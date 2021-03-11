С миру по крышке: как в Стрежевом проходит благотворительная экоакция

11 марта 2021 / Партнерский материал / Фото: Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

В Стрежевом проходит общегородская эко-акция «С миру по крышке» — в разных точках города установлены контейнеры, куда горожане могут принести пластиковые крышки от тары из-под от пищевых продуктов. Особенно активное участие в этом принимают школы и детские сады.

Акция длится уже четвертый месяц. После ее завершения все собранные крышки будут отправлены на переработку, а вырученные средства пойдут на благотворительные цели.

Акция «С миру по крышке» — это первый этап большого проекта «Экологический фестиваль „ЁLKA“», одного из победителей конкурса «Практика личной филантропии и альтруизма» благотворительного фонда Владимира Потанина. Автор проекта — Анна Барановская, специалист отдела по обращению с отходами управления охраны окружающей среды АО «Томскнефть» ВНК.

По словам Анны, проект в первую очередь направлен на формирование экоответственности и экоориентированности жителей Стрежевого, вне зависимости от возраста.

— Экологичный образ жизни — это не что-то сверхъестественное, все больше появляется людей, для которых это абсолютная норма. И акция по сбору пластиковых крышек — очень простой и понятный способ помочь людям внедрить в свою жизнь элементарные экопривычки. Особенно это актуально для детей — яркие симпатичные крышки просто и даже интересно собирать. Мы разработали специальные информационные листы, где объясняется, какие крышки можно сдавать, а какие нет, чтобы горожанам было как можно проще принимать участие в сборе, — говорит Анна.

Акция проводится силами четырех человек — помимо Анны Барановской в инициативную группу также входят Анна Пластун (ЗАО «Васюган»), Ульвийя Ахундова (ДИ «Современник») и Дарья Полыгалова («СибМедЦентр»). Партнеры выбраны в первую очередь среди тех, кто так же ориентирован на экологичность. В настоящее время в Стрежевом открыты 9 пунктов приемов крышек — в магазине по продаже экотоваров, спорткомплексе, кинотеатре, библиотеке, учреждениях дополнительного образования. Участие в акции безвозмездное, но после ее окончания все партнеры получат благодарственные письма.

— У нас получился «медленный» старт, — рассказывает Анна Барановская. — Была определенная сложность с информированием горожан о старте акции. Мы размещали посты в соцсетях, рассказывали лично, но большого отклика поначалу не было. Попросили поддержать акцию школы и детские сады, и это сразу дало свой результат. Примерно с середины февраля сбор крышек пошел гораздо активнее.

Сейчас в акции принимают участие две школы и шесть детских садов.

— В положении об акции прописано, что каждое учреждение выбирает самостоятельно — добавлять ли элемент соревновательности. Сами мы не ее сторонники, — подчеркивает Анна Барановская. — Появляется спортивный интерес, и люди начинают покупать больше продуктов, упакованных в пластик, чтобы сдать больше крышек. То есть, выходит наоборот — получается, что мы способствуем увеличению количества пластикового мусора. Но во всех учреждениях ситуация выглядит по-разному. Детям в детсадах очень интересно собирать крышки. Например, в саду «Колобок» чуть не до грамма сверяют — кто собрал больше, победителей распределяют по трем местам.

На первое место среди городских садов на данный момент вышел «Петушок» — его воспитанники собрали 28 килограммов крышек. На втором месте — сад «Золотая рыбка», а третье поделили «Семицветик» и «Колобок».

— Акция по сбору крышек очень популярна среди детей. Собирать вместе с мамой и папой цветные крышки, потом приносить их в сад и смотреть, как постепенно наполняются контейнеры для сбора — детям это очень интересно. И очень полезно — они с детства привыкают к таким вещам, как сортировка мусора, забота об окружающей среде, это очень важно, — говорит воспитатель по экологическому воспитанию детского сада «Петушок» Леся Манько.

На данный момент собрано порядка 100 кг крышек. Финал акции запланирован на 31 марта. Затем собранные за четыре месяца крышки будут переправлены в Томск на переработку. А все вырученные средства организаторы передадут в стрежевскую общественную организацию «Добродея», которая помогает взрослым и детям с ограниченными возможностями здоровья.

— Утилизация крышек — не первостепенная задача. Главное для нас — показать людям, что пластик можно использовать как всторсырье, из которого можно произвести множество полезных вещей — оплетку для проводов, покрытие для скамеек, сетки для покупок и так далее, — отмечает соорганизатор акции Анна Пластун.

После завершения акции «С миру по крышке» планируется провести конкурс экологической фотографии. В дальнейшем эти снимки послужат для оформления экофестиваля, который пройдет в Стрежевом в июне. Пока же организаторы рассматривают возможность проведения акции по сбору крышек на постоянной основе и ищут партнеров.

— В нашей команде на данный момент четыре человека, но мы приглашаем к участию всех, — отмечает Анна Пластун. — Это хороший шанс проявить себя и помочь другим. Стать героем может каждый.

Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

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