18+
18+
Город, Деревянная архитектура, Краеведение, Сообщества, Том Сойер Фест, Фото недели, Томск Том Сойер Фест фестиваль историческая среда дом работы реставрация Фото недели: «Том Сойер Фест — Томск» на Белинского, 17а

Фото недели: «Том Сойер Фест — Томск» на Белинского, 17а

В середине июля фестиваль «Том Сойер Фест — Томск» начал работу на новом объекте — двухэтажном деревянном многоквартирнике по ул. Белинского, 17а.

Капитальный ремонт здесь был произведен в 2006–2007 годах. Тогда были заменены окна (деревянный стеклопакет), венцы, отреставрирован фасад. По словам представителей «Том Сойер Фест Томск», дому давно требуется реставрация.

«Однако прошло уже почти 15 лет, и краска с деревянной поверхности частично начала отходить.
До конца сезона мы надеемся отреставрировать часть фасада этого дома. И сделать его еще красивей.
Нам важен этот дом, так как он входит в замечательный комплекс зданий в историческом районе Томска. Поэтому мы ждем вас на работы! Вы нам нужны», — отмечают организаторы фестиваля в Томске.

В этом же доме приобрел и в настоящее время восстанавливает квартиру томский фотограф и путешественник Сергей Медведчиков.

Следить за новостями «Том Сойер Фест — Томск» и графиком работ можно в группе ВК и Инстаграм. Присоединиться к фестивалю может любой желающий.

Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» появился в Самаре в 2015 году. В рамках фестиваля волонтеры восстанавливают старинные здания в городе, которые формально не являются памятниками, но представляют историческую ценность. Работы проводятся под контролем профессионалов и с привлечением спонсорских средств. Томск вновь присоединился к проекту «Том Сойер Фест» в 2020 году. В качестве первого объекта для реставрации был выбран жилой деревянный дом на пер. Совпартшкольный, 6а.

Фото: Анастасия Нейзлер

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на экскурсии по томским дворикам и Татарской слободе

3 августа 2021
Город

Вид сзади. Главный корпус ТПУ: французский балкон, стол для тенниса и тропинка в рощу

16 июля 2021
Томские новости

Еще девять деревянных домов в Томске выставят на торги в рамках программы «Дом за рубль»

2 августа 2021
Томские новости

С фасадов на ул. Гагарина в Томске уберут «рекламный мусор»

10 августа 2021
Мировые новости

В Новосибирске появится парк малой деревянной архитектуры

22 июля 2021
Томские новости

«Уржатка, пятихатка и тарасы»: о книге «Городское путешествие. Томск» рассказали в эфире «Радио России»

29 июля 2021
Люди

Начальник поезда «Томич». История Георгия Доева

22 июля 2021
Томские новости

Томские деревянные дома, Таловские чаши и Васюганский заповедник участвуют в онлайн-голосовании National Geographic Traveler

4 августа 2021
Комментарии для сайта Cackle