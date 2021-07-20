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Кедр и лиственница: деревянный храм в Руян-городе

В Руяне-на-Оби, помимо маяка, от проекта «столицы молодых предпринимателей» остался ещё и храм.

Здание было построено по проекту барнаульского архитектора Петра Анисифорова и стало точной копией церкви Святой Троицы в Антарктиде. Храм собран на Алтае из сибирского кедра и лиственницы, а после привезен в Руян-на-Оби. На его строительство ушло меньше года. В ноябре 2014 года здание освятил Митрополит Томский и Асиновский Ростислав.

Специально для храма монахи Афонской горы изготовили образ Иверской иконы Пресвятой Богородицы, который освятили в городе Бари (Италия) на мощах святителя и чудотворца Николая. Каждую вторую субботу месяца здесь проходит молебен.

Расстояние от Томска до Руян-города — 120 км. Добраться сюда можно только на собственном транспорте. Сразу после кольца на Шегарской трассе повернуть налево, доехать до села Кожевниково, от него повернуть направо в сторону Новосибирска. Через 15 километров перед селом Уртам будет указатель «Руян-город» и поворот налево. От трассы до Руян-города — примерно один километр. Дорога неасфальтированная, поэтому в непогоду добраться сюда проблематично.

Фото: Владимир Дударев

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