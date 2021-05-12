Политех. Инженеры. Stories: горожан приглашают на экскурсии по ТПУ

12 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Что такое «Политех. Инженеры. Stories»? Это проект Томского политехнического университета, в рамках которого всех желающих томичей приглашают на бесплатные пешеходные экскурсии, подготовленные специально к 125-летнему юбилею вуза.

Вести их будут сотрудники Комплекса музеев ТПУ и томские экскурсоводы: Екатерина Кирсанова, Елена Ерофеева, Артём Дроздов и Дарья Павлова.

Узнать расписание экскурсий, которые будут проходить до конца мая, можно на сайте, посвященному 125-летию ТПУ в разделе «Мероприятия». И поскорее записаться, поскольку количество мест ограничено, а интерес к проекту среди томичей большой.

Дмитрий Гончаров Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Комплекса музеев ТПУ Экскурсия, посвященная замурованному подземелью, вызвала огромный ажиотаж: за один день записалось максимальное количество участников. Теперь мы ведем «Лист ожидания» на случай, если места освободятся и думаем о дополнительных встречах. Такой возможности попасть во время экскурсии в неизведанные подземные пространства еще не бывало. Прогулки по европейскому кварталу мы уже делали, люди интересуются историей ТПУ. Из 29 корпусов вуза четыре здания находятся на проспекте Ленина, для университета они имеют большое историческое значение. Томичам хочется больше узнать про их облик, архитектуру, коммуникации, внутренний дизайн — в корпусах сохранилась старинная плитка, орнаменты на дверях. На наших экскурсиях мы говорим о прошлом и настоящем, как оно смешивается, как работает в совокупности. Конечно, ТПУ — это не только здания, не только лекции, открытия и разработки ученых, но и люди. С ними, с их судьбами мы тоже знакомим на экскурсиях. Говорим о выпускниках, которые уехали из города и о тех, кто остался в Томске и продолжил свои исследования в университете.

Какие именно экскурсии проведут в ТПУ в честь юбилея? Рассказываем о пяти вариантах, которые дают возможность узнать больше о политехническом университете, городе, и, возможно, о себе.

Пешеходная экскурсия «Европейский квартал»

В главном корпусе ТПУ Фото: предоставлено пресс-службой ТПУ

Экскурсия рассказывает об истории строительства корпусов, и о событиях, которые в них происходили. Проводят ее сотрудники музея истории ТПУ Вадим Лобанов и Светлана Григорьева.

Среди 29 учебных корпусов ТПУ есть памятники архитектуры федерального и регионального значения. Большую роль в облике тех зданий, с которых началась история вуза, сыграли два архитектора-немца. Проекты главного, физического и химического корпусов разработал академик архитектуры Роберт Марфельд в 1896–1899 годах, а за строительством отвечал инженер и архитектор Фортунат Гут. Параллельно он преподавал в Томском технологическом институте. Неудивительно, что здания получились неожиданно для купеческого Томска монументальными, привлекающие строгостью и простотой линий, выдержанные в стиле европейского классицизма XIX века. Событием для того времени стала организация в строениях совершенных даже по сегодняшним стандартам систем отопления, канализации, водопровода, вентиляции и освещения.

Маршрут: главный корпус ТПУ — Инженерный корпус — Физический корпус — Химический корпус — Аллея геологов и Горный корпус.

Пешеходная экскурсия «Про политех и людей. Уехать или остаться?»

Мемориальный кабинет академиков В.А. Обручева — М.А. Усова в Музее истории ТПУ Фото: https://tpu.ru/university/meet-tpu/excursion

«Премьеру» такой прогулки готовит томский гид Елена Ерофеева. Она давно работает с ТПУ — показывает своим туристам Музей истории университета, интерьеры корпусов и мемориальный кабинет Владимира Афанасьевича Обручева, чья отчасти романтическая история жизни в Сибири и увлеченность Томском привлекает многих. Юбилей стал поводом разработать экскурсию, располагающую к актуальным для многих размышлениям:

— Хочется запустить внутреннюю рефлексию на примере биографий людей, связанных с ТПУ. «Уехать или остаться?» — это тот вопрос, ответ на который ищет почти каждый томич, — говорит Елена Ерофеева. — Я заметила, что в биографиях многих ярких томичей, выпускников ТПУ, случаются любопытные совпадения. Мотивы, почему люди уезжают или остаются, легко группируются. Во время экскурсий мы поразмышляем на эту тему, рассмотрим конкретные биографию сквозь призму их пребывания в Томске. Что город им дал, чему научил, чем оттолкнул. И, возможно, для людей такая экскурсия станет поводом найти свой ответ на этот вопрос. Юбилей у ТПУ серьезный, 125 лет — за это время набралось немало ярких героев. Поговорим о людях из разных эпох — дореволюционной, советской, ближе к современности… Прогулка будет недолгой и комфортной, хотя обычно я провожу длинные экскурсии.

На экскурсии будут вспоминать тех, для кого Томский политех однажды оказался судьбоносным выбором. В.А. Обручев, Е.Л. Зубашов, П.П. Гудков, Б.П. Вейнберг, Н.Н. Семёнов, Н.И. Камов, Н.В. Никитин, семья Сулакшиных — когда-то они предпочли ТПУ и Томск. Не менее интересными бывали и обстоятельства отъезда из города и прощания с университетом в разные исторические периоды. Истории обещают вдохновляющие!

Маршрут: От карты области с месторождениями по Аллее геологов — внутренний дворик между Горным и Химическим корпусом — Физический корпус (выход на пр. Ленина) — ул. Усова — Белинского/Усова сквер с памятником — указателем расстояний до университетов мира.

Пешеходная экскурсия «Прогулка по Политеху: замурованное подземелье»

Газгольдер и газовый завод Томского технологического института. Построены в 1903–1905 годах. Газгольдер снесён, газовый завод числится в списке объектов культурного наследия. Фото: pastvu.com

Пожалуй, самую загадочную экскурсию проведет томский гид и выпускник ТПУ Артём Дроздов. У старинных корпусов ТПУ свои тайны. Например, у Инженерного корпуса имелся огромный подземный этаж. До нашего времени сохранились окна на глубине трёх метров под землёй и тупиковые подземные ходы. В начале ХХ века в корпусе были аудитории, где студенты собирались на практические занятия — лаборатория теплотехники, паровых котлов, гидравлическая лаборатория, машинный зал.

Гости экскурсии увидят пространства, обычно скрытые от посторонних: Артём Дроздов покажет остатки старой тепло-электростанции и проведет по таинственному газовому заводу, находящемуся сегодня на территории ТЭМЗ.

Маршрут: Инженерный корпус — двор Иженерного корпуса — Механический корпус — механические мастерские — Газовый завод.

Пешеходная экскурсия «Европейский квартал: прошлое и настоящее»

Горный корпус ТПУ Фото: Владимир Дударев

Новую прогулку по европейскому уголку Томска специально для юбилея ТПУ разрабатала томский экскурсовод Дарья Павлова.

— Томск часто сравнивают с Петербургом, именно на примере европейского квартала можно разобрать, чем город похож на Петербург, — поясняет Дарья. — Рассмотрим архитектуру зданий, я расставлю определенные акценты. Поговорим о том, как политехнический университет развивался, как возникла сама идея его открытия в Сибири, как выглядели его корпуса. Обсудим прошлое и настоящее европейского квартала. Узнаем, как и из каких материалов строились здания, затронем такой элемент учебных корпусов, как профессорская квартира. Поговорим и как наш регион развивался в плане добычи полезных ископаемых, почему появился Горный корпус.

Место, где расположен комплекс зданий бывшего Технологического института — а ныне Политехнического университета — называли «Европейский уголок (квартал)» в начале XX века. Участники экскурсии смогут сравнить, как поменялся облик университета за 125 лет.

Маршрут: главный корпус ТПУ — Инженерный корпус — Физический корпус — Химический корпус — Горный корпус.

Пешеходная экскурсия «Сокровенный Политех: о частной жизни большого вуза»

Дом архитектора А.Д. Крячкова (пр-т Кирова, 7, Музей деревянного зодчества), подаренный после его смерти вдовой Томскому политехническому институту (1959 год) Фото: Владимир Дударев

Можно сколько угодно восхищаться зданиями, но жизнь в них приносят люди. О тех, кто учился и преподавал в ТПУ, о том, каким был их быт в первые годы вуза, расскажет гид Екатерина Кирсанова. Ее экскурсия будет посвящена тому, как и где жила томская профессура и студенты-политехники в начале XX века, как был обустроен их быт.

— Мало кто знает, что политех изначально проектировался как кампус — но не студенческий кампус, в его современном понимании, а, скорее, преподавательский. В проектах корпусов были предусмотрены флигели, где впоследствии селилась профессура. И до сих пор в этих квартирах живут потомки тех политехников. Мы обычно пробегаем мимо, видим «внешнюю» красоту университета, но даже не догадываемся, что в его корпусах кто-то живет. На экскурсии мы поговорим об этом. Посмотрим и на особняк Андрея Крячкова, который, будучи профессором-архитектором Томского технологического института, пусть и захотел построить себе отдельное жилье, но все же недалеко от вуза. От «профессорской» истории плавно перейдем к истории студентов-политехников, которые до постройки общежитий снимали квартиры в домах на соседних улицах. Например, на улице Кузнецова жили выдающиеся студенты, которые, будучи уже выпускниками Томского политеха, строили метро, заводы, прочие важные объекты по всей стране. В общем, будем говорить о жизни вокруг Политеха — не столько научной, сколько бытовой, — рассказывает Екатерина Кирсанова.

Маршрут: Физический корпус (внутренний двор) — Химический корпус (внутренний двор) — Горный корпус (внутренний двор) — дом А. Крячкова (пр-т Кирова, 7) — ул. Кузнецова.

Расписание экскурсий: 13 — 31 мая 2021 года

Количество мест ограничено. Записаться можно по телефону +7 (3822) 70-56-71.

Текст: Мария Симонова

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