Вызов времени. ТГУ проводит форум для талантливых старшеклассников в режиме онлайн

14 мая 2020 / Партнерский материал / Фото: пресс-служба ТГУ

Дистанционное обучение, переход в онлайн-режим, ограничение поездок — все это можно рассматривать как досадную помеху обычной жизни, а можно, по примеру ТГУ, — как окно возможностей.

В этом году Форум для старшеклассников «Таланты Сибири» Томского госуниверситета проходит в формате онлайн. Это позволило расширить программу форума и географию участников и спикеров, сохранив преимущества прошлых лет. Рассказываем о том, как проходит форум, к которому еще не поздно присоединиться.

Новые смыслы

Форум «Таланты Сибири» в этом году проходит в пятый раз. В нем принимают участие самые умные и мотивированные старшеклассники России и стран СНГ — победители и призеры школьных олимпиад.

В прошлые годы ребята приезжали в Томск на три дня, чтобы познакомиться с городом и университетом, послушать лекции и тренинги и принять участие в проектной сессии. В 2020 году форум проходит в режиме онлайн. При этом не только сохранены все мероприятия форума, но и открылись новые возможности, которые не были доступны участникам прошлых лет.

Эдуард Галажинский Ректор ТГУ Новая ситуация для нас всех показала ценность социальных связей и отношений. Наличие цифрового пространства не исчерпывает и даже является абсолютно недостаточным для культуры и среды, в которой живет и развивается человек и профессионал. Я очень рад тому, что с нами сегодня представители 40 городов нашей страны, представители бывших стран Советского Союза, стран дальнего зарубежья. И я искренне убежден в том, что только личность может дать импульс развитию другой личности. И я желаю вам встретиться здесь с людьми, которые вдохновят вас на новые смыслы и свершения, повлияют на вашу жизненную траекторию, зададут высочайшую планку устремлений как в профессиональной, так и в личной сфере.

Образовательная часть форума состоит из трех блоков: «Наука перед вызовами» — прямые эфиры с известными российскими учеными, «Реализация личностного потенциала» — мастер-классы, тренинги, деловые игры и «Преодолевая вызовы» — истории успеха выпускников ТГУ, онлайн-встречи. Старшеклассники смогут попробовать свои силы в конкурсе портфолио, решений кейсов и эссе. А те, кто хочет познакомиться с городом и вузом, сделают это через видеоэкскурсии и интерактивные квесты.

Пространство и время

Самое важное нововведение — онлайн позволил сделать географию участников и спикеров практически безграничной. Еще в прошлом году количество участников было ограничено: приехать на него могли только 180 человек. В этом году участниками стали уже 230 человек из России, стран СНГ и дальнего зарубежья, и это еще не предел.

К тому же, раньше действовали естественные ограничения по времени и финансам. Не каждый выпускник может себе позволить выделить несколько свободных дней в плотном расписании подготовки. И не каждый родитель готов на дополнительные траты в год поступления: хоть университет и брал на себя расходы по проживанию и питанию, добирались до Томска участники самостоятельно. Поэтому на форум, в основном, приезжали школьники из ближайших городов Сибири.

Полина Ефимова Специалист по учебно-методической работе Управления нового набора ТГУ В этом году таких ограничений уже нет, и это сразу же сказалось на географии участников. Среди них школьники из Челябинской, Нижегородской, Московской областей, из Казахстана и Кыргызстана и даже из стран дальнего зарубежья — всего из 15 регионов, 45 городов и 9 сел. География спикеров, кстати, тоже стала более широкой: кроме преподавателей ТГУ, это ученые и руководители в сфере цифровой экономики из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и других городов.

Сильно расширились и временные рамки: вместо трех дней форум теперь идет два месяца. Почти каждый день проходят видеолекции, онлайн-экскурсии, квесты и другие мероприятия. В них можно принять участие в режиме реального времени, а можно, если расписание не позволяет, просмотреть интересные лекции и встречи в записи.

Алёна Шаманская, г. Томск Алена регулярно участвует в олимпиадах, так как знает, что это даст ей дополнительные возможности при поступлении; а подавать документы она собирается на факультет журналистики ТГУ. В 2019 году она стала призером Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ) по филологии, а в этом году — призером Открытой региональной межвузовской олимпиады (ОРМО) по издательскому делу. В форуме «Таланты Сибири» Алена тоже участвует второй раз и имеет возможность сравнить два разных формата. — В прошлом году была команда, с которой я чувствовала постоянное общение, — говорит Алена Шаманская. — Хотя и в этом году можно объединиться в небольшую команду из 2-3 человек и выполнять задание удаленно. Также больше времени дается на решение. С одной стороны, это хорошо, так как можно дольше подумать, с другой — время растягивается. Алена участвует во всех трех конкурсах форума. Портфолио и эссе о том, почему она выбрала журфак именно в родном городе, девушка уже сдала. — Я была на факультете журналистики, мне нравится система образования, люди и преподаватели, — объясняет она свой выбор. Сейчас Алена в команде с еще одной участницей конкурса решает задачу по кейсу от факультета журналистики. Задача в том, чтобы разработать и «создать» свое СМИ. Времени на это в удаленном формате хватает: на учебу отводится первая половина дня, на участие в форуме — вторая.

— Ребята очень обдуманно подошли к участию в форуме, потому что у них много параллельных мероприятий проходит в онлайн-формате, — рассказала начальник отдела профориентации и работы с регионами Управления нового набора ТГУ Анна Коршунова. — Для их удобства мы решили, что подключиться к форуму можно будет не только 4 мая, но и в течение всего мая и июня, и только в той части, которая им интересна. Сертификат участника при этом получат все.

Вопросы, конкурсы и бонусы

Несмотря на свою открытость, «Таланты Сибири» — прежде всего форум для абитуриентов. Томский госуниверситет ищет лучших абитуриентов и дает им возможность примерить на себя студенческую жизнь.

С 18 по 2 июня можно будет узнать о каждом из факультетов и высших школ ТГУ и задать вопросы напрямую их представителям: прямые эфиры «Время вопросов» пройдут по расписанию. Открытая лекция ректора ТГУ Эдуарда Галажинского «Лидерство в высокотехнологичном предпринимательстве: время героев или серийных предпринимателей?» и прямой эфир с ответственным секретарем Приемной комиссии ТГУ Евгением Павловым уже состоялись, но их можно прослушать в записи.

Конкурсы для старшеклассников, участие и победа в которых добавит баллов при поступлении — важная часть форума.

Данила Луговой, г. Колпашево, Томская область Одиннадцатиклассник из Колпашева два года был призером университетской олимпиады для школьников ОРМО по географии. Но подавать документы он планирует не только на геолого-географический, как можно было бы подумать: в качестве второго варианта Данила рассматривает радиофизический факультет ТГУ. И кейс для конкурса решений он выбрал тоже от РФФ. — Кейса два, но я собираюсь выбрать только один, — говорит старшеклассник. — Первый кейс — о переработке мусора, как распознать его в процессе сортировки. Второй — про квантовую физику и передачу квантовой информации, как она будет зависеть от природных и погодных условий. Это сложные задачи, но я с ними уже знаком. Надежда на победу, конечно, есть. Кроме участия в конкурсах, Данила Луговой активно участвует в образовательной части форума. Он уже прослушал лекции о системном мышлении и развитии личности и заинтересовался высказанными в них идеями. Планирует также прослушать лекции «Шок от жизни 3.0», «Работа в команде и фактор лидера», «Междисциплинарность профессий, или существуют ли до сих пор физики и лирики?» и «Медицинская геология: новый взгляд на здоровье человека». В качестве преимуществ онлайн-формата Данила называет возможность легко получить новую информацию. Хотя живого общения с другими участниками, студентами, преподавателями ТГУ, конечно, не хватает.

В этом году испытания три: конкурс портфолио, конкурс эссе «Я в ТГУ» и конкурс кейсов и проектных задач от факультетов и учебных институтов ТГУ. Школьники могут принимать участие как в одном конкурсе по выбору, так и в двух или во всех сразу. Оценивать результаты будет экспертная группа: преподаватели и промышленные партнеры вуза.

Лучшие участники и победители получат бонусы: право на повышенную стипендию в ТГУ в течение первого семестра, бесплатное прохождение курсов Интернет-лицея для учащихся 10 класса, дополнительные баллы в счет индивидуальных достижений при поступлении, подарки от ТГУ и компаний-партнеров форума.

Анна Коршунова начальник отдела профориентации и работы с регионами УНН ТГУ Мы не знаем, как будет складываться обстановка в следующем году. Но мы обязательно используем опыт этого года и в следующем году в любом случае предусмотрим для форума «Таланты Сибири» два формата участия.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото предоставлено организаторами

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