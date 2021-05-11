Томские политехники отмечают 125-летие университета с героями «Звездных войн»

11 мая 2021 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

Известные всем герои «Звездных войн» — Йода, Чубакка и роботы Р2-Д2 и C-3PO — появились у Главного корпуса ТПУ.

Такую фотозону организовали к 125-летию университета, она открыта для всех желающих. А еще в честь юбилея проходят кинопоказы, фестивали, забег, экскурсии и множество других мероприятий.

Выбор культовых героев для фотозоны неслучаен, ведь между «Звездными войнами» и Томским политехом существует крепкая связь... Но обо всем по порядку.

Есть мнение, что главным источником вдохновения для создателя легендарной саги Джорджа Лукаса выступил советский фильм «Планета бурь» Павла Клушанцева. Рассказывают даже такую историю: Лукас впервые попал в Москву в эпоху перестройки, и одной из главных просьб режиссера была встреча с Клушанцевым. В те годы советский режиссер был уже подзабыт, когда же Лукаса спросили, кто это такой, то в ответ услышали: «Крестный отец «Звездных войн».

Поразившая автора легендарной саги «Планета бурь» была выпущена еще в 1961 году (и в 2021-м тоже отмечает серьезный юбилей — 60 лет) и рассказывает о советско-американской экспедиции на Венеру. Исследователи рассчитывают узнать, есть ли на Планете другие цивилизации, но один из космических кораблей разрушается, столкнувших с метеоритом. Сегодня лента считается классикой научно-популярного кино и до сих пор впечатляет спецэффектами.

Кадры из фильма «Планета бурь», 1961 год Фото: kino-teatr.ru

В чем же здесь связь с Томском? Дело в том, что фильм «Планета бурь» был снят по одноименной повести выпускника Томского политехнического института Александра Казанцева. Он был человеком разных талантов: писателем, инженером, изобретателем, шахматистом. Благодаря Казанцеву в русском языке появилось более 100 новых слов, среди которых и «инопланетяне».

Александр Казанцев появился на свет в Акмолинске (ныне Астана), школу закончил в Омске, а в 16 лет поступил в Томский технологический институт вольнослушателем. Уже к концу первого года сдал экзамены не только за первый, но даже частично за следующий курс. Последний год учебы растянулся у Казанцева на три — увлекшись изобретательством, он начал работать над очень сложными инженерными проектами. С помощью профессора Квасникова, преподавателя термодинамики и двигателей внутреннего сгорания, студент опубликовал свое изобретение — термограф, помогающий распознавать неполадки в работе двигателя, незаметные на обычной индикаторной диаграмме.

Александр Казанцев Фото: 15min.lt

Уже в 1930 году совсем молодой Казанцев стал главным механиком Белорецкого металлургического завода. Через год он представил в Москве в Наркомате тяжелой промышленности, куда пришел без предупреждения, действующую модель изобретенного им электрического орудия. Его задумка так впечатлила наркома Серго Орджоникидзе, что талантливому изобретателю немедленно выделили четырехкомнатную квартиру и лабораторию при подмосковном заводе имени Калинина. Правда, сделать электропушку не удалось, но академик Абрам Иоффе поразился фантазии инженера и посоветовал ему принять участие в международном конкурсе научно-фантастических сценариев. Сценарий Казанцева «Аренида» о космической катастрофе получил высшую премию. Тогда изобретатель и увлекся литературой. Всерьез проявить себя в качестве писателя удалось после войны, когда его тексты начали публиковать.

Казанцев развивал такое направление литературы, как «космическая» фантастика. В 1959 году он написал роман «Внуки Марса», ставший потом известным под названием «Планета бурь». Эта история и стала основой для знаменитого фильма.

Иллюстрации из книги «Внуки Марса» (1959 год) Фото: epizodsspace.airbase.ru

Юбилей — хороший повод вспомнить и удивительного изобретателя и писателя, и любимых героев великой саги, отмечают в ТПУ:

Мария Моисеенко Начальник Управления корпоративных и внешних коммуникаций ТПУ Науку и технологии двигают вперед люди, которые не только высказывают самые фантастические и невероятные идеи, но и не боятся воплощать их в жизнь. За 125-летнюю историю Томского политехнического университета таких набралось немало — студенты, преподаватели, сотрудники, выпускники. Именно томские инженеры стояли у истоков многих прорывных проектов и вдохновляли тех, кто был после них. Среди них, конечно, Александр Петрович Казанцев. Он был не только инженером и изобретателем, поражавшим однокурсников и профессоров феноменальными математическими способностями, но и талантливым фантастом. Именно он одним из первых начал изучать тему возможного пребывания инопланетян на Земле, высказывал гипотезу, что Тунгусский метеорит мог быть космическим кораблем. Поэтому нам показалось символичным не просто показать для всех желающих культовый советский фантастический фильм «Планета бурь», поставленный по произведению Казанцева, но и подарить политехникам, а также томичам, возможность сфотографироваться с героями «Звездных войн» — серии фильмов, вдохновленных, в том числе идеями Казанцева.

Тематическая фотозона у главного корпуса ТПУ будет открыта до конца мая, так что любой желающий может сфотографироваться с любимым героем «Звездных войн»:

А «Планету бурь» можно будет посмотреть в рамках кинопоказов, организованных ТПУ. Они будут проходить в мультимедийной аудитории музея истории ТПУ (Главный корпус, пр. Ленина, 30, 3-й этаж, ауд. 321) по вторникам и четвергам в 18:30 с соблюдением всех противоэпидемиологических норм. Количество мест ограничено, желающим нужно зарегистрироваться по телефону 8 (3822) 70-56-71.

Откроются показы 11-го мая биографической драмой «Человек, который познал бесконечность». Фильм, в котором снялись Джереми Айронс и Дев Патель, рассказывает о короткой жизни индийского математика-самоучки Сринивасы Рамануджана (1887—1920).

А вот и подробное расписание показов:

13 мая — фильм-катастрофа, основанный на реальных событиях, «Глубоководный горизонт» (2016).

18 мая — приключенческий фильм по мотивам одноименного романа Владимира Обручева «Земля Санникова» (1972 — 1973).

20 мая — детективный фильм «Ошибка инженера Кочина» (1939).

25 мая — советская космическая фантастика «Планета бурь» (1961).

27 мая — научно-фантастический фильм, снятый Кристофером Ноланом, «Интерстеллар» (2014).

Полная программа празднования 125-летия Томского политехнического университета доступна на сайте 125.tpu.ru.

Текст: Мария Симонова

Фото: Серафима Кузина, kino-teatr.ru, rus.team, 15min.lt

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