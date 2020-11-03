Марина Трусова: зачем Томску Центр малотоннажной химии и кто его создает?

3 ноября 2020 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

Центр малотоннажной химии планируется создать в рамках Научно-образовательного центра Томска. Он будет заниматься малыми объемами производства химических соединений для разных отраслей промышленности. Фундаментом для его создания станут уже действующие малые инновационные предприятия при вузах и два химических инжиниринговых центра — Томского политехнического и Томского государственного университетов.

Подробнее о проекте мы поговорили с доктором химических наук, директором Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политехнического университета, Мариной Трусовой.

— Марина Евгеньевна, расскажите, что такое вообще малотоннажная химия?

— Классический вопрос! Только что в Москве закончился Международный химический форум, и на нем много обсуждали именно малотоннажную химию. Сюда закладывают много понятий, но если сконцентрировать, — то, что производится в малых объемах. Предприятия крупнотоннажной химии могут производить миллионы тонн в год, а малотоннажной — всего лишь килограммы в год.

Также малотоннажная химия — это специализированная химия, направленная на то, чтобы получать добавки, — например, к полимерам, чтобы в конце концов получать хороший конечный продукт с нужными свойствами.

И еще малотоннажная химия направлена на отработку технологий, а затем перевод их в крупнотоннажную химию. Невозможно из лаборатории сразу перенести технологию в производство, миллионами тонн выпускающее тот или иной продукт. Необходимо отработать, промасштабировать технологию. Как раз площади малотоннажной химии это позволяют сделать. Если кратко, то малотоннажная химия об этом. И на нее возлагаются большие надежды.

Продукция малотоннажной химии применяется и в спецхимии, в фармацевтике, в пищевой промышленности, легкой промышленности, в полимерной химии и во многих других сферах.

— Если говорить о столь малых объемах производства, то встает вопрос, на сколько это выгодно с точки зрения бизнеса?

— Рассмотрим этот вопрос с двух сторон. Первый вариант, когда это крупнотоннажная химия. Возьмем компанию СИБУР, нашего якорного партнера. У СИБУРа много производственных площадок, география широкая, но, тем не менее, он заинтересован в малотоннажной химии. Это связано как раз с тем, что им необходимо отрабатывать технологии и переносить их на крупнотоннажное производство. Ставить на своих площадках еще одно, но малотоннажное, производство невыгодно: это оборудование потом крупной компании не нужно будет: его невозможно переформатировать под другие задачи.

Если компания специализируется на малотоннажной химии, то ее технологическое оборудование — как конструктор Lego, из него складывается любая технологическая цепочка. Сегодня собрали технологическую линию под один продукт, завтра — под другой. И если крупной компании надо эту технологию отработать, то ей лучше заказать на стороне, отработать технологию, получить отчет, внедрить. Таким образом, малотоннажная химия, это такая модельная площадка, где возможно быстро перестроить производство на конкретный продукт, конкретную технологию.

С другой стороны, есть средний бизнес, есть малый бизнес. Они хотят получать химические добавки. Например, к нам недавно обратилась пищевая компания, которая использует в своей технологии полидекстрозу. В России это вещество не производится, только в Китае, причем, качество не всегда хорошее. Полидекстроза — это полимер, но пищевая компания не имеет площадей и оборудования, чтобы производить подобный продукт. Центр же малотоннажной химии нарабатывает этот продукт и передает его заказчику.

— Как обстоят дела с созданием Центра малотоннажной химии в Томске?

— Сейчас это один из фокусов внимания в рамках создания Научно-образовательного центра (НОЦ) в Томске. Химия в томских университетах всегда была сильная — как по фундаментальным разработкам, так и по внедрению технологий. И понятно, что в Томске необходимо создать такой центр.

Уже на сегодняшний день в Томске есть два инжиниринговых центра, которые специализируются на органической химии. По большей части, это ИХТЦ (Инжиниринговый химико-технологический центр — СМ). И это Центр неорганической химии при Томском политехническом университете. Поэтому была идея аккумулировать в одном месте еще и компетенции по полимерной химии. У нас очень сильные специалисты, профессора, ученые, технологи, которые могут свои идеи довести до конечного потребителя. Поэтому такой малотоннажный центр по полимерной химии мы будем официально запускать. Он и сейчас работает, только в виде коллаборации между отдельными научными группами. Понятно, что мы в Томске, в научной сфере живем очень близко, и неважно: ТПУ, ТГУ, ИХТЦ, Институт химии нефти — все мы работаем вместе.

Мы ожидаем, что у нас сложатся команды по полимерной химии, чтобы они не закрывались друг от друга, а работали на одну задачу. К примеру, по биоразлагаемым пластикам, сейчас это крайне актуальная тема во всем мире. В России такая актуальность придет чуть позже, но крупные компании уже задумываются про это. И у ИХТЦ, ТПУ и ТГУ — у каждого есть свои наработки. Кто-то отработал лабораторный метод, это ещё не технология, но уже есть понимание, какие сополимеры нужно между собой скрестить, чтобы получить конечный биоразлагаемый полимер; кто-то уже лабораторную технологию имеет, кто-то даже нарабатывал продукт. Здесь же подсоединяются и микробиологи, которые смотрят, а как разлагается это дело в природе под действием факторов внешней среды? Поэтому, ожидание такое, что мы сложим более тесные научные команды, чтобы сделать реальный прорыв в этой области.

Второй момент, это переработка пластика. Бутылки, одноразовая посуда, это всё можно перерабатывать. Крупные компании тоже об этом задумываются, но у них не хватает компетенций. Нельзя просто так с утра прийти технологу на завод, и вдруг решить: «А давай, я буду бутылки во что-нибудь ценное перерабатывать». Нужно провести исследования, нужен фундамент. У нас этим занимаются многие научные команды, и дают хорошие результаты. Есть уже опубликованное исследование по переработке пластика в катализаторы, на которые наносится определенная каркасная молекула, и она становится контейнером для водорода, например. Сейчас в мире идет бум водородной энергетики, и подобный продукт — очень ценный, компании это понимают. Еще одно направление — это утилизация СО2, тоже во что-то нужно его превращать. Здесь тоже важную роль играют катализаторы. И стоит вопрос, из чего получать, и как бы это сделать подешевле. А тут горы этого пластика лежат, никому не нужные.

И третий момент — это фторполимеры, конечные изделия из которых могут быть использованы в водородной энергетике. Грех Томску не заниматься фторполимерами, имея СХК под боком. Недостаточно произвести водород, есть много способов. Проблема в хранении и транспортировке, а потом использовании. И Центр малотоннажной химии будет помогать решать эти проблемы.

— Таким образом, как я понимаю, создание Центра малотоннажной химии, в итоге, решает не только технологические задачи, но, и экологические, и экономические не только для Томской области, но, и для страны в целом.

— Да. И нам в этом помогают компании, расположенные в регионе. Это, прежде всего, R&D-центр СИБУРа НИОСТ. У них идет переформатирование самого центра, освобождаются помещения, мы будем заходить на эти площади, вместе отрабатывать их технологии.

— Когда же это произойдет?

— Хороший вопрос. Мы начали заниматься этим вопросом в ноябре, на уровне обсуждения идеи. Где-то с марта этого года началась плотная работа. Все поддержали идею, вплоть до губернатора Томской области. Есть общее понимание того, что такой центр должен быть в Томске. Плотно мы работаем с замгубернатора по науке Людмилой Михайловной Огородовой. Она курирует всю заявку НОЦ, которую сейчас готовит Томская область. И наш Центр входит в эту заявку.

Мы уже работаем по «приземлению» технологий на земле Томска, на наши научные группы. А вот именно Центр как юридическое лицо мы надеемся сформировать к началу 2021 года. Планировали к октябрю, но не получилось. Потому что договориться, обсудить, разработать технологический портфель и пожать руки — это одно. А пройти все процедуры правового оформления — это другое. Хотя все научные группы, все технологические проекты уже есть.

— Понятна межвузовская коллаборация, сотрудничество с компаниями. А что планируется с международными проектами в рамках Центра?

— Наши ученые работают совместно со многими иностранными научными коллективами. Таких частых самолетов в Москву и за рубеж, как из Томска, мне кажется, нет ни из одного города. У нас появился хороший проект с Миланским политехническим университетом по созданию цифровых двойников химико-технологических процессов, а также физических процессов вокруг, всех тепло- и энергопотоков. Это нужно для того, чтобы снизить энергозатраты на предприятиях. И, конечно, мы стараемся выходить на иностранных бизнес-партнеров для экспорта продукции Центра.

Перед Центром, в первую очередь, ставится экономическая задача. Потому что по научным результатам, по цитируемости публикаций наших ученых, Томск в мире известен очень широко.

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