Инстакраевед Наталья Каракорскова: «Видишь поворот во двор — заходи»

14 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

АВТОР Мария Симонова

Мы давно следим за инстаграм-блогом о томском краеведении @natasha_from_siberia, а теперь поближе знакомим с его автором вас.

Наталья Каракорскова уже несколько лет заглядывает в открытые двери старинных томских домов, ищет интересные детали и интерьеры, рассказывает о них исторические факты.

Как меняется отношение к Томску при таком исследовательском подходе, нормально ли реагируют на гостью-блогера жители, где в нашем городе интересно гулять, какие интерьеры стоит увидеть — все актуальные вопросы о вчерашнем и сегодняшнем Томске мы и задали Наташе.

— Наташа, как вы увлеклись Томском и его зданиями?

— Еще лет 10 назад я начала использовать хэштег #кусочкигорода. Его не я придумала, но он мне понравился. Сначала фотографировала курьезы, к примеру, нелепую рекламу. Тогда я не очень интересовалась Томском. Но по профессии я журналист, и мне очень нравится искать информацию. Иногда это даже приятнее, чем писать пост в инстаграм. Про некоторые томские дома известно многое, меня привлекли другие. Стала в разных источниках искать информацию про дома, которые нравятся мне, и про которые мало что знают. Начала с наличников, потом к ним присоединились старые двери, еще какие-то детали.

— Где именно ищете факты? В архиве?

— До архива пока не добиралась. 99% информации удастся найти в интернете, главное уметь это делать. Можно скачать огромное количество оцифрованных книг, научных статей. Просто гигантский пласт текстов есть на КиберЛенинке, очень многое — в университетских журналах. Конечно, томские книги помогают. Думаю, все, кто любит город, знают такие издания, как библиографический словарь «Томские купцы», «Историю названий томских улиц», «Список улиц г. Томска с поименованием домовладельцев и указанием деления на полицейские, мировые и следственные участки» за 1908 и 1915 годы. От этих трудов можно отталкиваться. Хотя не всегда понятно, откуда у автора данные. В тех же «Названиях…» есть факты, которые встречаются только там.

— Где вы сейчас работаете, связана ли ваша профессия с вашим увлечением Томском?

— В Томском политехническом университете. Одна из причин любить свою работу — в нашем главном корпусе одни из лучших старинных интерьеров в Томске! И по сохранности, и по деталям. Мне очень нравится ходить по корпусам университета и искать сохранившиеся исторические вещи. Плитка метлахская, камин, прекрасные винтовые лестницы, вентиляционные решетки…

Детали в корпусах ТПУ Фото: инстаграм Натальи Каракорсковой

— По вашему блогу видно, что вы любите бывать в подъездах старинных жилых домов. Как удается туда попадать?

— У меня есть правило: если вижу в таком доме открытую дверь, непременно захожу. Не знаю заранее, что и кого встречу. Мне везло, пару раз видела жителей, объясняла, зачем я зашла в их дом, они спокойно это воспринимали. Но стараюсь сделать снимки и уйти до появления людей.

— В каких домах интереснее?

— В деревянных обычно ничего особенного не увидишь, максимум — сохранившуюся деревянную лестницу. В каменных домах интереснее. Долгое время мечтала попасть в дом купца Смирнова, где сейчас расположено НИИ онкологии. В итоге просто попросила мужчину, сидящего на входе, пустить меня. Объяснила, что веду блог, он разрешил мне пройтись по зданию. К сожалению, охранники редко так делают.



— Как вы обычно гуляете в поисках новых объектов, в компании?

— Убедилась, что сама для себя идеальный попутчик. Хожу в нужном темпе, сворачиваю, куда мне надо. Есть друзья, кто спокойно относится к моим интересам. Обычно это выглядит так: человек стоит на приличной части улицы, а Наташа в это время бежит во двор, чтобы сфотографировать в окошке котика. Меня терпеливо ждут. С некоторыми знакомыми мы гуляем по парадной части города, иные маршруты им не близки. С одной подругой у нас есть свой «квест»: когда томский художник Илья Винс выкладывает новое фотографию своей новой работы (он делает граффити), мы немедленно отправляемся их искать. Это уже заводило нас на Елизаровых в заброшенный железнодорожный туннель, в район Партизанской, улицы Пятой армии. Такие прогулки интересные. Если ходить по Томску одними и теми же маршрутами, от города быстро устаешь. Я люблю его, но он очень маленький.

— Как давно вы в Томске, выросли здесь?

— Я не томичка. У меня «кочевая» семья, я пожила и на юге в Ростовской области, и на севере в Стрежевом. В Томск я приехала учиться, поступила в университет, окончила его и осталась. Мои отношения с городом кратко можно описать так: от равнодушия до любви. Сначала просто думала: «Ну, деревянные домики, наличники… Потом поняла, у нас действительно интересный город, и, несмотря на ужасающее состояние многих объектов, сохранилось все-таки немало. Обидно, что понимаешь, многое вот-вот исчезнет. Наши дети этого уже не увидят, не поймут, какая у города богатая история. Увлечься Томском меня заставило и то, что возможность уехать случается редко. Часто гуляю.

Если не смотреть на город с другой стороны, можно сойти с ума. Знаю людей, кто ходит только по Ленина, бывает в «Изумрудном городе» и в Лагерном саду, на площади Новособорной, и все, для них это комфортно. Понимаю, если я буду постоянно придерживаться только этих маршрутов, быстро возненавижу город. Стараюсь постоянно искать для себя что-то новое в Томске, насколько это только возможно. Это мое второе правило: видишь поворот во двор — заходи. Там может быть что угодно — граффити, уютный уголок. Хотя бывает, встречаю бродячих собак и бомжей.

— Разрушения старинных томских построек, их гибель — острая проблема. Пытаетесь ли принимать участие в спасении старого города?

— Не могу записать себя в активисты и борцы. Я называю то, что делаю, фиксацией. Понимаю, глобальные вещи, дома, может, и спасут, выделят на них деньги. А на фурнитуру, ручки, другие детали никто не будет обращать внимание. Никакие пикеты не помогут, все равно большинству плевать на решетку, на красоту ограды. Пытаюсь хотя бы зафиксировать, что определенные вещи были. Возможно, со временем я активнее буду включаться в вопросы спасения старинных зданий.

— Что нового и привлекательного вы открыли в Томске во время своих изысканий, какие районы, дома особенно зацепили?

— Очень люблю Заозерье — улицу Войкова, Мельничную и прилегающие. Раньше ничего про этот район не знала, попала туда зимой совершенно случайно, и мне там сразу же понравилось. Изучила его очень хорошо, на мой взгляд, он один из самых уютных в Томске. Люблю там гулять. Если когда-нибудь соберусь вести экскурсии, то, вероятно, выберу маршрут по Заозерью.

Заозерье. Ул. Мельничная, 38 Фото: инстаграм Натальи Каракорсковой

— Есть планы насчет своих экскурсий?

— В большом масштабе вряд ли. Сейчас я занимаюсь своим инстаграмом для кайфа, мне нравится искать информацию, изучать город. Но если у меня завал на работе, хандра, плохое самочувствие, то я отвлекаюсь от блога, могу просто выкладывать сторис. А если на мои экскурсии приедут люди, я же не смогу им сказать, что у меня нет сил или настроения. Восхищаюсь нашими экскурсоводами, у них очень интересные темы для прогулок, и они ведут их в любом состоянии. Понимаю, я на такие подвиги не способна. Если задумаю экскурсию, то бесплатную для своих друзей-подписчиков, мы соберемся и погуляем.

— Где, на ваш взгляд, особенно интересные интерьеры?

— В доме Смирнова, в главном корпусе ТПУ, в «1000 мелочей» (он же Второвский пассаж). В последнем сейчас идет ремонт, и я очень переживаю за это здание, страшно, что с ним будет после. Внутри сохранилась метлахская плитка, двери старинные, модерновые, красивая лестница с ограждениями. Мне кажется, их узор похож на фламинго, на змей. Красивых печек в Томске мало, но это моя страсть. Очень красивый камин на Войкова в купеческом доме, в 3 корпусе ТПУ роскошный камин, раньше то пространство было квартирой ректора, сейчас там различные административные помещения. Очень люблю Сосновый бор — и сам поселок, и территорию психбольницы. Несколько раз удавалось проникнуть внутрь со стороны бывшей домовой церкви. Там сохранилась интересная лестница, и в актовом зале удивительно красивая лепнина в стиле модерна.

Детали томских интерьеров Фото: инстаграм Натальи Каракорсковой

— Вы неравнодушны к модерну?

— Это мое любимое направление, пусть он и считается достаточно попсовым. Но мне он всегда нравился. Жаль, в Томске немногое можно отнести к модерну. Но на улице Кузнецова есть очень любимый мною дом в таком стиле. Там лестница неординарная и лепнина на потолке, деревянные двери сохранились.

— На улице Кузнецова много привлекательных зданий…

— … И деталей. Раньше я заглядывала в окошки домов, высматривая на подоконниках котов (очень их люблю!), а теперь еще и высматриваю оригинальные ручки. Не обращала на них внимание, но со временем появляется насмотренность, замечаешь больше. Иногда именно детали подсказывают тебе, что здание старое. Друзья иронизируют, что на меня могут и набросится нервные хозяева. Но пока жильцы спокойно относились к моему интересу. Обычно те, кто живет на первом этаже деревянного старинного дома уже привыкли, что к их зданию в любой момент могут привести экскурсию.

— Из современных томских построек вам что-то интересно?

— Мне нравится здание Центрального отделения Банка России на площади Кирова. Да, оно давит немного, но интересное.



— Кроме инстаграма @Natasha_from_Siberia, у вас есть еще и личный блог. Почему ведете их отдельно, иметь тематический инстаграм перспективнее?

— Мне хотелось разграничить свое хобби и свою жизнь. Странно видеть рядом фото того, что я съела и изыскательный пост, как я называю свои истории, для которых проводила изыскания, искала информацию. Подумала, собрать такие посты в одном аккаунте будет удобнее и для меня, и для людей. В итоге блог стал значительно популярнее моего личного. И по лайкам, и по количеству подписчиков, и по активности обсуждений.

— В Томске длинная зима, когда гулять и делать снимки на улице нелегко. Как справляетесь в это время, заранее собираете посты?

— Страдаю! Впрочем, заготовок много — у меня на телефоне 18 тысяч фотографий, хранятся кадры, которые я сделала 2 года назад, они ждут своего часа. Зимой выкладываю больше интерьерных вещей. Но все равно стараюсь, когда только температура становится приемлемой, чтобы камера ее выдерживала, сделать новые фотографии.

петропавловских храм на Ррождество Фото: инстаграм Натальи Каракорсковой

— Как планируете развивать блог?

— Мечты есть. Хотелось бы, чтобы про мой блог узнали люди, живущие в старинном доме и позвали бы меня к себе. Пусть не в квартиру, пусть бы разрешили прогуляться по подъезду, сфотографировать детали, которые сохранились. Еще было бы здорово, если бы я могла через свой блог взаимодействовать с властями.

Еще ценю, что у меня много подписчиков не из Томска. Приятно, когда люди из условной Москвы пишут: «У вас вот так? А мы думали, у вас только медведи и комары, у вас же такие вещи сохранились!». Часто такое случается. В прошлом году летом в Томск приезжала пара из Москвы, девушка составила план прогулок, ориентируясь на мой блог. Они даже до Соснового бора доехали! Пусть мой блог не миллионник, но мне бы хотелось, чтобы как можно больше людей узнавали про Томск. Да, до нас сложно добраться, но это того стоит. Томск — дружелюбный интересный город с богатой истории.

— Где вы живете сами — в доме «с историей»?

— Нет, в спальном районе. Сложный вопрос, хотела бы я переехать. Понимаю, в старом здании много своих проблем. Я их не идеализирую, понимаю людей, кто стремится съехать в современное жилье. Если дом в хорошем состоянии, то в нем будет мало исторических деталей, все переделано, зато удобно жить. А где много осталось из прошлого, там придется вложить гигантские деньги в ремонт. Обожаю музей «Профессорская квартира», люблю там бывать, могу представить, что там можно жить. Спать на этой кровати, за этим столом есть… Но понимаю, какие деньги и силы туда вложены.

Фото: Владимир Дударев, Наталья Каракорскова

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