сцена. На концерт поместится до 30 зрителей, на банкет — 17. Акустика в пространстве хорошая, что уже оценил известный томский барабанщик Борис Еремеев, заглянув в гости. «Мезонин» только-только открылся, но здесь уже прошел и первый концерт — проекта «Моцарт с пеленок», в ближайшем будущем планируется еще один, джазовый. Надеемся, что подобных историй, когда пространство с богатым прошлом находит «своего» хозяина и получает шанс на вторую жизнь, в нашем городе дальше будет только больше.

Текст: Мария Симонова

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