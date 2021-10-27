Редкая профессия: кто занимается проверкой качество топлива на Стрежевском НПЗ?

27 октября 2021 / Партнерский материал / Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть ВНК»

Анатолия Ковалёва можно по праву назвать старожилом Стрежевского НПЗ — уже почти 20 лет он работает на заводе машинистом по моторным испытаниям топлива. Профессия итак достаточно редкая, а для нефтеграда и вовсе уникальная.

Как проходят испытания топлива и почему эта работа считается такой ответственной, рассказываем в нашем материале.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть ВНК»

Анатолий Ковалёв пришел на завод в 2002 году, имея уже не только несколько образований, но и весьма серьезный профессиональный опыт. Причём весьма разнообразный: и помощником механика во флоте четыре навигации отходил, и газорезчиком работал, и техником-механиком, и начальником автоколонны в УТТ… А знания и умения никогда лишними не бывают. Тем более в таком ответственном деле.

Главная обязанность машиниста по моторным испытаниям топлива — проверка образцов на качество: определение октанового числа выпускаемых заводом бензинов и цетанового числа дизельного топлива. Для этого на заводе установлено специализированное оборудование. В чем заключается основной принцип его работы? Сначала специалист оценивает, как установка работает на эталонном топливе, а потом — на представленном образце.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть ВНК»

Главная обязанность машиниста по моторным испытаниям топлива — проверка образцов на качество: определение октанового числа выпускаемых заводом бензинов и цетанового числа дизельного топлива. Для этого на заводе установлено специализированное оборудование. В чем заключается основной принцип его работы? Сначала специалист оценивает, как установка работает на эталонном топливе, а потом — на представленном образце.

— Если образец не проходит испытание, значит, это топливо дальше никуда не пойдет, пока октановое число не будет доведено до требуемой цифры, — объясняет Анатолий Ковалёв. — Мы в этом плане выступаем гарантами качества: испытываем топливо и даем результат с точностью до десятой. Наш главный показатель — октановое (или цетановое) число, а остальные характеристики образца определяют в химико-аналитической лаборатории тут же, на заводе. Эта работа ведется параллельно. За почти 20 лет моей работы на заводе не было ни одного случая, чтобы мы допустили ошибку в испытаниях.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть ВНК»

В среднем в день здесь производят пять-шесть испытаний, ведь каждая партия продукции анализируется не раз и даже не два. Кроме того, в обязанности машиниста по моторным испытаниям топлива входит и настройка, и наладка, и техническое обслуживание установки. Та, что стоит на Стрежевском НПЗ, работает с самого основания завода, но по-прежнему в отличном состоянии. И во многом именно благодаря «присмотру» со стороны специалистов. Анатолий Ковалёв говорит, что «практически сроднился» с установкой:

— Она работает шумно, поэтому по технике безопасности необходимо надевать наушники. И я к этому настолько привык, что рука автоматически к ним тянется, даже сам не замечаю. Но вот что интересно: надевая наушники, я практически не отвлекаюсь на посторонние звуки, а малейшие изменения в работе установки различаю сразу.

А как специалист отдыхает от тяжелой работы? В этом деле, по мнению Анатолия Ковалёва, лучшее средство — отдых на природе. Он заядлый рыбак и охотник, любит и на снегоходе зимой прокатиться, и на лыжах пробежаться, и на катке часами без устали круги нарезает. Однажды даже отказался от предложения переехать в столицу: разве ж там такие места найдёшь?! Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть ВНК»

Оборудование, установленное на Стрежевском НПЗ, достаточно дорогостоящее — на эту сумму можно несколько хороших автомобилей приобрести — поэтому работа с ним требует большой внимательности и ответственности. Высока и цена ошибки, поэтому даже имея за плечами столь внушительный опыт, исследователь ни на шаг не отступает от инструкций и серьёзных формул для интерпретации результата. Не каждый молодой специалист к этому готов:

— Можно сказать, что эта работа — испытание не только для топлива, но и для человека, его профессионализма. По требованиям к аккредитованной лаборатории, например, стажер допускается к самостоятельной работе только через два года. Пока терпения больше ни у кого не хватило, так что я — единственный специалист. Серьезная ответственность, конечно: ты одновременно должен быть и слесарем, и испытателем, и инженером. Работа непростая, но ничего, справляемся.

Стрежевской НПЗ был запущен в 1999 году. В настоящее время он обеспечивает топливом все месторождения АО «Томскнефть» ВНК, населенные пункты Севера Томской области и ближайший со стороны ХМАО — Югры город Нижневартовск. Ещё до пуска завода здесь начала работу химико-аналитическая лаборатория, которая сегодня укомплектована современным оборудованием для паспортизации нефтепродуктов по стандарту Евро-5. Этим летом предприятие отметило сразу три юбилея: была переработана семимиллионная тонна нефти, выпущена трёхмиллионная тонна товарной продукции и восьмисоттысячная тонна бензина.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть ВНК»

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