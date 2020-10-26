#следуйзанами. Как университетские библиотеки справились с изоляцией и дистантом

Новые условия, в которые всех нас поставил коронавирус, затронули практически каждый аспект жизни. Опустели не только кафе и рестораны, но и учебные аудитории. Что же в этот момент случилось с научными библиотеками? Как они справились с новыми вызовами?

Именно этому вопросы был посвящен второй форум «Университетская библиотека #следуйзанами», организованный в рамках проекта Большой томский университет и приуроченный к 120-летию Научно-технической библиотеки Научно-исследовательского Томского политехнического университета.

С 12 по 16 октября около 250 участников со всей страны обсуждали вопросы объединения ресурсов и сервисов библиотек, тренды цифровизации, профессиональное развитие. В нашем материале собрали самое интересное, что происходило на форуме.

О чем форум?

Выступление Александра Фадеева на открытии форума Фото: Вероника Белецкая

«Основная тема форума — пандемия, которая вынудила нас уйти на дистанционное обслуживание читателей, — рассказывает заместитель директора Центра цифровых образовательных технологий ТПУ, руководитель НТБ ТПУ Ирина Котова. — Сегодня здесь собрались ведущие специалисты библиотечного дела России — кто-то в зале, кто-то онлайн. И все вместе мы будем делиться опытом работы в таких условиях за последние полгода. Еще раз обозначим болевые точки — что получилось, что не сложилось, и попробуем все вместе спроектировать перспективы дальнейшего развития вузовских и не только библиотек, потому что эта ситуация распространяется не только на вузовские библиотеки. Как быть рядом с читателями в это время, какие сервисы, ресурсы им предлагать, чтобы это было интересно, полезно».

Ирина Котова, руководитель Научно-технической библиотеки ТПУ Фото: Вероника Белецкая

Томский политехнический университет — технический вуз, и его библиотека уже давно работает со своими читателями в цифровой среде. Около 80 млн ресурсов доступно в электронном виде, есть большое количество научных баз данных для использования в образовательном и научно-исследовательском процессе. Но оказалось, что читатели знали не о всех возможностях библиотеки.

«Библиотека — она как воздух. Когда она была рядом, о каких-то сервисах и не надо было узнавать, — говорит Ирина Котова. — Ты мог прийти за книгой, удобно сесть в читальном зале, и всё было под рукой. Когда залы закрылись, возникло много вопросов, как можно воспользоваться библиотекой».

Она также отметила, что останавливаться на достигнутом нельзя и нужно развиваться, увеличивая количество электронных сервисов. Библиотека должна стать навигатором в информационном, научном, образовательном пространстве, давать читателям самую востребованную и проверенную информацию.

«Сегодня библиотека — это в первую очередь не хранилище книг, как это было исторически. Это навигатор по ресурсам в области образования, науки, — продолжает мысль Котовой проректор по цифровизации ТПУ Александр Фадеев. — В их число входят современные электронные цифровые ресурсы, электронные книги, онлайн-курсы, системы виртуальной реальности и даже удаленное программное обеспечение — сегодня это все ресурсы, которыми пользуются наши обучающиеся и ученые. В период пандемии мы обеспечили беспрерывный доступ к этим ресурсам всех наших обучающихся, чтобы образовательный процесс не прерывался ни на минуту».

В свою очередь Александр Фадеев отметил, что одна из новых задач, которая встала перед библиотеками сегодня, при наличии огромного количества информации — фильтрация контента. И этот момент также обсуждался участниками форума.

«Как отбирать и рекомендовать пользователю то, что ему нужно сейчас? Это новые вызовы, функции, которые только приходят в библиотеки, — считает Александр Фадеев. — Дальше на этих вызовах будет строиться система адаптивного обучения. Мы начинаем понимать, что каждого студента нужно учить по персональной образовательной траектории. Библиотека должна стать надежной опорой для принятия всех решений по модернизации системы образования в целом».

По его словам, еще одним вызовом для библиотек является необходимость встроиться в мир электронных ресурсов, найти баланс между бумажной и электронной книгой, необходимостью читать сложную литературу и рассматривать простые и понятные картинки в интернете, а также в целом строить будущую систему образования в новом цифровом мире.

Основная цель форума — обмен знаниями, опытом. Форум — это то дискуссионное место, где коллеги могут поделиться не только готовыми решениями своими, но и озвучить назревающие боли, проблемы, что в ближайшей перспективе придет к нам в виде проблем и что нам нужно будет решать. Задача форума — посмотреть немного вперед и сделать упреждающие действия, чтобы завтра быть готовыми встречать новых ребят, новое образование, новый цифровой мир, — уточнил цель форума Александр Фадеев. — Несмотря на изменения, которые происходят вокруг нас, мы находим силы для того, чтобы собраться, поприветствовать друг друга и поработать вместе.

По словам Фадеева, в век цифровых технологий даже некоторые университеты только приступают к цифровой трансформации. Однако ведущие вузовские библиотеки это уже сделали давно. О Большом университете Томска заговорили в последние пару лет, но консорциум библиотек фактически давно существует. Это электронный обмен ресурсами между библиотеками Томска, ночные залы, специальные пространства, где ребята могут собрать команды. «Библиотека во многом опережает те вызовы, которые приходят в наш мир», — сказал в своем приветственном слове Александр Фадеев.

Цифровая библиотека в цифровом университете

Александр Фадеев также познакомил собравшихся с вызовами и задачами, которые в преддверии Четвертой промышленной революции стоят не только перед библиотеками, но также вузами, системой образования и обществом. Актуальные исследования и тренды формируют довольно тревожный прогноз:

«Один из главных вызовов — обесценивание системы знаний. Если до эпохи интернета ребенок шел за знаниями в школу, потом в университет, а за конкретной информацией в библиотеку, то сегодня, если ребенок хочет узнать, что такое синхрофазотрон, — он идет за этим в поисковик. Следующий сложный вопрос, который он задает — зачем тогда идти в школу, университет и библиотеку? Дело в том, что и сами университеты не очень понимают, нужно ли зубрить то, что мы раньше зубрили, или это всегда можно будет найти в интернете. Где та грань, какие знания можно отложить в интернет, а какие нужно оставить в голове?».

Спикер отметил, что перед системой образования стоит очень важный вопрос — что делать с цифровыми гаджетами, которые приходят вместе с обучающимися в школы. При этом преподаватели сильно отстают от учеников в освоении новых устройств и сред.

«Преподаватели мало приспособлены к работе в цифровой среде. Мы сегодня видим, что обучающиеся очень сильно опережают и нас, и работают с этими гаджетами, будто с ними родились. А наши преподаватели боятся лишний раз зайти и нажать какую-то кнопку, будто что-то испортят», — отметил Александр Фадеев.

Некоторые исследователи пришли к выводу, что современная молодежь не способна выстраивать логические цепочки, прогнозировать развитие событий и строить планы на перспективу.

«Пока идет все хорошо, ровно, размеренно, — все отлично. Как только что-то пошло не так — случился коронавирус, у современной молодежи паника. Они не знают, ни как спрогнозировать свою жизнь, ни как перестроиться», — отметил Александр Фадеев.

Проректор привел в пример выступление известного психотерапевта Андрея Курпатова на форуме в Давосе, где он заявил, что человеческий мозг может работать с информацией в двух режимах: либо думать и обучаться, простраивая нейронные связи, либо воспринимать новую информацию. Во втором режиме мы, например, пролистываем посты в социальных сетях. А чтобы перейти во первый, начать выстраивать нейронные связи, необходимо не менее 20 минут без восприятия новой информации.

«Мы даже глядя на себя сегодня едва ли найдем в рабочем дне 20 минут спокойной работы, когда мозг мог бы уйти в состояние развития. А что говорить о наших детях, которые постоянно в руках держат телефон», — уточнил Александр Фадеев.

Завершая свою мысль, спикер рассказал об эксперименте, в ходе которого обучающихся, сдающих тест, разделили на три группы. У студентов из первой группы забрали смартфоны, ученики из второй положили гаджеты во внутренние карманы, остальные выложили устройства на стол экраном вниз. Оказалось, что те, чьи телефоны были на виду, хуже сосредотачивались и объем их памяти был уменьшен практически на треть по сравнению с учениками из соседних групп.

«То есть подростки, предвосхищая, что сейчас будет новая информация на смартфоне, новые картинки, даже мозг не запускают. И это тревожные вызовы, с которыми мы сегодня приходим в сегодняшний мир», — заключил Александр Фадеев.

Учитывая складывающуюся ситуацию, спикер предложил ряд решений, которые помогли бы образовательной системе в целом и вузовским библиотекам в частности.

Так, сотрудники должны не только обладать цифровой грамотностью, но и существенно расширить базу навыков, включив туда умение программировать, чтобы уметь взять данные из базы и обработать их необходимым образом с помощью простого скрипта.

По словам Фадеева, библиотечная система должна учитывать основные тренды, которые приносит Четвертая промышленная революция. Так, парадигма изменения ожиданий потребителя — от владения к совместному доступу — уже проявляется в библиотечных системах.

«Мы уже очень многие ресурсы разделяем совместно с другими потребителями, иногда это дешевле, иногда это просто быстрее и выгоднее», — рассказал Александр Фадеев.

Среди трендов также прозрачность, ответственность производителя и персонализация товаров и услуг. Они также находят отражение в современной системе образования. При этом не так важно сразу произвести качественный продукт. Как и смартфон, который улучшается с обновлениями, выпускник становится лучше по мере продолжения обучения, что отражено в парадигме обучение Lifelong learning.

По словам Фадеева, чтобы вузы и библиотеки перешли в новую цифровую парадигму, им необходимо следовать за лидерами — предприятиями, которые это уже успешно сделали. Согласно одному из исследований, такие компании связывают три общих элемента: сетевая интеграция, гибкая автоматизация, интеллектуальные технологии.

Применительно к системе образования сетевая интеграция подразумевает сбор максимально возможного количества информации о студентах, преподавателях и ресурсах, которые они потребляют, в единый вычислительный центр. Эти данные должны обрабатываться системами искусственного интеллекта, что может позволить «принимать решения, которые раньше принимать было совершенно немыслимо». Гибкая автоматизация предполагает разработку таких программ и систем, которые каждый мог бы приспособить под свои нужды.

В заключение спикер отметил, что с появлением большого количества новых образовательных ресурсов — онлайн-курсов, тренажеров, систем виртуальной реальности и других — библиотекам вместе со списком литературы пора бы выдавать и ссылки на цифровые ресурсы.

«В наш мир пришли виртуальные лабораторные работы и системы виртуальной реальности и они позволяют обучающимся получать практические навыки. Например, сегодня любой студент может запустить реактор, походить по нему, заглянуть в активную зону. Раньше это было немыслимо. Когда же мы в библиотечной системе вместе со списком литературы будем предлагать студентам эти современные цифровые решения?».

Будущее библиотеки — в онлайне

В рамках форума также прошла панельная дискуссия «Библиотекарь. Издатель. Читатель», в которой приняли участие заместитель директора Центра цифровых образовательных технологий, руководитель Научно-технической библиотеки ТПУ Ирина Котова, директор Научной библиотеки ТГУ Артем Васильев, генеральный директор ГПНТБ России Александр Карауш, директор фундаментальной библиотеки РГПУ Натела Квелидзе-Кузнецова и замдиректора по развитию и проектной деятельности Интеллектуального центра — научной библиотеки им. Е.И Овсянкина САФУ Светлана Тюкина. Они обсудили позицию библиотек в сложившихся условиях и попытались нарисовать портрет современного читателя.

«Да, нас могут заменить агрегаторы, но это будут практически роботы, которые по нажатию кнопки будут поставлять обобщенную информацию. Библиотеки — это методическая поддержка, — считает Натела Квелидзе-Кузнецова. — Современный читатель — например, студентка первого курса — приходит записываться в библиотеку. Он должен заполнить формуляр вручную, не забываем о моторике, и поставить подпись. На образце формуляра написано: „Иванов Иван Иванович“, девочка так пишет: „Иванов Иван Иванович“. Это говорит о чем — копипаст, всё. Они перестают думать, только копируют. Кто, кроме человека, их научит другому?».

Натела Квелидзе-Кузнецова, директор фундаментальной библиотеки Российского государственного педагогического университета им.А.И.Герцена Фото: Вероника Белецкая

«Мы недавно начали задавать на наших внутренних семинарах вопрос: „А зачем мы нужны, зачем нам нужны читатели, преподаватели?“ и максимально точно пытались определить, кто наша целевая аудитория. Как только мы определяем, каким хотели бы видеть и формировать идеального студента, то дальше мы уже можем говорить — что мы для него можем сделать, как ради него поменяться», — отмечает Светлана Тюкина, добавив, что библиотеки должны реагировать на запросы читателей и преподавателей, собирать их общие проблемы и решать их.

По мнению Артема Васильева, у библиотек хорошее будущее в онлайне, так как библиотекари остаются теми людьми, которые должны научить студентов жить в цифровом мире и обращаться с цифровой информацией.

«Мне очень радостно было сидеть на телефоне, когда все ушли, и отвечать на звонки студентов и преподавателей, которые спрашивали: „Когда вы откроетесь?“, — отметил Артем Васильев. — В будущем библиотека должна стать тем безопасным общественным местом с точки зрения новых вызовов. Потому что без реального общения мир не будет развиваться».

Артем Васильев, директор Научной библиотеки ТГУ Фото: Вероника Белецкая

Ирина Котова поддержала коллегу, отметив, что в сложившейся ситуации тотального дистанцирования и онлайна вузовские библиотеки становятся важны как никогда.

«Мы столкнулись с тем, что начались защиты, и университет не был готов к тому, что придется обеспечить места с доступом в интернет для наших студентов, выпускников. Были даже запросы организовать такие места на территории библиотеки, потому что, а где еще? — рассказывает Ирина Котова. — Такая же история была с началом учебного года. У нас проходит входное тестирование. Опять же, где организовывать это тестирование? Вопрос был к библиотеке — вы сможете это сделать? Поэтому сейчас библиотека обеспечивает и те услуги, которые университет предлагает в онлайн-формате. Наша библиотека сейчас открыта. К нам приходят, чтобы от нас слушать онлайн-лекцию».

Ирина Котова, руководитель Научно-технической библиотеки ТПУ Фото: Вероника Белецкая

При этом, по словам Ирины Котовой, цифровые сервисы библиотек и вузов должны идти вместе, библиотека должна интегрироваться в среду вуза.

«Мы прекрасно понимаем, что не должно быть отдельного личного кабинета читателя с логином и паролем. Все наши сервисы и ресурсы мы интегрируем в личный кабинет студента, преподавателя, сотрудника университета. Стараемся идти в этом направлении, чтобы быть намного ближе к нашим пользователям», — отмечает Ирина Котова.

Итоги и награды

За три дня работы в рамках форума прозвучало более 60 выступлений, которые оценивали более 25 экспертов, и слушали около 100 участников в залах, а еще 300 присоединились удаленно.

В заключительный день форума на двух треках выступили эксперты и модераторы мероприятий. Они рассказали о своих проектах. Позже участники форма путем голосования выбрали лучшие практики. Победителем был признан доклад Марины Тереховой «The Library, пространство, которое можно менять». Второе место занял проект социальной направленности научной библиотеки Омского государственного технического университета — «Библиотека, я тебя слышу, школа». Третье место у проекта научной библиотеки Омского государственного университета путей сообщений — «Организация в библиотеке вуза культурно-образовательного пространства «Мюсли Канта». Четвертое — у проекта «Час куратора, время библиотеки» — Научной библиотеки ТПУ. Пятое место заняли два проекта — «Дорога знаний» Научной библиотеки ТГУ и «Speak English. Языковой клуб библиотеки» библиотеки Сибирского федерального университета.

«В очередной раз я убедилась, что Томск — это лучшие библиотеки нашей страны, с прекрасным опытом, организаторскими способностями. Новые идеи, форматы, которые мы почерпнули за эти три дня, приглашенные спикеры, партнеры, все на высшем уровне», — поделилась своими впечатлениями заместитель директора по научной работе ГПНТБ СО РАН, доктор педагогических наук, Новосибирск Наталья Редькина.

«Надо, чтобы мы могли сказать, что библиотека — не только слово, но и очень быстрое дело. Пока мы так сказать не можем. Нам нужно всем перестать ненавидеть цифры. Если мы не можем выражать свою работу в каком-то цифровом выражении, то, боюсь нам в современном мире делать нечего. Давайте уже примем как данность, что надо в каждой библиотеке сделать по некоему тусовочному пространству, оригинально его назвать и забыть про это как главную задачу наших дней. Заниматься другими вещами, дальше идти», — подвел своеобразный итог директор издательско-библиотечного центра БФУ им. И. Канта Вадим Курпаков.

Вадим Курпаков, директор издательско-библиотечного центра БФУ им. И. Канта Фото: tpulibrary.tilda.ws

«Благодарю участников, которые представили свои проекты. Мы были приятно удивлены, а некоторым пришлось выдержать очень серьезный натиск со стороны экспертов и участников форума. В любом случае, все проекты были достойны и интересны», — отметила Ирина Котова.

In memoriam

Памятник коту Василию Фото: пресс-служба ТПУ

Празднование 120-летия научно-технической библиотеки ТПУ не ограничилось лишь мероприятиями форума. В четверг, 22 октября, в здании библиотеки Томского политехнического университета состоялась торжественная церемония открытия памятника-копилки коту Василию, который проработал здесь 17 лет.

Внешний вид будущей скульптуры был определен в ходе конкурса, в котором победил макет студента инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Никиты Липатова.

Никита Липатов, автор проекта Фото: пресс-служба ТПУ

«Кот Василий — нечто большее, чем просто кот Василий, он олицетворяет некий образ всех бездомных животных, — отметил Никита Липатов. — Мне, как начинающему инженеру, очень приятно видеть, что проект не остался на бумаге, как это часто бывает, а был перенесен в материю. О коте Василии я знал лишь по видео и фотографиям. Когда объявили конкурс на проект памятника, я решил поучаствовать. Я сам по себе кошатник, эта тема мне близка, но я также хотел решить эту техническую задачу. Проект оказался довольно сложным. За свою не столь продолжительную практику мне удалось поработать с механизмами машин, станков и тому подобного, но сделать скульптуру кота оказалось достаточно сложно».

Прежде чем обрести физическое воплощение, проект скульптуры претерпел значительные изменения.

«Как мы сейчас шутим с одногруппниками, поначалу у меня был кот из серии Cyberpunk 2077, морда отличалась, сам корпус был более массивным. Изменения начались спустя неделю, после начала подготовки модели к печати. Мы столкнулись с тем, что модель достаточно большая. Приняли решение его видоизменить», — отметил Никита Липатов.

«Кот Василий 17 лет честно служил в библиотеке и стал талисманом и символом студенчества ТПУ. Появился он у нас как мышелов, честно выполнял свою работу и очень скоро стал всеобщим любимцем. С удовольствием встречал читателей каждое утро в холле библиотеки, общался с ними заряжал положительной энергией. Даже появилась примета, что встретить Василия перед сдачей зачета или экзамена — хороший знак, — рассказала директор научно-технической библиотеки ТПУ Ирина Котова. — К сожалению, год назад Василий ушел от нас и библиотека опустела».

Место Василия еще довольно долго останется вакантным. По словам Ирины Котовой, сотрудники, работавшие с ним, тяжело перенесли уход кота и не готовы взять нового мышелова.

«Мы очень рады, что в наш юбилей он вернулся к нам в виде такого памятника, и у студентов появилась возможность вновь пообщаться с ним. Я надеюсь, что он будет радовать еще не одно поколение студентов ТПУ», — отметила Ирина Котова.

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