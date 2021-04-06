Если в спорте побеждаешь, то и на работе все по плечу

6 апреля 2021 / Партнерский материал / Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Серебряная медаль в Ульяновске, второй место в Уфе, успешное выступление в Томске… Пока лежит снег, Юрий Казаков постоянно на лыжных соревнованиях.

Если, конечно, позволяет рабочий график — он инженер-технолог в компании «Томскнефть», работает на Севере вахтовым методом. И состоит в лыжной сборной томских нефтяников — медали команда завоевывает при его активном участии.

Спорт круглый год

В Ульяновске на Чемпионате России среди любителей 45-летний Юрий Казаков финишировал вторым в марафоне, дистанции длиной 50 км. Но стайером, специалистом по длинных гонкам, себя не считает — ему нет разницы, сколько бежать! И в подтверждения своих слов упоминает, что Уфе он пришел вторым в спринте на 7,5 км. Обидно проиграл победителю всего 12 секунд — не угадал со смазкой лыж.

Юрий Казаков Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Спорт для него — даже не хобби, скорее, часть жизни. В Томске наконец начал таять снег, а Юрий едет в Тайгу, бежать марафон на первенстве Кузбасса:

— Пока не растает снег, каждую неделю выхожу на трассу, — признается Юрий Казаков. — Возвращаюсь с вахты, и стараюсь выступать во всех соревнованиях. Смотрю календарь, и участвую в томских, новосибирских кемеровских турнирах. Как бывшему спортсмену, мне важен дух борьбы, интересно с кем-то состязаться, мериться силами. В детстве серьезно занимался лыжными гонками, пока не поступил в институт. Затем был большой перерыв в выступлениях. Вернулся в спорт около 10 лет назад по банальной причине — набрал лишний вес, решил похудеть. Постепенно затянуло, начал тренироваться всерьез и выступать на турнирах.

Своей лыжной подготовкой Юрий Казаков занимается сам — тренеров у него нет. Сейчас он распределяет силы по спортивному сезону интуитивно, а когда только вернулся на лыжню, прочитал много профессиональных книжек. Выяснил, что происходит с организмом во время тренировок и соревнований на уровне мышц, клеток, на эти знания и ориентировался. Специального питания не придерживается — главное следить за весом, лишние килограммы очень мешают бежать. Дистанции каждый день проходит солидные:

— Летом на лыжероллерах проезжаю 50-70 км в день. Именно в теплые времена года лыжники в основном и тренируются, — объясняет Юрий. — Закладывают базу на весь сезон. А зимой уже моя норма меньше, 20-30 км в день, поскольку постоянно надо бежать на соревнованиях.

Минус 47 — не повод отменять тренировку

В компании «Томскнефть» Юрий уже больше 10 лет. Работает в цехе эксплуатации трубопроводов технологом. Вахты несет в поселке Пионерном. И все эти годы выступает за сборную команду компании по лыжным гонкам. Тренировки не прекращаются даже во время вахты, несмотря на насыщенный рабочий график и суровые северные морозы:

— На вахте рабочий день 12 часов. Освобождаюсь в 21 час, затем бегаю, хожу в спортзал. Сил хватает. Иногда не хочется, тяжело … Но надо! — поясняет Юрий. — Зимой выхожу на лыжню в любую погоду. Мой рекорд — тренировался в Пионерном в минус 47 градусов. Решил себя испытать. Правда, выдержал всего 20 минут, затем ноги замерзли.

Каждый год «Роснефть» проводит свою Спартакиаду — масштабный турнир, где участвуют все предприятия компании. Можно сказать, Чемпионат России среди нефтяников. Лыжники борются за медали в личных гонках и в смешанной эстафете. В позапрошлом году Юрий был третьим в личной гонке (и это лучший результат среди лыжников томской компании), а в эстафете команда «Томскнефти» два года подряд выигрывает «бронзу». Это очень достойный результат, поскольку конкуренция на Спартакиаде серьезная:

— Тем более, на соревнованиях нет деления по возрасту, приходится биться с 18-20-летними ребятами, которые годятся мне в сыновья, — говорит Юрий. — Зато пока я могу соревноваться с молодыми, сам себя чувствую молодым.

Выступать за свою компанию, представлять не только себя, а большой коллектив — это вызывает особые чувства:

— Выходим на парад, каждый — с флагом своей организации. Сразу острее ощущаешь, что ты защищаешь ее честь, — делится впечатлениями нефтяник. — Гордо несу наш флаг.

В прошлом году в гонках среди коллективов компаний ТЭК России Казаков стал лучшим на двух дистанциях. Там он представлял команду «Роснефти».

Увлечение Юрия спортом в компании поддерживают и помогают инвентарем. Сложно ли совмещать тренировки и работу? Юрий уверен, спорт профессионалу только на пользу:

— Он помогает стать более усидчивым, целеустремленным. Если в спорте привык идти до конца, то и на работе стремишься решить любую задачу.

Спорт — повод для путешествий

Соревнования помогли Юрию Казакову повидать мир. Правда, не связанные с лыжным спортом — параллельно он занимается триатлоном. Когда курс евро был не таким высоким ездил в Европу — выступал в Австрии, Венгрии, Германии, Финляндии и других странах.

— Триатлон — это марафон, включающий плавание, бег, велосипед, причем все дистанции нужно проходить без остановки, — рассказывает Юрий. — Такие соревнования еще называют дистанцией Ironman. Плывем 3,8 км, из воды пересаживаемся на велосипед и едем 180 км, а потом бежим 42,2 км марафон. Я быстрее всего проходил ее за 9 часов 50 минут, а мировой рекорд 8 часов. Уступаю ему почти два часа, но для любительского спорта мой результат нормальный. Правда, в Европе я не занимал призовых мест, там очень острая конкуренция и несколько тысяч участников. Зато получаешь огромный опыт. Однажды в Германии две тысячи участников одновременно стартовали в озере… Вода просто кипела!

Выиграть Спартакиаду «Роснефти»

Родные и друзья Юрия его увлечение поддерживают. В этом нет ничего удивительного — почти все друзья сами спортсмены. Жена — детский тренер по лыжным гонкам, дочки тоже бегают. Правда, старшая уже больше времени уделят работе и учебе, а младшая не так фанатично тренируется. Но все равно спорт объединяет:

— Если выступаю в Томске, то за меня все болеют — жена как тренер на турнирах, дочь бежит свои старты, а когда я выхожу на лыжню, все поддерживают меня, — говорит Юрий.

Нынешний сезон завершен, уже можно потихоньку строить планы на следующий. Томский нефтяник признается, что главная цель у него есть: очень хочется выиграть первое место на Спартакиаде «Роснефти»!

Текст: Мария Симонова

Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

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