Лаборатория. Как изучить любой материал изнутри, ничего не ломая?

16 декабря 2020 / Партнерский материал / Фото: Владимир Дударев

Любая техническая система требует проверки своего состояния: как при изготовлении, так и в процессе эксплуатации. Есть два основных подхода к такой проверке.

Первый — вы можете взять тысячу изделий, десять сломать, посмотреть внутреннюю структуру, и предположить, насколько качественными будут все остальные. Второй вариант — использовать метод, который позволит просветить всю партию, и оценить техническое состояние каждого изделия. Разработкой именно таких технологий занимаются в Центре промышленной томографии ТПУ.

Центр промышленной томографии входит в структуру Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ. Здесь развивают сразу несколько технологий контроля: от ультразвукового до тепловизионного. В том числе с использованием аддитивных технологий, в Центре есть 3D-принтеры для печати пластиком, полимерной смолой и керамикой.

Директор ИШНКБ Дмитрий Седнев (справа) с сотрудником лаборатории Арсением Чулковым

Промышленный манипулятор, на который устанавливается ультразвуковая система контроля. Такого типа установки Политех разработал для ТЭМЗа

На такой манипулятор можно установить не только ультразвуковые системы, но и оптические, и тепловизионные системы контроля, устройства цифровой рентгенографии и модули для электромагнитного контроля

Один из 3D-принтеров для печати пластиком

Инженеры Центра промышленной томографии ИШНКБ - Вадим Жвырбля и Николай Ермошин

Система роботизированной высокоточной пайки для создания многоканальный ультразвуковых датчиков!

Так внутренняя структура материала выглядит на мониторе

Графики, отражающие скорости отжига керамических пластин для ультразвуковых датчиков!

Ведущий инженер лаборатории ТПУ «Тепловой контроль» Владимир Ширяев

Аддитивное производство тестовых образцов из пластика, наполненного углеволокном, для отработки тепловых методов контроля

Две роботизированные «руки» могут выполнять сложные и точные манипуляции

Деталь, выполненная на 3D-принтере

Отработанные подложки для фотополимерной печати: бесполезные, но прекрасные

Инженер Центра промышленной томографии Вадим Жвырбля

Осциллографы помогают измерять электрическую проводимость, а значит, качество получаемых керамических изделий

Старший научный сотрудник лаборатории Арсений Чулков занимается темой тепловизионного контроля

В специальной темной комнате Арсений проводит эксперименты с тепловизором

Темнота нужна для чистоты эксперимента, чтобы не было неконтролируемого нагрева системы

Система импульсного инфракрасного нагрева с встроенным тепловизором для роботизированного контроля композитных материалов

Так выглядит тепловизизионная картинка человеческой головы

Ученые именно этой лаборатории в 2020 году разработали самый большой в России роботизированный ультразвуковой томограф

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Владимир Дударев

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