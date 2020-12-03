«Особая мода». В Томске прошел шоу-показ моделей с инвалидностью

3 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

2 декабря, в Декаду инвалидов, в Томске прошел десятый шоу-показ «Особая мода». Свои коллекции представили дизайнеры из Томска, Москвы и Новосибирска. Гостем шоу-показа стала команда КВН томского отделения всероссийского общества инвалидов «Чехов на Томи».

В связи с эпидемиологической обстановкой количество гостей было ограничено, желающие могли посмотреть онлайн-трансляцию. О том, как в Томске прошел шоу-показ «Особая мода», рассказываем в нашем репортаже.

«Я хотела бы всех поздравить с декадой инвалидов. Это праздник, который позволяет людям быть вместе, объединяться и делать полезные, творческие, инклюзивные, образовательные проекты, которые улучшают качество жизни людей с инвалидностью и без. И сегодня мы покажем лучшие коллекции лучших дизайнеров, участников нашего ежегодного мероприятия», — подчеркнула организатор конкурса, председатель томского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Ирина Дорохова.

Показ открыла дизайнер из Томска Лилия Трофимская, которая создает уникальные вещи ручной работы из натуральных материалов и использует технику мокрого валяния. Также свои коллекции представили Евгений Работкин, Надежда Быкова, Alex’s Family и Томский техникум социальных технологий.

Помимо дизайнеров, на показе выступила сотрудница томской Госавтоинспекции Анна Кузнецова. Она рассказала про материал для верхней одежды и аксессуаров, который может обезопасить пешехода.

«У нас есть современные световозращающие материалы, которые появились в продаже в этом году. Они предназначены для повышения безопасности пешеходов. В будущем хотелось бы увидеть коллекцию из такого материала в вашем исполнении», — сообщила Анна Кузнецова.

В этот раз из-за пандемии конкурс среди дизайнеров не проводился, но члены жюри и зрители определили лучшую модель проекта.

«Поскольку в этом году не проводится конкурс дизайнеров, мы решили показать лучшие коллекции и среди моделей провести конкурс на лучшую модель проекта. Каждый покажет свой персональный, индивидуальный выход», — отметил модельер Евгений Работкин.

В конце мероприятия был традиционный парад моделей единственной в России школы моделей с инвалидностью «Особая мода», а также было проведено подведение итогов конкурса и награждение победителей.

Текст: Анастасия Запрягаева

Фото: Вероника Белецкая

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