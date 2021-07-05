В Томске стартовал Чемпионат мира по плаванию в ластах

5 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске 4 июля был дан официальный старт Чемпионату мира по плаванию в ластах. Церемония открытия состоялась в Большом концертном зале Томской филармонии.

В начале мероприятия участники чемпионата в сопровождении Томского академического оркестра прошли парадом к зданию БКЗ. Вместе с ними проследовали рефери и руководители национальных сборных.

Всего в чемпионате примут участие более 400 участников. Это пловцы из 30 стран: Австрии, Беларуси, Китая и китайского Тайбэя, Колумбии, Хорватии, Чехии, Эквадора, Египта, Эстонии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Японии, Казахстана, Кувейта, Кыргызстана, Мексики, Марокко, Польши, Сербии, Словакии, Южной Кореи, Испании, Туниса, Турции, Украины и Узбекистана.

Сборную России представляют подводники из Томской области, Красноярского, Пермского, Краснодарского и Алтайского краев, Московской, Ярославской, Ростовской, Новосибирской, Челябинской, Саратовской, Оренбургской и Свердловской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Колонну судейской коллегии чемпионата возглавили представитель Всемирной конфедерации подводной деятельности (СMAS) Никос Ниархакос (Греция) и главный судья соревнований — судья всероссийской категории Григорий Шумков.

Участников чемпионата поприветствовал губернатор Томской области Сергей Жвачкин: «Более 60 лет назад, именно здесь, ещё во времена Советского Союза, была организована одна из первых школ подводного плаванья страны, которая действует до сих пор. У нас много чемпионов различных рангов — Европы, мира. И именно вы, спортсмены, даёте пример для молодежи, которая взамен вас приходит и занимается спортом и не даёт нам, власти, скучать, и заставляет нас строить прекрасные спортивные сооружения. Я желаю вам ярких побед!».

Также к собравшимся обратилась президент CMAS Анна Аржанова: «Томск — это прекрасное место, а также это столица подводного спорта. Это большая честь быть здесь с вами, собраться на это соревнование. Я бы хотела поблагодарить губернатора Томской области Сергея Жвачкина и главу Федерации подводного спорта России Наталью Гречихину. Всех волонтеров и организаторов — тех, кто принял участие в подготовке этих соревновании. И, конечно, всех вас, спортсменов и судей, которые приехали в Томск. Я желаю вам успехов и побед, в том числе, побить не только личные рекорды, но и национальные, мировые. От имени Всемирной конфедерации подводной деятельности объявляю чемпионат мира по подводному спорту открытым!».

Спортсменов поздравили генеральный секретарь СMAS Кевин О’Шонесси (Ирландия), президент спортивного комитета СMAS Иллиас Ксияракос (Греция), члены Совета директоров CMAS Алан Жермен (Франция), Божана Остожег (Сербия), Самех Эль Шазли (Египет), Уильям Пена (Колумбия), директор международной комиссии по плаванию в ластах Мишель Гонар (Франция) и члены оргкомитета чемпионата.

Комментируют чемпионат известный сербский спортивный журналист Небоша Радович, пятикратный чемпион мира, генеральный менеджер федерации подводного спорта Томской области Андрей Бураков, мастер спорта по подводному спорту и двукратная национальная чемпионка по апноэ из Томска Светлана Осипова и Марко Рончевич - член сборной Хорватии по плаванию в ластах и дайвингу с 2000 по 2012 год.

Сегодня, 5 июля, стартовала соревновательная программа Чемпионата. Соревнования пройдут с 3 по 13 июля. Чемпионат организован Всемирной конфедерацией подводной деятельности (CMAS), Министерством спорта РФ и Администрацией Томской области. Генеральный информационный партнер – информационное агентство «Интерфакс».

Фото: администрация Томской области, Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: