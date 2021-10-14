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«IT-старт»-2021: что ждет томских школьников?

Создать свой фильтр в Instagram, узнать про дизайн и проектирование интерфейсов, изучить 101 метод тестирования и получить новые навыки программирования. Такую возможность получат все участники третьего сезона «IT-старт»-2021, который начался в Томске в конце сентября.

Всего профориентационный проект охватывает 338 учащихся 8 и 10 классов из 14 школ города и 14 томских компаний. В его рамках запланирован мастер-классы, воркшопы и экскурсии. А самые активные школьники получат приглашение на стажировку в одной из ведущих ИT-компаний Сибири.

Открытие третьего сезона «IT-старт»-2021 в Кадровом центре «Работа России»
Фото: Серафима Кузина

Проект «IT-старт», инициированный областным департаментом труда и занятости населения, Кадровым центром «Работа России» и работодателями сферы информационных технологий, начался в 2018 году, и за эти три года существенно вырос и окреп. Количество компаний-участников и школ города увеличилось, форматы взаимодействия со школьниками отработаны, а программы мероприятий становятся с каждым разом все насыщеннее.

Церемония открытия третьего сезона «IT-старта» состоялась 29 сентября на базе Кадрового центра «Работа России». В этом году для школьников проходила онлайн-трансляция мероприятия. К конференции в ZOOM подключились все 14 школ, каждая из которой по очереди приветствовала друг друга и всех находящихся в зале.

Ключевая цель проекта — дать возможность сегодняшним школьникам как можно ближе познакомиться со сферой ИT, отметила в своем выступлении начальник департамента Светлана Грузных.

Светлана Грузных
Фото: Серафима Кузина

— Вполне возможно, что такое знакомство пробудит интерес, мотивацию к дальнейшему развитию. И, уже будучи абитуриентами, школьники, прошедшие «IT-старт», будут знать возможности нашего региона для профессиональной самореализации, адресно выстраивать карьерные сценарии, — сказала Светлана Грузных. — Для нас победа — это вовлеченность как можно большего числа ребят. К тому же профессии в сфере ИT разные, не обязательно быть айтишником, можно получить, например, юридическое или журналистское образование и найти себе место в нише информационных технологий.

Департамент труда и занятости населения привлекает компании в проект, договаривается о площадках проведения мероприятий, формирует список участников и обеспечивает информационное сопровождение. Сбором заявок со школ и их координацией занимается городской департамент образования. А вот программу мероприятий формируют сами компании-участники.

Фото: Серафима Кузина

— Условия нашего проекта выстроены так, что ребята напрямую взаимодействуют с представителями ИТ-сферы, — подчеркнула Светлана Грузных, — И если кто-то из школьников покажет себя в процессе проекта, он получит возможность трудоустроиться в компанию на лето. Например, в 2019 году томским школьникам довелось поработать над реальными задачами, под руководством наставников попробовать себя в роли тестировщиков. Таких ребят не много, но те, кто имеет мощную мотивацию, проходят.

Председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Томска Ольга Назарова добавила, что нынешние старшеклассники зачастую в первую очередь сосредоточены на сдаче ЕГЭ, потому желания и времени на самоопределение у них остается мало. Многие из них даже не мечтают о том, кем хотят стать после школы. Такой проект как «IT-старт» подталкивает их к тому, чтобы задуматься о выборе профессии, о профессиональных возможностях и карьерных сценариях в Томской области.

Ольга Назарова
Фото: Серафима Кузина

После взаимного обмена приветствиями, школьники отправились участвовать в розыгрыше, который был организован в группе «IT-старт» ВКонтакте. А организаторы проекта и представители компаний-участников обсудили планы третьего сезона. Кстати, важным нововведением этого года стало то, что теперь все желающие компании могут подключиться к проекту в любой момент, добавив свои мероприятия в общую сетку.

Директор компании SibEDGE Александр Калинин
Фото: Серафима Кузина

Что же ждет школьников в этом сезоне проекта?

«Центр финансовых технологий» планирует погрузить ребят в тему информационной безопасности, рассказывает менеджер проектов компании Роман Аненков. Например, в интерактивном формате со школьниками обсудят, что делать, если забыл пароль от банковского аккаунта или получил странное SMS-сообщение. Также ребята поближе познакомятся с тестированием программного обеспечения, а еще на конкретных примерах узнают, как в срок сделать успешный проект. Возможно, будут и какие-то командные игры, но в «ЦФТ» говорят, что это сюрприз.

— Нашей компании уже 30 лет, мы планируем просуществовать еще очень долго. Нужны специалисты. Обеспеченность молодыми перспективными кадрами — это важнейшая потребность любой современной компании, — сказал Роман Анненков, — Раньше мы работали со школьниками на просветительском уровне, но сейчас уже в 16-17 лет они вполне профессионально могут участвовать в коммерческих ИТ-разработках. Главный капитал детей — время. Чем раньше они поймут, что им нравится, тем быстрее начнут работать по этой специальности. Мы не пытаемся никого убедить и спокойно относимся к тому, что кому-то из ребят сфера покажется неинтересной. Но даже на уровне общего понимания ясно, что никакая профессия сегодня не свободна от ИТ. Поэтому в какой-то степени школьникам свое участие в проекте можно рассматривать как дополнительные и полезные уроки информатики.

Роман Аненков
Фото: Серафима Кузина

Участников проекта ждет и экскурсия по «IT-CUBE. Томск» — детскому центру образования детей в сфере информационных технологий при поддержке ТУСУРа. Также для школьников пройдет серия мастер-классов: по мобильным разработкам (с помощью программы ИТ-школы Samsung), виртуальной реальности (например, 3D-моделирование) и программированию на языке Python.

— У нас обучаются 600 детей, начиная с первого класса. Мы проводим такие же мероприятия, как и те, что запланированы в нынешнем сезоне «IT-старта», — рассказала руководитель «IT-CUBE. Томск» Александра Шутова. — За время обучения дети могут менять направления или наоборот углубиться в какую-то определенную тему. У нас такая же задача как и у проекта — погрузить детей в специфику возможностей технологий. И, конечно, так как ТУСУР является нашим основным партнером, мы делаем акцент на профориентации старшеклассников.

Александра Шутова
Фото: Серафима Кузина

Мастер-классы для школьников будут организованы и на базе Кадрового центра «Работа России». Также пройдут экскурсии в таких компаниях как MEG Development, MCC Томск. Запланирована и онлайн-экскурсия на 100 человек в проекте программирования Сбербанка «Школе 21». Там же будут организованы воркшопы и итоговый традиционный хакатон.

Все мероприятия «IT-старта» разбиты на два этапа. Первый стартовал на прошлой неделе и продлится до конца года, а второй начнется уже в феврале 2022-го.

Компании-участники третьего сезона проекта «IT-старт»-2021:

Sibedge, Syncretis, Neo Stack Technology, первый интернет провайдер «Томика», Connective Games, I-Link, ГК «Центр финансовых технологий», Aurigma, Центр цифрового образования детей «IT—CUBE.ТОМСК», MAG Development, Online-Media, «Школа 21», MCC Tomsk, Отделение по Томской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Ирина Залозных, руководитель обособленного подразделения международной группы компаний Syncretis в Томске
Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Андрей Симонцев, технический директор компании Aurigma
Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Текст: Анастасия Нейзлер

Фото: Серафима Кузина

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