Фото недели: «Том Сойер Фест — Томск» на Белинского, 17а

10 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер

В середине июля фестиваль «Том Сойер Фест — Томск» начал работу на новом объекте — двухэтажном деревянном многоквартирнике по ул. Белинского, 17а.

Капитальный ремонт здесь был произведен в 2006–2007 годах. Тогда были заменены окна (деревянный стеклопакет), венцы, отреставрирован фасад. По словам представителей «Том Сойер Фест Томск», дому давно требуется реставрация.



«Однако прошло уже почти 15 лет, и краска с деревянной поверхности частично начала отходить.

До конца сезона мы надеемся отреставрировать часть фасада этого дома. И сделать его еще красивей.

Нам важен этот дом, так как он входит в замечательный комплекс зданий в историческом районе Томска. Поэтому мы ждем вас на работы! Вы нам нужны», — отмечают организаторы фестиваля в Томске.

В этом же доме приобрел и в настоящее время восстанавливает квартиру томский фотограф и путешественник Сергей Медведчиков.

Следить за новостями «Том Сойер Фест — Томск» и графиком работ можно в группе ВК и Инстаграм. Присоединиться к фестивалю может любой желающий.

Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» появился в Самаре в 2015 году. В рамках фестиваля волонтеры восстанавливают старинные здания в городе, которые формально не являются памятниками, но представляют историческую ценность. Работы проводятся под контролем профессионалов и с привлечением спонсорских средств. Томск вновь присоединился к проекту «Том Сойер Фест» в 2020 году. В качестве первого объекта для реставрации был выбран жилой деревянный дом на пер. Совпартшкольный, 6а.

Фото: Анастасия Нейзлер

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