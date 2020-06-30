Век back: Как в краеведческом музее делают проект о том, каким был 1920 год в Томске

30 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Галина Сорокина

Вот уже полгода, как мы узнаем, чем жил Томск в 1920 году, удивляемся или вздрагиваем от странных сближений.

Томский областной краеведческий музей задумал отметить свой 100-летний юбилей проектом «Век back». И каждый день, в будни и праздники, выкладывает в своих социальных сетях новый пост о 1920-м. Узнали подробности о проекте у тех, кто его придумал и воплощает в жизнь.

1920 год. В очереди. Фото: Художник Галина Сорокина. Томск. 2020 год специально для проекта «Век back»

Святослав Перехожев, директор Томского областного краеведческого музея, автор идеи проекта «Век back»:

- Мы искали информацию, в каком именно году был создан наш музей. Выяснили, что по документам он основан 14-го февраля 1920, а для посетителей открыт с 1922 года. Во время поисков работали с архивами. Я читал документы и думал: такое было тяжелое время, и все же тогда родилась идея основать музей! Так и появилась мысль о проекте. Мы решили показать контекст того времени: какое оно было, нам из современности представить нелегко. Поставили себе задачу рассказать, что же происходило в Томске, в России, в мире в 1920 году. И каждый день выкладываем в рамках проекта «Век back» новый пост. Не знаем, что будет дальше, плана на весь год нет. Находим интересное – выкладываем.

Важно было решить задачу с иллюстрациями - мы быстро поняли, что на каждый день не найдем снимка или предмета из того времени. Но у нас прежде были проекты, где участвовали скетчеры. Придумали, что они будут помогать нам с визуализацией, когда не будет других вариантов. Это упростило работу.

Сейчас нашему проекту исполняется полгода. Хотим сделать ежемесячный рейтинг – какие новости из 1920 года больше всего понравились нашим подписчикам. Что касается моих впечатлений, то меня поразил значок из 1920 года «Долой рукопожатия». Тогда была подобная же ситуация с эпидемией, только еще хуже…

23 мая 1920 года. Открытие Томского городского совета рабочих и красноармейских депутатов Фото: Художник Галина Сорокина. Томск. 2020 год специально для проекта «Век back»

Елена Андреева, руководитель проекта, научный сотрудник, заведующая научно-исследовательским отделом музея:

- В проекте я менеджер, а также автор и редактор текстов. У нас в команде всего несколько человек, основная нагрузка падает на трех сотрудников, они постоянно готовят статьи, работают с источниками (в основном это газеты и материалы Государственного архива Томской области, а также нашего, музейного архива - когда возможно, конечно, стараемся показать работы из наших фондов). Еще несколько коллег помогают, хотя готовят заметно меньше постов.

После погружения в 1920 год могу сказать: очень непростое было время. Если смотреть не с идеологических позиций, а с человеческих – хочется многим посочувствовать. Гражданская война – это огромная трагедия! Были пострадавшие и жертвы, тогда многие талантливые люди, кто мог бы быть полезным для страны, кто принес бы много ценного для народа, оказались выбиты из жизни. Хотя, конечно, были и герои, и позитивные вещи, и яркие творческие работы. Люди брали на себя ответственность за судьбу страны, города, края. У меня сложное отношение к тому периоду. Так много всего было в 1920 году намешано, что разбираться в этом очень увлекательно!

В каждом посте мы рассказываем о том, что нас удивило. Стремимся к разнообразному контенту. Не только мир, но и жизнь томичей в 1920 была разной. В ней соседствовали парады и болезни, расстрелы и веселые концерты. Главное, на что обращаем в нашем «Век back» внимание – повседневность, ощущение человека в эпохе.

Мужской портрет. Рисунок ученика красноармейской художественной студии И.Я. Хазова Фото: из фондов ТОКМ

Зоя Игнатенко, старший научный сотрудник музея:

- Я занимаюсь статьями для проекта. Изнутри наша работа - не слишком романтический процесс. Непросто подбирать информацию, которая может полнее раскрыть эпоху 1920-х. Хочется не просто говорить о событиях, но и пояснять, как людям в этом жилось. Не только сообщать о военных действиях или постановлениях Сибревкома, а объяснять, что это были за военные действия, и почему приняли те или иные документы. Тогда решалось, как будет выстроена система образования и медицины. Если не показывать смысл принимаемых решений, они останутся для читателей непонятными. Интересны особенности быта. 1920 - это начало советской эпохи.

Как будет строиться проект «Век back», разрабатывала Елена Андреева. Она принципиально отказалась от формы хроники, хотя это был самый простой путь - берешь газеты 1920 года или архивные источники и пишешь про каждый день. Но мы предпочли «выхватывать» характерные события и давать их с пояснениями.

У нас разграничены сферы поиска, каждый сфокусирован на своей тематике. Моя задача - общественно-политические и военные аспекты. Другие занимаются историей повседневности, кто-то подробно рассматривает систему образования, культуру. Когда мы запускали проект, то не думали, что будет так тяжело. Часто проще написать большую статью, где все объяснить, чем сохранять формат постов в соцсетях. Приходится быть максимально лаконичными, причем не в ущерб содержанию. Постоянно балансируем, чувствую, когда «Век back» завершится, я некоторое время ничего не смогу писать.

1920 год. Революционный трибунал Фото: Художник Галина Сорокина. Томск. 2020 год специально для проекта «Век back»

Прежде всего опираемся на предметы и документы из фондов музея. Но мы сразу знали, при ежедневных публикациях одних наших материалов не хватит. Газеты 1920 года - важный источник, они задают нам «хроникальную рамку». Но чтобы пояснять события, мы ищем статьи и монографии, документы, опираемся на данные других архивов. До самоизоляции я работала в архиве Томской области, где хранятся документы Сибревкома. Что успела, изучила.

Фотографии, попадающие «в десятку», находим не часто. Один из удачных случаев - первомайский субботник, ему у нас посвящен целый альбом. Это было громкое событие 1920 года, фотограф ходил и снимал в разных точках. Громкие политические события, манифестации, субботники старались сохранить для истории, а бытовые вещи снимали реже. Мы все не осознаем свою повседневность, пока она не станет прошлым.

«Век back» - это большая, серьезная работа. Не знаю, что будет, когда 2020 год закончится. На мой взгляд, материал напрашивается на какое-то обобщение, к примеру, на альбом. Чем были заняты люди в 1920 году, как они жили. Это срез одного города, но показательный. Не думаю, что многие люди читают абсолютно все посты нашего проекта, хотелось бы собрать все в одном месте.

Перед митингом-концертом. Томск. 23 мая 1920 год Фото: из архива ТОКМ

Анна Брянская, ответственный хранитель фотофонда, научный сотрудник:

- Исследователи собирают для статей проекта материал, если им нужно найти фото в наших фондах, то обращаются ко мне. Для меня это обычная работа, она ничем принципиально не отличается от других запросов коллег. Снимков, сделанных в 1920 году, у нас очень мало. Хотя есть, конечно, фотографии, которые были сделаны позже, но пересекаются с событиями столетней давности. Неудивительно, что от 1920 года осталось немного фотографий. Время было слишком смутное и тяжелое.

Томский первомайский субботник. Во время работ на разборке старых построек. 23 мая 1920 год Фото: из архива ТОКМ

На данный момент вышло уже более 180 выпусков проекта, впереди - еще столько же.

Текст: Мария Симонова

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