18+
18+
Бизнес, Предприятия Томска и области, Томские новости, Фабрика процессов образование повышение квалификации поддержка предпринимателей Томская фабрика процессов обучила бережливому производству сотрудников ООО «Автоматизация производств»

Томская фабрика процессов обучила бережливому производству сотрудников ООО «Автоматизация производств»

Фабрика процессов — место, где сотрудники томских предприятий учатся эффективно применять инструменты бережливого производства.

Сегодня на фабрику пришли сотрудники ООО «Автоматизация производств» — томского предприятия, занимающегося проектированием и монтажом электрических сетей и охранных систем. Как профессионалов учили применять в своей работе принципы бережливого производства — в нашем фоторепортаже.

За один день сертифицированные тренеры Дмитрий Тестов и Алексей Коньков рассказали, как можно изменить производство, разместить и организовать рабочие места, улучшить логистику, учет и анализ, организовать работу так, чтобы исключить потери и сделать эффект от производства максимальным.

«Любое предприятие работает для того, чтобы удовлетворить требования конкретного заказчика. Бережливое производство помогает обеспечить все заданные клиентом параметры, то есть качественно и вовремя выпустить именно тот продукт, который был заказан. Инструменты бережливого производства, внедряемые на предприятиях, помогают убрать потери, сократить затраты, снизить себестоимость продукта и повысить прибыль», — рассказал руководитель Регионального центра компетенций Александр Кайгородов.

На Фабрике процессов учат переходить от классического производства к эффективному за три раунда. Мероприятие проходит один раз в неделю по четвергам с 9 до 18 часов.

Некоторые из сотрудников ООО «Автоматизация производств», прошедших обучение на Фабрике процессов поделились своими впечатлениями:

«Интересный опыт. Мы, конечно, будем какие-то моменты перенимать, привносить в свою работу. Командная работа сложная и требует определенного навыка, согласованности действий между разными отделами и людьми в принципе. Проблемы, которые мы здесь разбираем, возникают и у нас на предприятии. Здесь мы можем наглядно посмотреть на эти ситуации в узком производственном кругу и найти решение», — отметил ведущий инженер СТП Анатолий.

«Мы плохо отыграли первый раунд. У нас была задача выпустить 10 заготовок продукции. Каждый человек делает свой этап, но мы делали много ошибок. В следующем раунде мы все поправим и будет гораздо лучше», — рассказал инженер СТП Андрей.

Тренер Дмитрий Тестов пояснил, что сложней всего донести до участников необходимость изменения их сознания и подхода к решению проблем. На фабрике делают фокус не на достигнутом результате, а на том, сколько было потерь в процессе изготовления.

«Фабрика процессов» — учебная производственная площадка, созданная в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в 2019 году на базе Томского экономико-промышленного колледжа. За это время обучение здесь прошли сотрудники 17 предприятий. С марта по сентябрь из-за пандемии занятия не проводились. А в сентябре работа возобновилась: за осенние месяцы бережливому производству на «Фабрике процессов» обучились сотрудники девяти предприятий. Сейчас занятия проходят раз в неделю.

Текст: Анастасия Калашник
Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томский затворник — Ростислав Сергеевич Ильин. Рассказ о человеке, без которого нефтяные открытия в Томской области не были бы столь стремительными

19 ноября 2020
Томские новости

Семь деревянных домов Томска выставили на торги в рамках проекта «Аренда за рубль»

12 ноября 2020
Томские новости

С понедельника томские школьники выйдут на учебу в очном режиме

6 ноября 2020
Томские новости

Трое заболевших коронавирусом скончались в Томской области

5 ноября 2020
Томские новости

Почти 200 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

27 ноября 2020
Томские новости

Подросток попал под колеса Lexus в Томске

3 ноября 2020
Томские новости

Завтра в Томске пройдет просветительская акция для школьников «30.10»

29 октября 2020
Томские новости

В отношении жены арестованного мэра Томска возбуждено уголовное дело

23 ноября 2020
Томские новости

Обвиняемый в превышении полномочий мэр Томска временно отстранен от должности — источник

18 ноября 2020
Комментарии для сайта Cackle