Томская фабрика процессов обучила бережливому производству сотрудников ООО «Автоматизация производств»

27 ноября 2020 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

Фабрика процессов — место, где сотрудники томских предприятий учатся эффективно применять инструменты бережливого производства.

Сегодня на фабрику пришли сотрудники ООО «Автоматизация производств» — томского предприятия, занимающегося проектированием и монтажом электрических сетей и охранных систем. Как профессионалов учили применять в своей работе принципы бережливого производства — в нашем фоторепортаже.

За один день сертифицированные тренеры Дмитрий Тестов и Алексей Коньков рассказали, как можно изменить производство, разместить и организовать рабочие места, улучшить логистику, учет и анализ, организовать работу так, чтобы исключить потери и сделать эффект от производства максимальным.

«Любое предприятие работает для того, чтобы удовлетворить требования конкретного заказчика. Бережливое производство помогает обеспечить все заданные клиентом параметры, то есть качественно и вовремя выпустить именно тот продукт, который был заказан. Инструменты бережливого производства, внедряемые на предприятиях, помогают убрать потери, сократить затраты, снизить себестоимость продукта и повысить прибыль», — рассказал руководитель Регионального центра компетенций Александр Кайгородов.

На Фабрике процессов учат переходить от классического производства к эффективному за три раунда. Мероприятие проходит один раз в неделю по четвергам с 9 до 18 часов.

Некоторые из сотрудников ООО «Автоматизация производств», прошедших обучение на Фабрике процессов поделились своими впечатлениями:

«Интересный опыт. Мы, конечно, будем какие-то моменты перенимать, привносить в свою работу. Командная работа сложная и требует определенного навыка, согласованности действий между разными отделами и людьми в принципе. Проблемы, которые мы здесь разбираем, возникают и у нас на предприятии. Здесь мы можем наглядно посмотреть на эти ситуации в узком производственном кругу и найти решение», — отметил ведущий инженер СТП Анатолий.

«Мы плохо отыграли первый раунд. У нас была задача выпустить 10 заготовок продукции. Каждый человек делает свой этап, но мы делали много ошибок. В следующем раунде мы все поправим и будет гораздо лучше», — рассказал инженер СТП Андрей.

Тренер Дмитрий Тестов пояснил, что сложней всего донести до участников необходимость изменения их сознания и подхода к решению проблем. На фабрике делают фокус не на достигнутом результате, а на том, сколько было потерь в процессе изготовления.

«Фабрика процессов» — учебная производственная площадка, созданная в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в 2019 году на базе Томского экономико-промышленного колледжа. За это время обучение здесь прошли сотрудники 17 предприятий. С марта по сентябрь из-за пандемии занятия не проводились. А в сентябре работа возобновилась: за осенние месяцы бережливому производству на «Фабрике процессов» обучились сотрудники девяти предприятий. Сейчас занятия проходят раз в неделю.

Текст: Анастасия Калашник

Фото: Серафима Кузина

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